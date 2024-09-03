Як приготувати стейк вдома — рецепт і лайфхаки від Марко Черветті

Думаєте, що відмінний стейк може приготувати лише професійний кухар і тільки на ресторанній кухні? Дарма! Готувати цю страву вдома не так вже й складно. Головне — знати кілька секретних лайфхаків.

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає рецепт стейка рибай, а також ділиться професійними секретами, які дозволять приготувати м’ясо дійсно смачно і вишукано.

Час приготування будь-якого стейка залежить від його товщини бажаного рівня просмажування, який ви хочете отримати. Для того, щоб бути впевненим, що ви все робите правильно, Марко радить обов'язково користуватися харчовим термометром.

Скільки смажити стейк? Стежте за температурою харчового термометра.

48°C — rare. М’ясо з кров’ю, яскраво-червоне всередині.

54°C — medium rare. М’ясо рожеве всередині, дуже соковите.

58°C — medium. М’ясо всередині рожеве, але без крові.

62°C — medium well. М’ясо всередині світло-коричневе, з невеликою кількістю рожевого.

68°C — well done. М’ясо повністю просмажене, сірувате всередині.

Знадобиться:

стейк Ribeye

оливкова олія

крупна морська сіль

перець горошком

вершкове масло

гілочки розмарину

Як готувати

Стейк підсушити паперовими рушниками, щоб не було вологи. Важливо, щоб м’ясо було сухим і кімнатної температури. Масажними рухами добре змастити м’ясо олією з усіх боків. На пательню висипати морську сіль, чорний перець горошком і пару гілочок розмарину. Нагріти сковороду, покласти стейк і смажити до появи аромату і скоринки. Після цього перевернути м’ясо і смажити з іншого боку — теж до появи скоринки. Точний час залежить від ступеня просмаження, який ви хочете отримати. Наприкінці покласти на стейк шматочок масла. Готовий стейк перекласти на фольгу, полити його рідиною, яка залишилася на сковороді. Загорну стейк у фольгу та залишити на 5 хвилин. Після цього можна подавати.

На гарнір до стейка радимо подавати молоду картоплю зі смаженим песто за рецептом Марко Черветті.