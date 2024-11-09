На Ярославовому Валу відкрили пивну “Піна”

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Наталія Габрух
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На розі вулиць Гончара та Ярославового Валу запрацювала пивна “Піна”.

Про це пише The Village Україна.

“Коли ми вирішили відкрити пивну, нам усі казали, що це місце прокляте й що тут нормально працювала лише “Піна”. Ось ми й вирішили, нехай тут знову буде “Піна”, — розказують у команді.

У меню закладу можна обрати серед закусок до пива та повноцінних страв на обід чи вечерю. Крім пива, також пропонують коктейльну карту від Suite 13 і винну карту від “Бюро вин”.

Кожної п’ятниці та суботи у “Піні” проводитимуть диджей-сети і гратиме музика на вінілі.

Також сюди можна приходити з домашніми улюбленцями. Зокрема, для собак у закладі подають спеціальне пиво.

Ціни: стріпси з бекону — 150 грн, тартар з яловичини — 350 грн, сардини з перцем та соусом із зелені — 150 грн, кіш із лососем — 220 грн, курячий бульйон із пиріжками — 115 грн, коктейль Aviation — 240 грн, пиво “Грімберген Бланш” (на крані) — 120 грн, пиво світле Ipa Underwood (у пляшці) — 150 грн

Адреса: вул. Ярославів Вал, 30/18

Режим роботи: щодня з 11:00 до 23:00

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Опубліковано: 09 листопада 2024
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