Що приготувати на свята: Beef Wellington від Марко Черветті
Свято наближається, а разом із ним й одвічне питання: що приготувати на Різдво і Новий рік? Відповідь на це питання знає бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті, який поділився рецептом запеченої яловичини.
Beef Wellington — англійська страва, яка готується з яловичої вирізки. Вирізка зазвичай запікається цілим великим шматком, що загортають у листкове тісто. Тісто попередньо змащують грибним або овочевим паштетом, а вирізку загортають у тоненькі слайси сиров'яленого м'яса.
А якщо ви полюбляєте стейки, Марко раніше розповідав рецепт стейка рибай, а також ділився професійними секретами, які дозволять вам приготувати м’ясо на домашній кухні дійсно смачно і вишукано.
Знадобиться:
- філе яловичини — 500 г
- печериці — 150 г
- вершкове масло — 100 г
- олія — 15 г
- панчета або прошуто — 90 г
- зерниста гірчиця — 100 г
- листкове тісто — 500 г
- сіль, перець — на смак
- яйце — 1 шт. (для змащування)
Як готувати
- Яловичину натерти сіллю й перцем і добре помасажувати м'ясо.
- На пательні розігріти олію. Сковорідка має бути дуже-дуже гарячою. Викласти шматок мʼяса та швидко обсмажити його з усіх боків до румʼяної скоринки. Довго смажити не варто, мʼясо має лише «засмагнути», після чого прибрати його зі сковороди.
- Печериці тонко нашаткувати та викласти на пательню, в якій смажилося мʼясо. Додати половину вершкового масла, сіль і перець. Смажити, помішуючи, поки гриби не стануть мʼякими.
- Готові печериці перекласти в блендер, додати другу половину вершкового масла та збити все до стану легкого крему.
- Обсмажене мʼясо змастити гірчицею з усіх боків і загорнути в скибочки панчети або прошуто.
- Листкове тісто розкласти на присипаній борошном поверхні. Змастити тісто грибним кремом, зверху викласти мʼясо, загорнуте в панчету.
- Загорнути тісто як цукерку, обрізати зайві краї. Змастити тісто по всій поверхні збитим яйцем.
- Викласти мʼясо в тісті у застелену пергаментом форму для запікання та поставити в нагріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки: тісто має добре підрумʼянитися.
- Готовий біф веллінгтон нарізати порційними шматочками як стейки і подавати.
Опубліковано: 20 грудня 2024
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