Що приготувати на свята: Beef Wellington від Марко Черветті

Свято наближається, а разом із ним й одвічне питання: що приготувати на Різдво і Новий рік? Відповідь на це питання знає бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті , який поділився рецептом запеченої яловичини.

Beef Wellington — англійська страва, яка готується з яловичої вирізки. Вирізка зазвичай запікається цілим великим шматком, що загортають у листкове тісто. Тісто попередньо змащують грибним або овочевим паштетом, а вирізку загортають у тоненькі слайси сиров'яленого м'яса.

А якщо ви полюбляєте стейки, Марко раніше розповідав рецепт стейка рибай, а також ділився професійними секретами, які дозволять вам приготувати м’ясо на домашній кухні дійсно смачно і вишукано.

Знадобиться:

філе яловичини — 500 г

печериці — 150 г

вершкове масло — 100 г

олія — 15 г

панчета або прошуто — 90 г

зерниста гірчиця — 100 г

листкове тісто — 500 г

сіль, перець — на смак

яйце — 1 шт. (для змащування)

Як готувати