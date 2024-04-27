На Саксаганського запрацювала “Бутербродна”

У Києві на вулиці Саксаганського, 120 відкрили заклад “Бутербродна”. Наразі він працює у тестовому режимі.

Про це пише The Village Україна.

“Для багатьох саме ця страва є комфортною, тому головна ідея нашого закладу — трансформувати бутерброди на щось більш корисне й вишукане”, — коментують у команді закладу.

У меню є бутерброди з чорізо та куркою, мортаделою, лососем та копченою філадельфією, а також шинкою і грибами. Ви також можете замовити десерти, зокрема кекс з кардамоном і абрикосами або київський торт. Серед напоїв на вибір є кава та матча.

Ціни: сирний бутерброд із чорізо й куркою — 130 грн, бутерброд із мортаделою — 130 грн, бутерброд із куркою су-від — 130 грн, бутерброд із лососем і копченою філадельфією — 130 грн, бутерброд із шинкою копа й грибами — 130 грн, кардамоново-абрикосовий кекс — 115 грн, київський торт — 140 грн, капучино — 75 грн, фільтр-кава — 65 грн, айс лате — 100 грн, матча-тонік — 130 грн, матча-оранж — 130 грн

Адреса: вул. Саксаганського, 120

Режим роботи: щодня з 8:00 до 20:00