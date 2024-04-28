Де замовити паску на Великдень: 13 пропозицій від київських ресторанів

Де замовити смачну паску? Зібрали для вас більше десяти пропозицій від ресторанів, кондитерських і пекарень Києва.

Так, ми спеціально робимо акцент на пасках, бо великодній кошик ви можете спокійно скласти власноруч. Просто зайдіть у найближчий супермаркет, купіть яйця, улюблений сир і ковбасу, пляшку кагора, пачку вершкового масла, шматок сала або буженини (або і те, і те), корінець хрону, сіль і, власне, кошик, якщо не маєте його вдома. Все, ваш великодній кошик готовий. Не забудьте лише відварити й пофарбувати яйця та купити смачну паску. Смачну — ключовий момент, бо в супермаркеті ви таку навряд чи знайдете.

Нижче даємо список місць, де такі можна знайти в Києві.

Honey

Кондитерська Honey створила паску в колаборації з українським модним брендом Gunia. Унікальну лімітовану паску "Півники" готують з пʼянкими цукатами яфини, лохиною та білим шоколадом, а зверху прикрашають цукерками, что зроблені у формі знаменитого півника з Бородянки.

Крім того, в Honey можна звичайні паски з цукатами або шоколадом, а також авторські панетоне, які готують із тіста на заквасці з 48-годинною ферментацією.

Паска "Півники" з чорницею та білим шоколадом — 1150 грн

Паска з цукатами — 790 грн

Паска з шоколадом — 925 грн

Панетоне апельсин-лимон-цитрон-ваніль-родзинки — 1900 грн

Де замовити: сайт

Улюблений Дядя

Ресторан "Улюблений Дядя" пропонує дві паски на вибір. Дядина паска — класична паска з мигдалевого борошна з домашніми цукатами, родзинками, шоколадними кульками, ваніллю зі Шрі-Ланки та верхівкою із мигдалевого франжипана. Паска “Київ вечірній” вагою 1 кг — з горіховим праліне з української ліщини, шоколадним кремом і золотими горішками.

Важливий момент: київська паска доступна лише для замовлень у Києві, для відправлень поштою по Україні ця позиція недоступна.

Дядина паска з франжипаном — 750 грн

Паска "Київ вечірній" — 1200 грн

Де замовити: сайт

AL FRESCO

Італійський рибний ресторан AL FRESCO пропонує відсвяткувати Великдень в італійському стилі, готуючи на замовлення як звичні вже всім панетоне, так і коломбу — італійський традиційний солодкий хліб, який в Італії печуть на Великдень.

Панетоне готують із в’яленими ягодами або фісташковим кремом. А коломбу печуть за традиційним італійським рецептом у формі голубки.

Коломба з вʼяленими ягодами — 1550 грн

Панетоне з вʼяленими ягодами — 1200 грн

Панетоне з фісташковим кремом — 1200 грн

Де замовити: Instagram

Good Bread

Пекарня Good Bread From Good People, де працюють люди з ментальною інвалідністю, цього року пропонує нові паски, які поєднують дві класичні традиції великодньої випічки — української та італійської.

В асортименті пекарні паски на заквасці з родзинками та цукатами, з шоколадом, або класична вершкова паска з родзинками та класичною білою верхівкою.

Паска з родзинками та цукатами — 600 грн

Шоколадна паска — 550 грн

Вершкова паска — 550 грн

Де замовити: сайт

NAMELAKA

Інста-кондитерська NAMELAKA пропонує інстаграмні пасочки, оформлені в рожевих, блакитних або фісташкових кольорах.

Крім класичної та сирної паски, які тут називають курочки або зайчики (залежить від декору пряників, якими прикрашені верхівки пасок), тут також можна замовити фісташкову пасту: з фісташковим ганашем, вкриту фісташковим білим шоколадом та щедро посипану фісташками.

Фісташкова паска — 1260 грн

Паска мама-кролик або мама-курочка — 1460 грн

Паска великодній зайчик — 1160 грн

Сирна пасочка — 860 грн

Де замовити: сайт

Lila Cake

Кондитерська Lila Cake паски за класичним рецептом, проте "родзинки" їм додає за рахунок наповнення всередині тіста. На бажання можна замовити пасочку з начинкою на вибір: крем на основі вершків та бельгійського шоколаду або ж крем на основі полуничного конфі й вершкового сиру маскарпоне.

Також до замовлення доступна паска "Квітуча галявина" — класична паска без наповнення, але з декором із зефірних квітів на білій глазурі зверху — і паска-сюрприз, класична паска з шоколадним яйцем-сюрпризом всередині.

Паска-сюрприз — 289 грн

Паска "Квітуча галявина" — 725 грн

Паска "Родина" з наповненням на вибір — 825 грн

Де замовити: Instagram

Milk Bar

Для замовлення по Україні Milk Bar пропонує класичну паску — з апельсиновими цукатами, в’яленою журавлиною та родзинками, що вкрита зверху ніжною помадкою з какао та прикрашена хрусткими мигдалевими пластівцями.

