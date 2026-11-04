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Помер Тінто Брасс — майстер еротичного кіно та режисер «Калігули»

Артем Черничко 04 листопада 2026
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На 94-му році життя помер італійський режисер Тінто Брасс, відомий своїми провокаційними історико-еротичними стрічками. Про це повідомила родина кінематографіста, пише Variety.

Брасс народився у Мілані 1933 року в родині митців. Здобувши юридичну освіту, наприкінці 1950-х років він вирішив пов'язати життя з кіно. Кар'єру розпочинав у Синематеці в Парижі, де працював асистентом у Роберто Росселліні.

Режисерський дебют Брасса відбувся 1963 року стрічкою «Хто працює, той втрачений» (Chi Lavora è Perduto), яка здобула високу оцінку на Венеціанському кінофестивалі, але зіштовхнулася з жорсткою цензурою. Суперечки з цензорами супроводжували режисера впродовж всієї творчої кар'єри.

Наприкінці 1960-х та на початку 1970-х років Тінто Брасс працював у Лондоні, знявши низку англомовних робіт, зокрема еротичний трилер «Смертельне солодке» (Deadly Sweet) з Жаном-Луї Трентіньяном.

Міжнародне визнання режисер здобув завдяки військовій еротичній драмі «Салон Кітті» (1976) з Гельмутом Бергером, події якої розгортаються в елітному берлінському борделі під контролем нацистської спецслужби.

Найвідомішим і найскандальнішим проєктом Брасса за межами Італії став «Калігула» (1979) за участю Гелен Міррен, Малкольма Макдавелла та Пітера О’Тула. Через конфлікт із засновником журналу Penthouse Бобом Ґуччіоне, який профінансував фільм і самовільно додав у монтаж порнографічні сцени, Тінто Брасс вимагав прибрати своє ім’я з титрів.

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У 1980–2000-х роках режисер зняв низку відомих робіт, присвячених дослідженню жіночої сексуальності, серед яких «Ключ» (1983), «Чорний ангел» (2002) та «О'кей!» (2003).

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