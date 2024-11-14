Швидка закуска: маринований часник від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Що ми знаємо про часник? Смачна приправа з різкуватим запахом, через який ми намагаємося не їсти часник перед важливими зустрічами. Але різкий запах цей овоч має тільки якщо вживати його в сирому вигляді. Якщо приготувати його, скажімо, маринованим, такий часник не має різкого запаху, а його смак стає м’якшим, що робить його універсальним доповненням до різних страв.

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті розповідає, як приготувати маринований часник за італійським рецептом.

Такий часник можна використовувати у різноманітних стравах, або їсти окремо як самостійну закуску. Олію, в якій знаходився часник, не виливайте, її потім можна використовувати як заправку до салатів.

Знадобиться:

  • часник, — 5 головок
  • вода — 250 мл
  • яблучний оцет — 250 мл
  • сіль — 15 г
  • свіжий чилі — 1 шт.
  • свіжий чебрець — 3 гілочки
  • свіжа мʼята — 1 гілочка
  • сушене орегано — 1/4 ч. л.
  • олія — 120 мл

Як готувати:

  1. Часник почистити. Дрібно порізати перець чилі.
  2. У невеликій каструльці змішати воду, яблучний оцет, додати сіль, довести до кипіння.
  3. Покласти в маринад зубчики часнику і проварити 2-3 хвилини. Часник не має стати м’яким, нам треба, щоб він лише увібрав кислинку від маринаду, тоді він залишиться хрустким.
  4. В окрему миску скласти подрібнений чилі. Потім дістати з маринаду часник і викласти його в миску з чилі. Додати орегано, щедру дрібку солі, влити 30 мл оливкової олії. Перемішати та залишити на 30 хвилин для вистигання.
  5. У чисту суху банку покласти кілька гілочок чебрецю та гілочку м’яти. Викласти часник, залити оливковою олією так, щоб вона повністю вкрила зубчики часнику.
  6. Закрутити щільною кришкою та зберігати в холодильнику. Найкраще такий часник смакує за кілька днів.

Фото на обкладинці: growforagecookferment.com

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Опубліковано: 14 листопада 2024
рецепт Їжа марко черветті
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