Як приготувати морозиво вдома: 5 простих рецептів

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Марія Сердюк
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Ванільне, шоколадне, фруктове — видів морозива багато, але найсмачніше завжди приготоване вдома з натуральних інгредієнтів. Зробити домашнє морозиво зовсім нескладно, для цього не треба навіть купувати спеціальне приладдя. Потрібно лише знайти перевірений рецепт і дотримуватися покрокової інструкції.

Зібрали для вас 5 рецептів крафтового морозива, яке вам точно вдасться приготувати.

Ванільне морозиве

Фото: Unsplash/Christiann Koepke

Знадобиться:

  • курячі жовтки — 3 шт.
  • цукор — 60 г
  • ванільний цукор — 1 пачечка
  • молоко — 100 мл
  • вершки 33% — 200 мл

Як готувати:

  1. Жовтки покласти в каструлю з товстим дном, додати цукор і ванільний цукор. Збити міксером, щоб цукор розчинився і утворилася пишна світла маса.
  2. Додати молоко та перемішати вінчиком.
  3. Поставити на маленький вогонь і нагрівати, постійно помішуючи. Потрібно зробити масу гарячою, але при цьому не дати їй закипіти.
  4. Коли маса нагріється, трошки загусне і стане кремоподібною, зняти з вогню та охолодити.
  5. Добре охолоджені вершки збити міксером, щоб утворилася пишна густа маса. Після цього додати у вершки добре охолоджену заварну основу та збити міксером все разом.
  6. Масу перекласти в контейнер, закрити кришкою та поставити в морозилку на 6 годин. Кожні дві години діставати контейнер, перемішувати масу та повертати морозиво в холодильник, це допоможе запобігти утворенням кристаликів льоду.

Шоколадне морозиво

Фото: Unsplash/Nilufar Nattaq

Знадобиться:

  • вершки 33% — 500 мл
  • темний шоколад — 100 г
  • згущене молоко — 280 г

Як готувати:

  1. Шоколад розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані.
  2. У розтоплений шоколад додати згущене молоком добре перемішати.
  3. Добре охолоджені жирні вершки збити міксером до мʼяких піків (приблизно 3-5 хвилин).
  4. Додати до вершків шоколадну масу та знову збити міксером на низькій швидкості. Довго збивати не треба, вершки мають змішатися з шоколадом і має вийти легка пухка маса.
  5. Перелити у велику форму або у порційні формочки та поставити в морозилку мінімум на 4 години.

Фруктове морозиво

Фото: Unsplash/Micheile Henderson

Знадобиться:

  • заморожена полуниця — 150 г
  • заморожені банани — 150 г
  • молоко — 100 мл

Як готувати:

  1. Заморожену полуницю та банани перебити в блендері до стану пюре.
  2. Додати молоко і знову все добре збити.
  3. Отриману масу перекласти у велику форму або в порційні формочки та заморозити в морозильній камері мінімум одну годину.

Заморожений йогурт

Фото: Unsplash/Dani Rendina

Знадобиться:

  • улюблені заморожені ягоди — 3 склянки
  • грецький йогурт — 2/3 склянки

Як готувати:

  1. Заморожені ягоди та фрукти скласти в блендер, добре подрібнити.
  2. Отриману масу розлити в попсикл-формочки, вставити дерев'яні або пластикові палички та залишити в морозилці на пару годин.

Фруктовий лід

Фото: Unsplash/Jennifer Pallian

Знадобиться:

  • улюблені фрукти і ягоди
  • улюблений сік, компот чи лимонад

Як готувати:

  1. Для приготування обов’язково знадобляться формочки для морозива або пластикові стаканчики.
  2. Фрукти та ягоди помити. Фрукти нарізати скибочками ягоди залишити цілими. Розкласти їх й попсикл-форми або пластикові склянки. Залити соком, компотом або лимонадом.
  3. Вставити дерев’яні палички для морозива або пластикові ложки.
  4. Поставити в морозилку на 4-5 годин.

Дізнайтеся також, як приготувати корисне бананове морозиво вдома.

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Опубліковано: 20 червня 2024
рецепт Їжа
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