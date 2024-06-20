Як приготувати морозиво вдома: 5 простих рецептів
Ванільне, шоколадне, фруктове — видів морозива багато, але найсмачніше завжди приготоване вдома з натуральних інгредієнтів. Зробити домашнє морозиво зовсім нескладно, для цього не треба навіть купувати спеціальне приладдя. Потрібно лише знайти перевірений рецепт і дотримуватися покрокової інструкції.
Зібрали для вас 5 рецептів крафтового морозива, яке вам точно вдасться приготувати.
Ванільне морозиве
Знадобиться:
- курячі жовтки — 3 шт.
- цукор — 60 г
- ванільний цукор — 1 пачечка
- молоко — 100 мл
- вершки 33% — 200 мл
Як готувати:
- Жовтки покласти в каструлю з товстим дном, додати цукор і ванільний цукор. Збити міксером, щоб цукор розчинився і утворилася пишна світла маса.
- Додати молоко та перемішати вінчиком.
- Поставити на маленький вогонь і нагрівати, постійно помішуючи. Потрібно зробити масу гарячою, але при цьому не дати їй закипіти.
- Коли маса нагріється, трошки загусне і стане кремоподібною, зняти з вогню та охолодити.
- Добре охолоджені вершки збити міксером, щоб утворилася пишна густа маса. Після цього додати у вершки добре охолоджену заварну основу та збити міксером все разом.
- Масу перекласти в контейнер, закрити кришкою та поставити в морозилку на 6 годин. Кожні дві години діставати контейнер, перемішувати масу та повертати морозиво в холодильник, це допоможе запобігти утворенням кристаликів льоду.
Шоколадне морозиво
Знадобиться:
- вершки 33% — 500 мл
- темний шоколад — 100 г
- згущене молоко — 280 г
Як готувати:
- Шоколад розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані.
- У розтоплений шоколад додати згущене молоком добре перемішати.
- Добре охолоджені жирні вершки збити міксером до мʼяких піків (приблизно 3-5 хвилин).
- Додати до вершків шоколадну масу та знову збити міксером на низькій швидкості. Довго збивати не треба, вершки мають змішатися з шоколадом і має вийти легка пухка маса.
- Перелити у велику форму або у порційні формочки та поставити в морозилку мінімум на 4 години.
Фруктове морозиво
Знадобиться:
- заморожена полуниця — 150 г
- заморожені банани — 150 г
- молоко — 100 мл
Як готувати:
- Заморожену полуницю та банани перебити в блендері до стану пюре.
- Додати молоко і знову все добре збити.
- Отриману масу перекласти у велику форму або в порційні формочки та заморозити в морозильній камері мінімум одну годину.
Заморожений йогурт
Знадобиться:
- улюблені заморожені ягоди — 3 склянки
- грецький йогурт — 2/3 склянки
Як готувати:
- Заморожені ягоди та фрукти скласти в блендер, добре подрібнити.
- Отриману масу розлити в попсикл-формочки, вставити дерев'яні або пластикові палички та залишити в морозилці на пару годин.
Фруктовий лід
Знадобиться:
- улюблені фрукти і ягоди
- улюблений сік, компот чи лимонад
Як готувати:
- Для приготування обов’язково знадобляться формочки для морозива або пластикові стаканчики.
- Фрукти та ягоди помити. Фрукти нарізати скибочками ягоди залишити цілими. Розкласти їх й попсикл-форми або пластикові склянки. Залити соком, компотом або лимонадом.
- Вставити дерев’яні палички для морозива або пластикові ложки.
- Поставити в морозилку на 4-5 годин.
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Опубліковано: 20 червня 2024