Що готувати з редискою: 8 салатів, які ви ще не куштували
Що готувати з редискою? Перша думка: салат! Авжеж, але який саме? Ось цей, зі свіжим огірком і зеленню, заправлений сметаною? Можна, звичайно, проте хочемо нагадати, що цією стравою салати з редискою не обмежується. Існує безліч смачних рецептів, які варто скуштувати.
Саме це ми вам і пропонуємо зробити. Зібрали для вас цілу добірку смачних редискових салатів з яблуком, бобовими, морквою, авокадо, апельсинами та навіть битими огірками.
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Редиска + яблуко +фенхель
Знадобиться:
- редис — 5 шт.
- яблуко — 1 шт.
- фенхель — половинка
- олія — 2 ст. л.
- оцет або лимонний сік — 1 ст. л.
- улюблені горішки — на смак
- сіль, чорний перець — на смак
Як готувати:
- Редиску помити, обрізати хвостики з обох боків, тонко нарізати.
- Помити яблуко, порізати тоненькими скибочками. Фенхель нарізати тонкими півкільцями.
- Скласти редиску, яблуко та фенхель у миску, додати жменьку улюблених горішків, посолити, поперчити на смак. Заправити олією та оцтом (або лимонним соком) і добре перемішати.
Редиска + квасоля + песто
Знадобиться:
- консервована квасоля — 1 склянка
- редиска — 10 шт.
- каперси — 1 ст. л.
- соус песто — 2 ст. л.
- свіжа м’яти — 2-3 гілочки
- тертий пармезан — 2 ст. л. (опційно)
- олія, лимонний сік — для заправки
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- З квасолі злити рідину. Редиску помити. Половину редиски розрізати навпіл або на чверті, другу половину порізати тонкими кружальцями.
- Вкласти редиску та квасолю у велику миску, додати каперси, песто, листочки м'яти.
- Полити олією та лимонним соком, посолити, поперчити та акуратно все перемішати.
Соус песто можна купити вже готовий, а можна приготувати власноруч — наприклад, із бадилля редиски. Покроковий рецепт шукайте за цим посиланням за цим посиланням.
Редиска + авокадо
Знадобиться:
- редиска — 5-7 шт.
- стигле авокадо — 1 шт.
- великий огірок — 1 шт.
- петрушка — 2-3 гілочки
- цибуля — на бажання
- сіль, перець — на смак
- олія, лимонний сік — для заправки
Як готувати:
- Овочі помити, витерти насухо. Редиску порізати кружальцями, огірок — півкільцями.
- Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку, дістати м'якуш і порізати її шматочками. З петрушки обірвати листочки і дрібно нашаткувати. На бажання можна порізати в салат цибулю — білу, синю або зелену.
- Скласти все в миску, посолити, поперчити, збризнути олією та лимонним соком. Добре перемішати. Якщо у вас стигле, м'яке авокадо, воно має трошки розчавитися і створити салату трошки кремову консистенцію.
Редиска + нут
Знадобиться:
- консервований нут — 1 банка (приблизно 400 г)
- редис — 8 маленьких або 5 великих
- червоний болгарський перець — 1 шт.
- огірок — 1 шт.
- олія — 1 ст. л.
- винний оцет — 1 ст. л.
- сіль, перець — на смак
- улюблена свіжа зелень
- фета чи бринза — на бажання
Як готувати:
- Злити й промити нут. Зелень дрібно нашаткувати.
- Нарізати редис тонкими кружальцями. Огірок і перець порізати кубиками.
- Змішати нут, редис, перець і огірок у мисці. Додати олію, оцет, сіль, перець, та зелень. Добре перемішати.
- Скуштувати на смак і додати ще солі за потреби. Зберігати в холодильнику до 3 днів. Після охолодження можна додати ще дрібку солі, щоб оновити смак.
Редиска + биті огірки
Знадобиться:
- червона цибуля — 1 шт.,
- приправа сумах — 1 ч. л. з гіркою
- яблучний оцет — 2 ст. л.
- олія — 2 ст. л.
- сушена м’ята — 1 ч. л.
- невеликі огірки — 5 шт.
- лимон — 1 шт.,
- насіння коріандру — 1 ч. л.
- часник — 1 зубчик
- редиска — 100 г
- свіжа м’ята — 2 ст. л. (тільки листочки)
- кріп — 3 гілочки
- петрушка — 3 гілочки
- густий йогурт — 100 г
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Цибулю почистити і тонко нашаткувати. Скласти в миску, додати приправу сумах, оцет і дрібку солі. Залишити настоятися щонайменше на 30 хвилин, а краще на ніч.
- Розігріти 1 ст. л. олії в маленькій каструлі на сильному вогні до майже димного стану. Всипати в олію сушену м’яту та залишити охолонути.
- Зрізати хвостики огірків, потім кілька разів вдарити по них — можна пласкою стороною великого ножа, молотком для м'яса або качалкою для тіста. Бити поки огірки не тріснуть і не поламаються. Потім порвати руками або порізати ножем на шматочки приблизно.
- Перекласти огірки в миску, посолити та залишити на 20 хвилин, щоб вийшла зайва рідина. Злити рідину, потім додати 1 ч. л. лимонної цедри і сік 1.5 ст. л. соку, насіння коріандру, часник, тонко нашатковану редиску, зелень, мариновану цибулю, сіль, перець і 1 ст. л. солі.
- Намазати тонкий шар йогурту на тарілку для подачі. Викласти зверху салат і полити м’ятною олією.
Редиска + морква
Знадобиться:
- редиска — 4 шт.
- невелика морква — 2 шт.
- улюблена зелень — на смак
- сіль, перець — на смак
- олія, лимонний сік — для заправки
Як готувати:
- Редиску й моркву помити, витерти насухо. Відрізати хвостики.
- Моркву почистити та порізати тонкими кружальцями. Так само порізати редиску. Скласти все в миску.
- Зелень дрібно нашаткувати, додати в миску з редискою та морквою. Посолити, поперчити, заправити олією та лимонним соком, добре перемішати.
Редиска + селера + апельсин
Знадобиться:
- редиска — 5 шт.
- апельсин — 1 шт.
- стебло селери — 2 шт.
- бринза або фета — 2 ст. л.
- сіль, перець — на смак
- олія, лимонний сік — для заправки
Як готувати:
- Редиску порізати тонкими кружальцями. Селеру — тонкими півкільцями.
- Апельсин почистити від шкірки та білих плівок, залишивши лише м'якуш.
- Скласти все в миску, додати сир (попередньо розкришити). Посолити, поперчити, заправити олією та лимонним соком, добре перемішати.
Редиска + спаржа
Знадобиться:
- редиска — 1 пучок
- спаржа — 1 пучок
- олія — 3 ст. л. + для запікання
- зерниста гірчиця — 1 ст. л.
- оцет або лимонний сік — 2 ст. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Редиску та спаржу помити, витерти насухо. Спаржу розрізати на 2-3 частини. Якщо редиска маленька, її можна залишити цілою. Якщо велика, теж розрізати на 2 або 4 частини.
- Викласти на деко, посолити, поперчити, збризнути олією. Добре перемішати, щоб спеції та олія огорнули овочі з усіх боків.
- Поставити в нагріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин. Потім дістати аспарагус, а редиску запікати ще 5-7 хвилин.
- Тим часом приготувати заправку: змішати гірчицю з оцтом у невеличкій мисці. Повільно вливати олію тонкою цівкою, постійно збиваючи, поки суміш не загусне й не стане однорідною.
- Гарчі овочі полити гірчичною заправкою та одразу подавати.