Якщо ви в Києві для замовлення також доступні ще дві паски. Victoria’s Secret — з полуничним мусом на основі білого шоколаду, апельсиновим цукатами, сушеною журавлиною і родзинками. Паска "Три молока" — хрустка зверху й ніжна всередині паска з вершковим кремом на основі згущеного молока та вареного згущеного.

Класична паска — 590 грн

Паска Victoria’s Secret — 1195 грн

Паска "Три молока" — 990 грн

Де замовити: сайт

Krendel

Харківське кафе-кондитерська Krendel, яке працює також і в Києві, пропонує на Великдень замовити у них паски і панетоне.

Паски печуть за класичним рецептом, додаючи в тісто цукати та родзинки. А італійські панетоне роблять з різними начинками: згущене молоко, фісташковий крем, малина-маскарпоне, нутела і молочний шоколад.

Панетоне згущене молоко — 800 грн

Панетоне малина-маскарпоне — 950 грн

Паска "Заєць" — 650 uah

Паска "Церква" — 650 uah

Де замовити: сайт

Le Cake

Кондитерська Le Cake одна з небагатьох у Києві, хто крім класичних печених пасок пропонує на Великдень сирні пасхи — ті самі, які не печуться, а готуються з домашнього кисломолочного сиру. Можна замовити ванільну або шоколадну сирну пасху (або і ту, і ту — не стримуйте себе!).

Також тут можна замовити італійські панетоне, приготовані за класичною італійською технологією на заквасці левіто мадре та з борошна манітоба. Тісто готують з додаванням апельсинових цукатів, замочених у ромі родзинок, в’яленої журавлини, цитрусової цедри і білого шоколаду.

Панетоне маленьке — 750 грн

Класична паска з зайчиком — 550 грн

Сирна паска — 900 грн

Де замовити: Instagram

The Cake

У кондитерській The Cake пропонують пасочки розмірів S i M. Є класична паска з апельсинова цукатами, є паски з фірмовим кремом з чорної смородини або згущеного молока.

Тут, до речі, також можна замовити великодній крафін — гібрід круасана та мафіна, що зовні нагадує величезний кекс. Крафіни готують на італійській заквасці, з маком, пюре маракуї, мигдальними пластівцями, грецькими горіхами та вʼяленою журавлиною.

Класична паска з цукатами розмір S — 250 грн

Класична паска з цукатами розмір М — 450 грн

Паска чорна смородина розмір S — 380 грн

Паска чорна смородина розмір М — 700 грн

Де замовити: сайт

Milly Filly

Крафіни також можна замовити і в кондитерській Milly Filly. Тут їх печуть з маком і роблять в єдиному розмірі вагою 500 г.

Щодо пасок, то в Milly Filly можна замовити класичну паску з цукатами та сушеною вишнею, одна штучка вагою 350 грамів. Декор "шапочки" може бути різним: як просто посипаний мигдальними пластівцями а-ля панетоне, так і з білим кремом і рожевими зефірними квіточками.

Паска з цукатами і сушеною вишнею — 400 грн

Маковий крафий — 300 грн

Де замовити: Instagram

Frankly

Кафе Frankly також пропонує пасочки на замовлення. Паски готують у двох розмірах — стандартні вагою 500 г і крихітки вагою 120 г.

Серед смаків — класична паска з тіста тривалої ферментації, з родзинками, курагою, журавлиною і чорносливом, чорним шоколадом, апельсиновою цедрою і ваніллю. Прикрашена традиційною білковою глазур’ю і квітами з маршмелоу. Фісташкову паску також готують з тіста тривалої ферментації, яке щедро наповнюють фісташковою пастою, цукатами апельсину й манго та фісташковою джандуєю (так називають шоколадну пасту, яка на третину складається із подрібнених горіхів). Прикрашають фісташкові пасочки косою із маршмелоу та фісташками.

Класична паска велика — 700 грн

Класична паска велика міні — 200 грн

Фісташкова паска велика — 800 грн

Фісташкова паска міні — 200 грн

Де замовити: Instagram

Перемога

Сімʼя крафтових пекарень "Перемога" також пропонує для замовлення кілька пасок на вибір. Доступна класична паска з родзинками та цукатами, прикрашена білим глазурованим шоколадом і печивом у вигляді великодніх яєчок, а також класична паска з шоколадним кремом всередині та прикрашена шоколадним зайчиком.

Крім того, доступні супер-паски вагою 800-900 грамів з начинкою із ванільного білого шоколаду, фісташкової пасти або шоколадного крему.

Ванільна паска — 450 грн

Шоколадна паска — 490 грн

Фісташкова паска — 790 грн

Класична міні паска — 155 грн

Де замовити: Instagram



Фото: соцмережі закладів