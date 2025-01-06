Рецепти січня: Що готувати з апельсину, айви та гранату

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Марія Сердюк
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Січень — час цитрусових, коренеплодів, гранатів і айви, сезон якої добігає кінця.

Щодо коренеплодів, то раніше ми вже розповідали смачні рецепти з морквою, буряком, селерою, пастернаком і редькою. Тому сьогодні ми розкажемо, що смачного можна приготувати з лимонами, апельсинами, мандаринами, грейпфрутом, айвою та гранатом.

Лимонний курд

Фото: Instagram/bunsenburnerbakery

Лимонний курд — це крем, що готується з яєчних жовтків, лимонів, цукру та вершкового масла. Консистенція щільна й шовковиста, нагадує пудинг. В Англії кінця XIX — початку XX століть такий лимонний крем традиційно подавався до хліба чи булочок замість варення, а також використовувався як начинка для випічки.

Знадобиться:

  • лимони — 4 шт.
  • вершкове масло кімнатної температури — 150 г
  • охолоджене вершкове масло — 50 г
  • курячі жовтки — 4 шт.
  • цукор — 200 г

Як готувати

  1. З лимонів натерти цедру (без білої частини, бо вона гірчить), та витиснути сік.
  2. Цедру розтерти з цукром, потім додати 150 грамів вершкового масла кімнатної температури і збити все разом.
  3. Продовжуючи збивати, ввести жовтки по одному. Після цього поступово додати лимонний сік.
  4. Поставити посуд з масою на водяну баню та прогрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, до загусання маси. Згуслий курд протерти через дрібне сито, щоб видалити шматочки цедри і крем вийшов гладеньким і однорідним.
  5. Додати 50 грамів холодного вершкового масла в гарячий протертий курд і мішати до повного інтегрування масла. Розкласти по стерилізованих банках і зберігати в холодильнику.

Курка з апельсинами

Фото: oliveandmango.com

Курка з апельсинами — це так само прекрасно, як і качка з яблуками, тільки от у наших краях це поєднання не дуже розповсюджене. І дарма, адже цитруси чудово поєднуються з птицею. Замість апельсинів можна взяти лимони або грейпфрути, і таким чином “гратися” зі смаками.

Знадобиться:

  • апельсин — 2 шт.
  • м'яке вершкове масло — 2 ст. л.
  • сіль — 1 ч. л.
  • ціла курка — 1 шт.
  • розмарин — 5-7 гілочок
  • олія — 1 ст. л.
  • цибуля — 1 шт. (велика)
  • курячий бульйон — 120 мл

Як готувати

  1. З обох апельсинів зняти цедру. З одного вичавити сік (необхідно приблизно 120 мл соку), а інший апельсин нарізати часточками.
  2. Цедру змішати з сіллю та вершковим маслом кімнатної температури. Отриманою сумішшю гарненько намажте курку зовні та під шкірою. Потім під шкіру покласти гілочки розмарину — по одній гілочці на кожну грудку, на кожну гомілку і стегно. Натягнути шкірку на м'ясо, щоб добре вкрити розмарин.
  3. Цибулю почистити й нарізати великими скибками. Обсмажити в олії на сковороді, придатній для запікання. Коли цибуля стане золотавою і трохи м'якою, додати на сковороду скибочки апельсина та ще 2-3 гілочки розмарину.. Смажити все разом на повільному вогні пару хвилин.
  4. Викласти курку на сковорідку та поставити в нагріту до 220°C духовку. Запікати 30-40 хвилин (точний час залежить від вашої духовки). Якщо курка буде підгоряти, накрити її фольгою.
  5. Готову курку дістати з духовки, викласти на дошку або плаский таріль, накрити фольгою і дати відпочити 10-15 хвилин.
  6. Сковорідку, в якій запікалася курка, повернути на плиту і розігріти її на середньому вогні. Додати курячий бульйон, апельсиновий сік, трошки солі й перцю та довести до кипіння. Кип’ятити все разом 2-3 хвилини, періодично помішуючи. Потім зняти з вогню та перелити в соусник. Подавати з нарізаною на шматочки куркою.

Мандариновий сауер

Фото: Instagram/evakosmasflores

Мандарини — ідеальний інгредієнт для коктейлів. Якщо ви полюбляєте кисло-солодкі мікси, радимо приготувати цей напій. Цукровий сироп для цього рецепту радимо приготувати заздалегідь: у невеличкій каструлі змішайте воду з цукром у пропорції 1:1 (наприклад, 1 склянка цукру та 1 склянка води) та нагрівайте, помішуючи, на повільному вогні поки цукор повністю не розчиниться. Готовий сироп треба остудити.

