Швидка закуска із грибів — італійський рецепт від Марко Черветті

Чудовий рецепт маринованих грибів нашвидкуруч від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті .

Ці мариновані гриби стануть чудовою закускою на щодень, а також прикрасять святковий стіл. Їх можна їсти самостійно або можна приготувати з ними смачні брускети: просто підсушіть скибочки багета в тостері, духовці або на сухій сковороді, а потім зверху викладіть гриби.

А якщо ви полюбляєте пікантні закуски, радимо звернути увагу на рецепт маринованого часнику від Марко.

Знадобиться:

печериці — 350 г

часник — 3 зубчики

петрушка — 35 г

біле сухе вино – 60 г

оливкова олія — 30 г

сіль, перець — на смак

Як готувати

Печериці нарізати навпіл. Якщо гриби невеличкі, можна залишити їх цілими. Часник почистити та розчавити ножем, петрушку дрібно посікти. На сковороді розігріти олію, додати часник і трохи обсмажити. Додати гриби, присолити і смажити, поки повністю не випарується рідина з грибів. Влити вино, поперчити, додати подрібнену петрушку. Смажити, помішуючи, поки вино не випарується. Готові гриби перекласти в суху стерилізовану банку. Залити до верху оливковою олією та закрутити щільною кришкою. Зберігати гриби в холодильнику.