Український банош на італійський манір — рецепт від Марко Черветті

Банош — перлина української кухні. Проте не унікальна, адже страву на основі кукурудзяної крупи чи борошна, можна знайти в кухнях багатьох народів світу: в Туреччині — куймак, в Грузії — гомі, в Італії — полента, в Молдові — мамалига, в Америці — гритс.

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує поєднати культуру приготування кукурудзяної каші з різних країн та потішити себе і рідних українським баношем з італійською родзинкою.

Все досить просто: треба спочатку зварити кукурудзяну кашу у вершках як класичний український банош, а потім перекласти її у форму та запекти в духовці разом із сиром на кшталт італійської поленти.

Марко використовує у цьому рецепті твердий сир емменталь і м’яку горгонзолу з блакитною пліснявою. Проте ви можете брати будь-який сир, який вам до вподоби.

Якщо ви шукаєте класичний рецепт баношу, Марко Черветті також має покроковий рецепт для вас .

Знадобиться:

кукурудзяне борошно або крупа — 500 г

твердий сир — 200 г

горгонзола — 150 г

вершки — 500 мл

вершкове масло — 100 г

олія, сіль, перець — на смак

Як готувати:

На сирі обрізати кірку та нарізати кубиками. Форму для запікання змастити вершковим маслом. До 500 мл вершків додати 1,5 літра води, вилити в каструлю, трошки посолити, влити ложку-дві оливкової олії, поставити на повільний вогонь. Щойно вершки почнуть кипіти, тонкою цівкою додати крупу або борошно, постійно помішуючи. Готувати декілька хвилин, помішуючи. Коли каша загусне перелити її у форму для запікання. По всій поверхні баношу викласти нарізаний сир, трохи вдавлюючи його всередину. На бажання можна додати трохи вершкового масла. Запікати приблизно 1,5 години за температури 180°C з конвекцією.

На бажання можна прикрасити готову поленту зеленню. Їсти страву можна як одразу, поки гаряча, або ж можна остудити, поставити в холодильник на ніч і зранку нарізати порційними шматочками.

Фото обкладинки: insidetherustickitchen.com