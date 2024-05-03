"Сільпо" випустив мобільну гру “Яйцівський клуб” до Великодня – як виграти призи

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Анна Григораш
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До Великодніх свят мережа супермаркетів "Сільпо" створила мобільну гру “Яйцівський клуб”. “Битися крашанками” і вигравати призи можна у мобільному додатку “Сільпо”. Розповідаємо, що для цього потрібно.

Про “Яйцівський клуб”

“Цього року мережа супермаркетів "Сільпо" пропонує всім українцям згадати дитинство та пограти у великодню забаву — навбитки або бій крашанками”, – зазначають у команді “Сільпо”.

Гра називається "Яйцівський клуб" за аналогією з культовим романом Чака Палагнюка "Бійцівський клуб" та однойменним фільмом. “У нашому клубі можна розважитися, виграти приємні призи, а ще випустити пару, адже "побитися яйцями" — це непоганий спосіб для цього”, – йдеться у пресрелізі.

Як грати

Грати можна прямо у додатку “Сільпо”. У “Яйцівському клубі” ви обираєте одного з восьми персонажів для битви. Кожне яйце у грі — особистість. Вони мають свої хобі, ходять на роботу та живуть звичайне яєчне життя.

Так, графічний дизайнер Крутий Олег працює з дому й цілий рік накопичує потенціал для рингу, ФОП 3-ї групи Бовтанка Марина — мультизадачна працівниця індустрії краси, а мандрівник Перепелиний Макс, який знає майже всі види двобоїв — від сумо до капоейра і тепер вивчає пасхальні поєдинки українців.

Грати просто:

  • завантажте і / або відкрийте мобільний застосунок "Сільпо";
  • шукайте на головному екрані "Яйцівський клуб";
  • запрошуйте у гру друзів та змагайтеся онлайн;
  • накопичуйте бали та обмінюйте на додаткові пропозиції.

Які призи

Гравці, які потраплять до десятки найкращих, отримають великодній кошик та мерч "Сільпо".

Хочу вступити до "Яйцівського клубу" і битися крашанками!

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Опубліковано: 03 травня 2024
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