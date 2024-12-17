Швидка закуска із грибів — італійський рецепт від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Чудовий рецепт маринованих грибів нашвидкуруч від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті.

Ці мариновані гриби стануть чудовою закускою на щодень, а також прикрасять святковий стіл. Їх можна їсти самостійно або можна приготувати з ними смачні брускети: просто підсушіть скибочки багета в тостері, духовці або на сухій сковороді, а потім зверху викладіть гриби.

А якщо ви полюбляєте пікантні закуски, радимо звернути увагу на рецепт маринованого часнику від Марко.

Знадобиться:

  • печериці — 350 г
  • часник — 3 зубчики
  • петрушка — 35 г
  • біле сухе вино – 60 г
  • оливкова олія — 30 г
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Печериці нарізати навпіл. Якщо гриби невеличкі, можна залишити їх цілими.
  2. Часник почистити та розчавити ножем, петрушку дрібно посікти.
  3. На сковороді розігріти олію, додати часник і трохи обсмажити. Додати гриби, присолити і смажити, поки повністю не випарується рідина з грибів.
  4. Влити вино, поперчити, додати подрібнену петрушку. Смажити, помішуючи, поки вино не випарується.
  5. Готові гриби перекласти в суху стерилізовану банку. Залити до верху оливковою олією та закрутити щільною кришкою. Зберігати гриби в холодильнику.

Фото на обкладинці: themediterraneandish.com

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Опубліковано: 17 грудня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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