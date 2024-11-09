На Ярославовому Валу відкрили пивну “Піна”

На розі вулиць Гончара та Ярославового Валу запрацювала пивна “Піна”.

Про це пише The Village Україна.

“Коли ми вирішили відкрити пивну, нам усі казали, що це місце прокляте й що тут нормально працювала лише “Піна”. Ось ми й вирішили, нехай тут знову буде “Піна”, — розказують у команді.

У меню закладу можна обрати серед закусок до пива та повноцінних страв на обід чи вечерю. Крім пива, також пропонують коктейльну карту від Suite 13 і винну карту від “Бюро вин”.

Кожної п’ятниці та суботи у “Піні” проводитимуть диджей-сети і гратиме музика на вінілі.

Також сюди можна приходити з домашніми улюбленцями. Зокрема, для собак у закладі подають спеціальне пиво.

Ціни: стріпси з бекону — 150 грн, тартар з яловичини — 350 грн, сардини з перцем та соусом із зелені — 150 грн, кіш із лососем — 220 грн, курячий бульйон із пиріжками — 115 грн, коктейль Aviation — 240 грн, пиво “Грімберген Бланш” (на крані) — 120 грн, пиво світле Ipa Underwood (у пляшці) — 150 грн

Адреса: вул. Ярославів Вал, 30/18

Режим роботи: щодня з 11:00 до 23:00