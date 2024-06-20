Як приготувати морозиво вдома: 5 простих рецептів

Ванільне, шоколадне, фруктове — видів морозива багато, але найсмачніше завжди приготоване вдома з натуральних інгредієнтів. Зробити домашнє морозиво зовсім нескладно, для цього не треба навіть купувати спеціальне приладдя. Потрібно лише знайти перевірений рецепт і дотримуватися покрокової інструкції.

Зібрали для вас 5 рецептів крафтового морозива, яке вам точно вдасться приготувати.

Ванільне морозиве

Фото: Unsplash/Christiann Koepke

Знадобиться:

курячі жовтки — 3 шт.

цукор — 60 г

ванільний цукор — 1 пачечка

молоко — 100 мл

вершки 33% — 200 мл

Як готувати:

Жовтки покласти в каструлю з товстим дном, додати цукор і ванільний цукор. Збити міксером, щоб цукор розчинився і утворилася пишна світла маса. Додати молоко та перемішати вінчиком. Поставити на маленький вогонь і нагрівати, постійно помішуючи. Потрібно зробити масу гарячою, але при цьому не дати їй закипіти. Коли маса нагріється, трошки загусне і стане кремоподібною, зняти з вогню та охолодити. Добре охолоджені вершки збити міксером, щоб утворилася пишна густа маса. Після цього додати у вершки добре охолоджену заварну основу та збити міксером все разом. Масу перекласти в контейнер, закрити кришкою та поставити в морозилку на 6 годин. Кожні дві години діставати контейнер, перемішувати масу та повертати морозиво в холодильник, це допоможе запобігти утворенням кристаликів льоду.

Шоколадне морозиво

Фото: Unsplash/Nilufar Nattaq

Знадобиться:

вершки 33% — 500 мл

темний шоколад — 100 г

згущене молоко — 280 г

Як готувати:

Шоколад розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані. У розтоплений шоколад додати згущене молоком добре перемішати. Добре охолоджені жирні вершки збити міксером до мʼяких піків (приблизно 3-5 хвилин). Додати до вершків шоколадну масу та знову збити міксером на низькій швидкості. Довго збивати не треба, вершки мають змішатися з шоколадом і має вийти легка пухка маса. Перелити у велику форму або у порційні формочки та поставити в морозилку мінімум на 4 години.

Фруктове морозиво

Фото: Unsplash/Micheile Henderson

Знадобиться:

заморожена полуниця — 150 г

заморожені банани — 150 г

молоко — 100 мл

Як готувати:

Заморожену полуницю та банани перебити в блендері до стану пюре. Додати молоко і знову все добре збити. Отриману масу перекласти у велику форму або в порційні формочки та заморозити в морозильній камері мінімум одну годину.

Заморожений йогурт

Фото: Unsplash/Dani Rendina

Знадобиться:

улюблені заморожені ягоди — 3 склянки

грецький йогурт — 2/3 склянки

Як готувати:

Заморожені ягоди та фрукти скласти в блендер, добре подрібнити. Отриману масу розлити в попсикл-формочки, вставити дерев'яні або пластикові палички та залишити в морозилці на пару годин.

Фруктовий лід

Фото: Unsplash/Jennifer Pallian

Знадобиться:

улюблені фрукти і ягоди

улюблений сік, компот чи лимонад

Як готувати:

Для приготування обов’язково знадобляться формочки для морозива або пластикові стаканчики. Фрукти та ягоди помити. Фрукти нарізати скибочками ягоди залишити цілими. Розкласти їх й попсикл-форми або пластикові склянки. Залити соком, компотом або лимонадом. Вставити дерев’яні палички для морозива або пластикові ложки. Поставити в морозилку на 4-5 годин.

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