Замість сирників на сніданок: ньокі по-римськи від Марко Черветті
Манка в наших краях асоціюється з кашею, якою нас годували в дитячих садочках. Проте в Італії з цієї крупи готують безліч смачних страв. Наприклад, ньокі на сніданок.
Бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті пропонує приготувати ньокі алла романа, що в перекладі з італійської означає ньокі по-римськи.
Взагалі-то ньокі — це аналог українських галушок. Готують їх зазвичай з картоплі й борошна. Проте в рецепті gnocchi alla romana головну роль відіграє саме манка.
На вигляд і за консистенцією ньокі по-римськи нагадують сирники (і готують їх, до речі, теж з додаванням сиру). Проте від української страви ньокі відрізняються солонуватим смаком і хрусткою скоринкою, яка виникає під час запікання в духовці.
Якщо ж ви шукаєте смачний рецепт сирників на сніданок, Марко має такий — без борошна, але зі смачною карамельною скоринкою.
Знадобиться:
- вершкове масло — 50 г
- молоко — 900 мл
- манна крупа — 150 г
- тертий пармезан — 30 г
- цукор — 25 г
- мускатний горіх — 1 г
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- У сотейнику розтопити вершкове масло. Влити молоко, додати цукор, посолити. Додати мускатний горіх і добре все перемішати.
- Повільно всипати манну крупу. Варити, помішуючи, на повільному вогні, поки манка не засну і не стане однорідною.
- Додати тертий пармезан, перемішати й відставити вистигати.
- Коли манка охолоне, викласти її на харчову плівку та замотати, сформувавши ковбаску. Покласти цю ковбаску в холодильник на годину.
- Дістати манку з холодильника, зняти плівку та нарізати ковбаску кружальцями завтовшки з палець.
- Форму змастити вершковим маслом, викласти в неї нарізані ньокі. Посипати пармезаном, розкласти зверху маленькі шматочки вершкового масла. Трошки поперчити і поставити в нагріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
До речі, якщо ви любите ньокі, маємо також чудовий рецепт гарбузових ньокі від Марко Черветті.
Фото на обкладинці: cookingmydreams.com