Стевія у випічці: секрети створення корисних десертів, які сподобаються кожному

Хворі на діабет або ті, хто відмовились від цукру з інших причин, часто змушені обмежувати споживання будь-яких солодощів. Однак це зовсім не обов'язково! Насолоджуватися улюбленими десертами можна завдяки натуральним підсолоджувачам, як-от стевія. З Солодкою Стевією від Green Leaf випічка може бути не лише смачною, а ще й корисною.

Що таке стевія

Стевія – один із найпопулярніших натуральних підсолоджувачів. Цей цукрозамінник отримують із листя рослини стевії, яку ще називають медовою травою. В асортименті Green Leaf представлений підсолоджувач Солодка Стевія у двох зручних форматах: підсолоджувач з ідентичною солодкістю до цукру та в 4 рази солодший за цукор.

Головні переваги Солодкої Стевії від Green Leaf:

не містить калорій;

має нульовий глікемічний індекс, а тому не впливає на рівень цукру в крові;

не гірчить і не має посмаку;

не шкодить здоров’ю.

Солодко, але без цукру

Випічка в сучасному світі вже давно не асоціюється зі шкідливими калоріями та високим вмістом цукру. Секрет створення здорових солодощів простий і полягає у правильному виборі інгредієнтів. Використовуйте натуральні підсолоджувачі, як-от стевія, ерітрітол та Монк Фрут від Green Leaf, які не впливають на рівень цукру в крові та зберігають насичений смак десерту. Інтернет-магазин пропонує широкий вибір стевії з різними смаками й об'ємами паковання.

На сайті Green Leaf також можна знайти безглютенові кондитерські суміші для випічки без цукру й лактози, з якими ви легко та швидко зможете приготувати лимонно-кокосові мафіни, ванільні панкейки, шоколадний брауні тощо. Вони дозволяють створювати десерти, які підходять для людей із діабетом і тих, хто дотримується дієти або правил здорового харчування. Ці суміші для випічки також не містять білого борошна, яке є доволі калорійним і має висо­кий глікемічний індекс.