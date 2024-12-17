Швидка закуска із грибів — італійський рецепт від Марко Черветті
Чудовий рецепт маринованих грибів нашвидкуруч від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті.
Ці мариновані гриби стануть чудовою закускою на щодень, а також прикрасять святковий стіл. Їх можна їсти самостійно або можна приготувати з ними смачні брускети: просто підсушіть скибочки багета в тостері, духовці або на сухій сковороді, а потім зверху викладіть гриби.
А якщо ви полюбляєте пікантні закуски, радимо звернути увагу на рецепт маринованого часнику від Марко.
Знадобиться:
- печериці — 350 г
- часник — 3 зубчики
- петрушка — 35 г
- біле сухе вино – 60 г
- оливкова олія — 30 г
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Печериці нарізати навпіл. Якщо гриби невеличкі, можна залишити їх цілими.
- Часник почистити та розчавити ножем, петрушку дрібно посікти.
- На сковороді розігріти олію, додати часник і трохи обсмажити. Додати гриби, присолити і смажити, поки повністю не випарується рідина з грибів.
- Влити вино, поперчити, додати подрібнену петрушку. Смажити, помішуючи, поки вино не випарується.
- Готові гриби перекласти в суху стерилізовану банку. Залити до верху оливковою олією та закрутити щільною кришкою. Зберігати гриби в холодильнику.
Фото на обкладинці: themediterraneandish.com
Опубліковано: 17 грудня 2024
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