Рецепти січня: Що готувати з апельсину, айви та гранату
Січень — час цитрусових, коренеплодів, гранатів і айви, сезон якої добігає кінця.
Щодо коренеплодів, то раніше ми вже розповідали смачні рецепти з морквою, буряком, селерою, пастернаком і редькою. Тому сьогодні ми розкажемо, що смачного можна приготувати з лимонами, апельсинами, мандаринами, грейпфрутом, айвою та гранатом.
Лимонний курд
Лимонний курд — це крем, що готується з яєчних жовтків, лимонів, цукру та вершкового масла. Консистенція щільна й шовковиста, нагадує пудинг. В Англії кінця XIX — початку XX століть такий лимонний крем традиційно подавався до хліба чи булочок замість варення, а також використовувався як начинка для випічки.
Знадобиться:
- лимони — 4 шт.
- вершкове масло кімнатної температури — 150 г
- охолоджене вершкове масло — 50 г
- курячі жовтки — 4 шт.
- цукор — 200 г
Як готувати
- З лимонів натерти цедру (без білої частини, бо вона гірчить), та витиснути сік.
- Цедру розтерти з цукром, потім додати 150 грамів вершкового масла кімнатної температури і збити все разом.
- Продовжуючи збивати, ввести жовтки по одному. Після цього поступово додати лимонний сік.
- Поставити посуд з масою на водяну баню та прогрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, до загусання маси. Згуслий курд протерти через дрібне сито, щоб видалити шматочки цедри і крем вийшов гладеньким і однорідним.
- Додати 50 грамів холодного вершкового масла в гарячий протертий курд і мішати до повного інтегрування масла. Розкласти по стерилізованих банках і зберігати в холодильнику.
Курка з апельсинами
Курка з апельсинами — це так само прекрасно, як і качка з яблуками, тільки от у наших краях це поєднання не дуже розповсюджене. І дарма, адже цитруси чудово поєднуються з птицею. Замість апельсинів можна взяти лимони або грейпфрути, і таким чином “гратися” зі смаками.
Знадобиться:
- апельсин — 2 шт.
- м'яке вершкове масло — 2 ст. л.
- сіль — 1 ч. л.
- ціла курка — 1 шт.
- розмарин — 5-7 гілочок
- олія — 1 ст. л.
- цибуля — 1 шт. (велика)
- курячий бульйон — 120 мл
Як готувати
- З обох апельсинів зняти цедру. З одного вичавити сік (необхідно приблизно 120 мл соку), а інший апельсин нарізати часточками.
- Цедру змішати з сіллю та вершковим маслом кімнатної температури. Отриманою сумішшю гарненько намажте курку зовні та під шкірою. Потім під шкіру покласти гілочки розмарину — по одній гілочці на кожну грудку, на кожну гомілку і стегно. Натягнути шкірку на м'ясо, щоб добре вкрити розмарин.
- Цибулю почистити й нарізати великими скибками. Обсмажити в олії на сковороді, придатній для запікання. Коли цибуля стане золотавою і трохи м'якою, додати на сковороду скибочки апельсина та ще 2-3 гілочки розмарину.. Смажити все разом на повільному вогні пару хвилин.
- Викласти курку на сковорідку та поставити в нагріту до 220°C духовку. Запікати 30-40 хвилин (точний час залежить від вашої духовки). Якщо курка буде підгоряти, накрити її фольгою.
- Готову курку дістати з духовки, викласти на дошку або плаский таріль, накрити фольгою і дати відпочити 10-15 хвилин.
- Сковорідку, в якій запікалася курка, повернути на плиту і розігріти її на середньому вогні. Додати курячий бульйон, апельсиновий сік, трошки солі й перцю та довести до кипіння. Кип’ятити все разом 2-3 хвилини, періодично помішуючи. Потім зняти з вогню та перелити в соусник. Подавати з нарізаною на шматочки куркою.
Мандариновий сауер
Мандарини — ідеальний інгредієнт для коктейлів. Якщо ви полюбляєте кисло-солодкі мікси, радимо приготувати цей напій. Цукровий сироп для цього рецепту радимо приготувати заздалегідь: у невеличкій каструлі змішайте воду з цукром у пропорції 1:1 (наприклад, 1 склянка цукру та 1 склянка води) та нагрівайте, помішуючи, на повільному вогні поки цукор повністю не розчиниться. Готовий сироп треба остудити.
