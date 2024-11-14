Швидка закуска: маринований часник від Марко Черветті
Що ми знаємо про часник? Смачна приправа з різкуватим запахом, через який ми намагаємося не їсти часник перед важливими зустрічами. Але різкий запах цей овоч має тільки якщо вживати його в сирому вигляді. Якщо приготувати його, скажімо, маринованим, такий часник не має різкого запаху, а його смак стає м’якшим, що робить його універсальним доповненням до різних страв.
Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті розповідає, як приготувати маринований часник за італійським рецептом.
Такий часник можна використовувати у різноманітних стравах, або їсти окремо як самостійну закуску. Олію, в якій знаходився часник, не виливайте, її потім можна використовувати як заправку до салатів.
Знадобиться:
- часник, — 5 головок
- вода — 250 мл
- яблучний оцет — 250 мл
- сіль — 15 г
- свіжий чилі — 1 шт.
- свіжий чебрець — 3 гілочки
- свіжа мʼята — 1 гілочка
- сушене орегано — 1/4 ч. л.
- олія — 120 мл
Як готувати:
- Часник почистити. Дрібно порізати перець чилі.
- У невеликій каструльці змішати воду, яблучний оцет, додати сіль, довести до кипіння.
- Покласти в маринад зубчики часнику і проварити 2-3 хвилини. Часник не має стати м’яким, нам треба, щоб він лише увібрав кислинку від маринаду, тоді він залишиться хрустким.
- В окрему миску скласти подрібнений чилі. Потім дістати з маринаду часник і викласти його в миску з чилі. Додати орегано, щедру дрібку солі, влити 30 мл оливкової олії. Перемішати та залишити на 30 хвилин для вистигання.
- У чисту суху банку покласти кілька гілочок чебрецю та гілочку м’яти. Викласти часник, залити оливковою олією так, щоб вона повністю вкрила зубчики часнику.
- Закрутити щільною кришкою та зберігати в холодильнику. Найкраще такий часник смакує за кілька днів.
Фото на обкладинці: growforagecookferment.com