Знадобиться на 1 порцію:

  • віскі — 50 мл
  • цукровий сироп — 15 мл
  • лимонний сік — 15 мл
  • мандарин — 1 шт.
  • гілочка розмарину — для прикраси
  • лід — для подачі

Як готувати

  1. Мандарин почистити від шкірки й білих плівок, скласти в шейкер і потовкти мадлером.
  2. Додати віскі, цукровий сироп і лимонний сік і енергійно потрусіть шейкером 5-7 секунд.
  3. Перелити коктейль у келих, додати лід, прикрасити шматочком мандаринки та гілочкою розмарину.

Грейпфрутовий кекс

Фото: themillennialcook.com

Кекс з грейпфрутом — чудова ідея до ранкової кави, обіднього чаювання або вечірнього келишка вина. Його можна подавати чистим або ж прикрасити цукровою пудрою, цукровою глазур'ю чи вершковим кремом.

Знадобиться:

  • великий грейпфрут — 1 шт.
  • яйця — 3 шт.
  • цукор — 1.5 склянки
  • олія — 0.5 склянки
  • молоко або нежирний кефір — 1 склянка
  • борошно — 2.5 склянки
  • розпушувач — 1 пачка

Як готувати

  1. Грейпфрут почистити від шкірки й білих плівок і подрібнити блендером.
  2. Яйця збити з цукром до утворення пишної пінистої. Після цього додати олію, молоко і грейпфрут, добре все перемішати.
  3. Потім порційно додавати борошно і розпушувач, постійно помішуючи, щоб не було грудочок.
  4. Залити у змащену олією форму та поставити в нагріту до 180°C духовку. Випікати приблизно 40 хвилин.

Айва в сиропі

Фото: realgreekrecipes.com

Сезон айви в січні завершується, тому радимо не зволікати і встигнути насолодитися цим фруктом, поки є нагода. Приготувати пропонуємо айва татлиси — турецький десерт із тушкованої айви з цукром, що зазвичай подається з горішками та каймаком, дуже жирним турецькими вершками, які за консистенцією нагадують вершкове масло. Якщо каймак не знайдеться, можна подавати зі збитими вершками, жирною сметаною або жирним йогуртом без додатків.

Знадобиться:

  • айва — 3 шт.
  • вода — 3 склянок
  • цукор — 3 склянки
  • кориця — 3 ч. л.
  • гвоздика — 3 шт.
  • вершки, йогурт, сметана — для подачі
  • улюблені горішки — для подачі

Як готувати

  1. Айву добре помити, почистити від шкірки за допомогою овочечистки. Розрізати кожну айву навпіл і дістати серцевину.
  2. Насіння та шкірку не викидати, а викласти на дно глибокої сковорідки і додати гвоздику.
  3. Зверху викласти айву серцевиною догори. У центр кожної половинки насипати пів склянки цукру та пів чайної ложки кориці. Залити трьома склянками чистої води. Поставити на плиту, довести до кипіння. Зменшити вогонь до середнього і варити під кришкою 40 хвилин.
  4. Потім зняти кришку, перевернути айву зрізом вниз і варити ще 10-15 хвилин, поки рідина не увариться і не загусне.
  5. Готову айву розкласти в тарілки, полити процідженим сиропом і прикрасити вершками. сметаною або йогуртом. Посипати подрібненими горішками і подавати.

Лосось з гранатом

Фото: newsouthcharm.com

Риба з гранатом — ще одне дуже вдале поєднання. Ми пропонуємо приготувати лосось, але будь-яка біла риба в цьому рецепті також буде дуже смачною. Кислинка гранатових зерен чудово поєднується з нейтральним смаком рибного філе.

Знадобиться:

  • філе лосося — 1 шт.
  • сіль — 0.5 ч. л.
  • чорний перець — 1/4 ч. л.
  • гранатовий сік — 2 склянки
  • цукор — 2 ст. л.
  • апельсин — 1 шт.
  • зерна граната — для подачі
  • зелень — для подачі
  • скибочки апельсина — для подачі

Як готувати

  1. Деко застелити пергаментом. Викласти філе лосося шкірою вниз на деко. Натерти рибу сіллю й перцем.
  2. З апельсина натерти цедру та вичавити сік. Скласти все в невелику каструлю, додати гранатовий сік і цукор. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити на повільному 20-25 хвилин, періодично помішуючи, поки соус не загусне та не перетвориться на сироп.
  3. Змастити густим соусом і поставити його в нагріту до 180°C духовку. Запікайте від 30 до 40 хвилин.
  4. Готовий лосось перекласти на сервірувальну тарілку. Прикрасьте зверху зернами граната, скибочками апельсина, свіжою петрушкою та нарізаною зеленою цибулею.
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Опубліковано: 06 січня 2025
рецепт Їжа
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