Знадобиться на 1 порцію:
- віскі — 50 мл
- цукровий сироп — 15 мл
- лимонний сік — 15 мл
- мандарин — 1 шт.
- гілочка розмарину — для прикраси
- лід — для подачі
Як готувати
- Мандарин почистити від шкірки й білих плівок, скласти в шейкер і потовкти мадлером.
- Додати віскі, цукровий сироп і лимонний сік і енергійно потрусіть шейкером 5-7 секунд.
- Перелити коктейль у келих, додати лід, прикрасити шматочком мандаринки та гілочкою розмарину.
Грейпфрутовий кекс
Кекс з грейпфрутом — чудова ідея до ранкової кави, обіднього чаювання або вечірнього келишка вина. Його можна подавати чистим або ж прикрасити цукровою пудрою, цукровою глазур'ю чи вершковим кремом.
Знадобиться:
- великий грейпфрут — 1 шт.
- яйця — 3 шт.
- цукор — 1.5 склянки
- олія — 0.5 склянки
- молоко або нежирний кефір — 1 склянка
- борошно — 2.5 склянки
- розпушувач — 1 пачка
Як готувати
- Грейпфрут почистити від шкірки й білих плівок і подрібнити блендером.
- Яйця збити з цукром до утворення пишної пінистої. Після цього додати олію, молоко і грейпфрут, добре все перемішати.
- Потім порційно додавати борошно і розпушувач, постійно помішуючи, щоб не було грудочок.
- Залити у змащену олією форму та поставити в нагріту до 180°C духовку. Випікати приблизно 40 хвилин.
Айва в сиропі
Сезон айви в січні завершується, тому радимо не зволікати і встигнути насолодитися цим фруктом, поки є нагода. Приготувати пропонуємо айва татлиси — турецький десерт із тушкованої айви з цукром, що зазвичай подається з горішками та каймаком, дуже жирним турецькими вершками, які за консистенцією нагадують вершкове масло. Якщо каймак не знайдеться, можна подавати зі збитими вершками, жирною сметаною або жирним йогуртом без додатків.
Знадобиться:
- айва — 3 шт.
- вода — 3 склянок
- цукор — 3 склянки
- кориця — 3 ч. л.
- гвоздика — 3 шт.
- вершки, йогурт, сметана — для подачі
- улюблені горішки — для подачі
Як готувати
- Айву добре помити, почистити від шкірки за допомогою овочечистки. Розрізати кожну айву навпіл і дістати серцевину.
- Насіння та шкірку не викидати, а викласти на дно глибокої сковорідки і додати гвоздику.
- Зверху викласти айву серцевиною догори. У центр кожної половинки насипати пів склянки цукру та пів чайної ложки кориці. Залити трьома склянками чистої води. Поставити на плиту, довести до кипіння. Зменшити вогонь до середнього і варити під кришкою 40 хвилин.
- Потім зняти кришку, перевернути айву зрізом вниз і варити ще 10-15 хвилин, поки рідина не увариться і не загусне.
- Готову айву розкласти в тарілки, полити процідженим сиропом і прикрасити вершками. сметаною або йогуртом. Посипати подрібненими горішками і подавати.
Лосось з гранатом
Риба з гранатом — ще одне дуже вдале поєднання. Ми пропонуємо приготувати лосось, але будь-яка біла риба в цьому рецепті також буде дуже смачною. Кислинка гранатових зерен чудово поєднується з нейтральним смаком рибного філе.
Знадобиться:
- філе лосося — 1 шт.
- сіль — 0.5 ч. л.
- чорний перець — 1/4 ч. л.
- гранатовий сік — 2 склянки
- цукор — 2 ст. л.
- апельсин — 1 шт.
- зерна граната — для подачі
- зелень — для подачі
- скибочки апельсина — для подачі
Як готувати
- Деко застелити пергаментом. Викласти філе лосося шкірою вниз на деко. Натерти рибу сіллю й перцем.
- З апельсина натерти цедру та вичавити сік. Скласти все в невелику каструлю, додати гранатовий сік і цукор. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити на повільному 20-25 хвилин, періодично помішуючи, поки соус не загусне та не перетвориться на сироп.
- Змастити густим соусом і поставити його в нагріту до 180°C духовку. Запікайте від 30 до 40 хвилин.
- Готовий лосось перекласти на сервірувальну тарілку. Прикрасьте зверху зернами граната, скибочками апельсина, свіжою петрушкою та нарізаною зеленою цибулею.