Що приготувати на свята: Beef Wellington від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Свято наближається, а разом із ним й одвічне питання: що приготувати на Різдво і Новий рік? Відповідь на це питання знає бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті, який поділився рецептом запеченої яловичини.

Beef Wellington — англійська страва, яка готується з яловичої вирізки. Вирізка зазвичай запікається цілим великим шматком, що загортають у листкове тісто. Тісто попередньо змащують грибним або овочевим паштетом, а вирізку загортають у тоненькі слайси сиров'яленого м'яса.

А якщо ви полюбляєте стейки, Марко раніше розповідав рецепт стейка рибай, а також ділився професійними секретами, які дозволять вам приготувати м’ясо на домашній кухні дійсно смачно і вишукано.

Знадобиться:

  • філе яловичини — 500 г
  • печериці — 150 г
  • вершкове масло — 100 г
  • олія — 15 г
  • панчета або прошуто — 90 г
  • зерниста гірчиця — 100 г
  • листкове тісто — 500 г
  • сіль, перець — на смак
  • яйце — 1 шт. (для змащування)

Як готувати

  1. Яловичину натерти сіллю й перцем і добре помасажувати м'ясо.
  2. На пательні розігріти олію. Сковорідка має бути дуже-дуже гарячою. Викласти шматок мʼяса та швидко обсмажити його з усіх боків до румʼяної скоринки. Довго смажити не варто, мʼясо має лише «засмагнути», після чого прибрати його зі сковороди.
  3. Печериці тонко нашаткувати та викласти на пательню, в якій смажилося мʼясо. Додати половину вершкового масла, сіль і перець. Смажити, помішуючи, поки гриби не стануть мʼякими.
  4. Готові печериці перекласти в блендер, додати другу половину вершкового масла та збити все до стану легкого крему.
  5. Обсмажене мʼясо змастити гірчицею з усіх боків і загорнути в скибочки панчети або прошуто.
  6. Листкове тісто розкласти на присипаній борошном поверхні. Змастити тісто грибним кремом, зверху викласти мʼясо, загорнуте в панчету.
  7. Загорнути тісто як цукерку, обрізати зайві краї. Змастити тісто по всій поверхні збитим яйцем.
  8. Викласти мʼясо в тісті у застелену пергаментом форму для запікання та поставити в нагріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки: тісто має добре підрумʼянитися.
  9. Готовий біф веллінгтон нарізати порційними шматочками як стейки і подавати.
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Опубліковано: 20 грудня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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