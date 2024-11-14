Швидка закуска: маринований часник від Марко Черветті

Що ми знаємо про часник? Смачна приправа з різкуватим запахом, через який ми намагаємося не їсти часник перед важливими зустрічами. Але різкий запах цей овоч має тільки якщо вживати його в сирому вигляді. Якщо приготувати його, скажімо, маринованим, такий часник не має різкого запаху, а його смак стає м’якшим, що робить його універсальним доповненням до різних страв.

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті розповідає, як приготувати маринований часник за італійським рецептом.

Такий часник можна використовувати у різноманітних стравах, або їсти окремо як самостійну закуску. Олію, в якій знаходився часник, не виливайте, її потім можна використовувати як заправку до салатів.

Знадобиться:

часник, — 5 головок

вода — 250 мл

яблучний оцет — 250 мл

сіль — 15 г

свіжий чилі — 1 шт.

свіжий чебрець — 3 гілочки

свіжа мʼята — 1 гілочка

сушене орегано — 1/4 ч. л.

олія — 120 мл

Як готувати:

Часник почистити. Дрібно порізати перець чилі. У невеликій каструльці змішати воду, яблучний оцет, додати сіль, довести до кипіння. Покласти в маринад зубчики часнику і проварити 2-3 хвилини. Часник не має стати м’яким, нам треба, щоб він лише увібрав кислинку від маринаду, тоді він залишиться хрустким. В окрему миску скласти подрібнений чилі. Потім дістати з маринаду часник і викласти його в миску з чилі. Додати орегано, щедру дрібку солі, влити 30 мл оливкової олії. Перемішати та залишити на 30 хвилин для вистигання. У чисту суху банку покласти кілька гілочок чебрецю та гілочку м’яти. Викласти часник, залити оливковою олією так, щоб вона повністю вкрила зубчики часнику. Закрутити щільною кришкою та зберігати в холодильнику. Найкраще такий часник смакує за кілька днів.