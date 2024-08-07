Український банош на італійський манір — рецепт від Марко Черветті
Банош — перлина української кухні. Проте не унікальна, адже страву на основі кукурудзяної крупи чи борошна, можна знайти в кухнях багатьох народів світу: в Туреччині — куймак, в Грузії — гомі, в Італії — полента, в Молдові — мамалига, в Америці — гритс.
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує поєднати культуру приготування кукурудзяної каші з різних країн та потішити себе і рідних українським баношем з італійською родзинкою.
Все досить просто: треба спочатку зварити кукурудзяну кашу у вершках як класичний український банош, а потім перекласти її у форму та запекти в духовці разом із сиром на кшталт італійської поленти.
Марко використовує у цьому рецепті твердий сир емменталь і м’яку горгонзолу з блакитною пліснявою. Проте ви можете брати будь-який сир, який вам до вподоби.
Якщо ви шукаєте класичний рецепт баношу, Марко Черветті також має покроковий рецепт для вас.
Знадобиться:
- кукурудзяне борошно або крупа — 500 г
- твердий сир — 200 г
- горгонзола — 150 г
- вершки — 500 мл
- вершкове масло — 100 г
- олія, сіль, перець — на смак
Як готувати:
- На сирі обрізати кірку та нарізати кубиками. Форму для запікання змастити вершковим маслом.
- До 500 мл вершків додати 1,5 літра води, вилити в каструлю, трошки посолити, влити ложку-дві оливкової олії, поставити на повільний вогонь.
- Щойно вершки почнуть кипіти, тонкою цівкою додати крупу або борошно, постійно помішуючи. Готувати декілька хвилин, помішуючи. Коли каша загусне перелити її у форму для запікання.
- По всій поверхні баношу викласти нарізаний сир, трохи вдавлюючи його всередину. На бажання можна додати трохи вершкового масла.
- Запікати приблизно 1,5 години за температури 180°C з конвекцією.
На бажання можна прикрасити готову поленту зеленню. Їсти страву можна як одразу, поки гаряча, або ж можна остудити, поставити в холодильник на ніч і зранку нарізати порційними шматочками.
Фото обкладинки: insidetherustickitchen.com