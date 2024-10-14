Замість сирників на сніданок: ньокі по-римськи від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Манка в наших краях асоціюється з кашею, якою нас годували в дитячих садочках. Проте в Італії з цієї крупи готують безліч смачних страв. Наприклад, ньокі на сніданок.

Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує приготувати ньокі алла романа, що в перекладі з італійської означає ньокі по-римськи.

Взагалі-то ньокі — це аналог українських галушок. Готують їх зазвичай з картоплі й борошна. Проте в рецепті gnocchi alla romana головну роль відіграє саме манка.

На вигляд і за консистенцією ньокі по-римськи нагадують сирники (і готують їх, до речі, теж з додаванням сиру). Проте від української страви ньокі відрізняються солонуватим смаком і хрусткою скоринкою, яка виникає під час запікання в духовці.

Якщо ж ви шукаєте смачний рецепт сирників на сніданок, Марко має такий — без борошна, але зі смачною карамельною скоринкою.

Знадобиться:

  • вершкове масло — 50 г
  • молоко — 900 мл
  • манна крупа — 150 г
  • тертий пармезан — 30 г
  • цукор — 25 г
  • мускатний горіх — 1 г
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. У сотейнику розтопити вершкове масло. Влити молоко, додати цукор, посолити. Додати мускатний горіх і добре все перемішати.
  2. Повільно всипати манну крупу. Варити, помішуючи, на повільному вогні, поки манка не засну і не стане однорідною.
  3. Додати тертий пармезан, перемішати й відставити вистигати.
  4. Коли манка охолоне, викласти її на харчову плівку та замотати, сформувавши ковбаску. Покласти цю ковбаску в холодильник на годину.
  5. Дістати манку з холодильника, зняти плівку та нарізати ковбаску кружальцями завтовшки з палець.
  6. Форму змастити вершковим маслом, викласти в неї нарізані ньокі. Посипати пармезаном, розкласти зверху маленькі шматочки вершкового масла. Трошки поперчити і поставити в нагріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

До речі, якщо ви любите ньокі, маємо також чудовий рецепт гарбузових ньокі від Марко Черветті.

Фото на обкладинці: cookingmydreams.com

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Опубліковано: 14 жовтня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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