"Сільпо" випустив мобільну гру “Яйцівський клуб” до Великодня – як виграти призи

До Великодніх свят мережа супермаркетів "Сільпо" створила мобільну гру “Яйцівський клуб”. “Битися крашанками” і вигравати призи можна у мобільному додатку “Сільпо” . Розповідаємо, що для цього потрібно.

Про “Яйцівський клуб”

“Цього року мережа супермаркетів "Сільпо" пропонує всім українцям згадати дитинство та пограти у великодню забаву — навбитки або бій крашанками”, – зазначають у команді “Сільпо”.

Гра називається "Яйцівський клуб" за аналогією з культовим романом Чака Палагнюка "Бійцівський клуб" та однойменним фільмом. “У нашому клубі можна розважитися, виграти приємні призи, а ще випустити пару, адже "побитися яйцями" — це непоганий спосіб для цього”, – йдеться у пресрелізі.

Як грати

Грати можна прямо у додатку “Сільпо”. У “Яйцівському клубі” ви обираєте одного з восьми персонажів для битви. Кожне яйце у грі — особистість. Вони мають свої хобі, ходять на роботу та живуть звичайне яєчне життя.

Так, графічний дизайнер Крутий Олег працює з дому й цілий рік накопичує потенціал для рингу, ФОП 3-ї групи Бовтанка Марина — мультизадачна працівниця індустрії краси, а мандрівник Перепелиний Макс, який знає майже всі види двобоїв — від сумо до капоейра і тепер вивчає пасхальні поєдинки українців.

Грати просто:

завантажте і / або відкрийте мобільний застосунок "Сільпо" ;

; шукайте на головному екрані "Яйцівський клуб";

запрошуйте у гру друзів та змагайтеся онлайн;

накопичуйте бали та обмінюйте на додаткові пропозиції.

Які призи

Гравці, які потраплять до десятки найкращих, отримають великодній кошик та мерч "Сільпо".

Хочу вступити до "Яйцівського клубу" і битися крашанками!