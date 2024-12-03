Що готувати в грудні: 6 смачних рецептів з сезонними продуктами

Грудень багатий на коренеплоди. Бурячки, морква, редька — звичайна і дайкон — пастернак, топінамбур і корінь селери. І, звісна річ, картопля, яку по праву можна вважати королевою української кухні.

Що приготувати з картоплі ми вам вже розповідали, для холодних зимових днів ми наполегливо рекомендуємо скуштувати картопляний суп пармантьє за рецептом від італійського шефа Марко Черветті та італійський пиріг огато, який готується із залишків вчорашнього пюре. Сьогодні ж хочемо розповісти вам про смачні страви з іншими коренеплодами, які можна знайти на ринках і супермаркетах в грудні.

Бурякове карпачо

Фото: Instagram/nightkitchenberlin

Знадобиться:

невеликий бурячок — 1 шт.

горгонзола — 50 г

фісташки — 1 ст. л.

олія — для заправки

зелень — на смак

Як готувати:

Буряк помити, почистити, загорнути в пергамент, а потім у фольгу. Викласти на деко, поставити в нагріту до 200 градусів духовку та запікати 40–60 хвилин або поки виделка не буде легко проколювати буряк. Готовий буряк остудити й нарізати дуже тонкими кружальцями (це можна зробити гострим ножем або за допомогою терки-мандоліни). Викласти буряк на плаский таріль по колу, зверху покришити горгонзолу. Посипати подрібненими фісташками або будь-якими іншими горішками на ваш смак, збризнути олією і прикрасити листочками улюбленої зелені.

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Смажений пастернак

Фото: Instagram/cookscountry

Знадобиться:

пастернак — 2-3 шт.

вершкове мало — 1 ст. л.

олія — 3 ст. л.

сіль, перець — на смак

синя цибуля — 1 шт.

петрушка — для подачі

Як готувати:

Пастернак помити, почистити, порізати товстою соломкою. У сковороді розтопити вершкове масло, додати олію та викласти в цю суміш пастернак. Посолити й поперчити, смажити як картоплю — поки шматочки не підрум’яняться і не будуть легко проколюватися виделкою. Перед подачею посипати дрібно нашаткованою синьою цибулькою та зеленню.

Маринована редька

Фото: Instagram/blenderandbasil

Знадобиться:

редька — 2 шт.

вода — 1 склянка

сіль — 1 ч. л.

цукор — 1.5 ч. л.

оцет — 2 ст. л.

лавровий лист — 1 шт.

духмяний перець — 10 горошин

чилі — половинка

Як готувати:

Редьку (підійде як звичайна, так і дайкон) почистити й нарізати дуже тонкими кружальцями ножем або за допомогою терки-мандоліни. Скласти редьку в банку, додати порізаний перчик чилі. У каструлі змішати воду з оцтом, додати сіль, цукор, лавровий лист і духмяний перець. Довести до кипіння, помішуючи (щоб цукор і сіль розчинилися). Щойно з’являться перші бульбашки, зняти з вогню і залити маринадом редьку в банці. Остудити, закрити щільною кришкою та поставити в холодильник мінімум на добу.

Запечена морква в часниковому маслі

Фото: Instagram/bluejeanchef

Знадобиться:

морква — 500 г

вершкове масло — 4 ст. л.

олія — 1 ст. л.

часник — 3-4 зубчики

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Моркву помити й почистити. Якщо у вас велика — порізати на невеликі шматочки. Для зручності можна брати невеликого розміру, її можна готувати цілою. Натерти сіллю й перцем, відкласти вбік. У глибокій каструлі розтопити вершкове масло і додати до нього олію (це потрібно, аби мало не горіло). Вичавити часник і прогріти все разом на повільному вогні хвилину-дві, помішуючи, аби часник не згорів. Додати в каструлю підготовлену моркву і добре перемішати, аби часникова-масляна суміш огорнула всі шматочки з усіх боків. Викласти в один шар на застелене пергаментом деко і поставити в нагріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Раз на десять хвилин перевертаємо шматочки моркви, щоб вони рівномірно пропеклися з усіх боків.

Пюре із кореня селери

Фото: Instagram/zestfulkitchen

Знадобиться:

корінь селери — 3 шт.

вершки — 100 мл

вершкове масло — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Корінь селери помити й почистити. Нарізати невеликими шматочками, скласти в каструлю, залити водою і довести до кипіння. Потім зменшити вогонь до середнього і варити хвилин 20 поки селера не стане м'якою. Злити воду, додати вершки та вершкове масло і розім’яти товкачиком для пюре. Вершки краще додавати поступово, так ви зможете регулювати консистенцію пюре. Готове пюре присмачити сіллю й перцем, посипати дрібно січеною свіжою зеленню і подавати.

Пиріг з топінамбуром

Фото: Instagram/deliciousmag

Знадобиться:

топінамбур — 2 шт.

листкове тісто — 1 лист

крем-сир — 250 г

сметана — 100 г

сіль, перець — на смак

яйце — 1 шт.

улюблені горішки

Як готувати: