Що готувати з редискою: 8 салатів, які ви ще не куштували

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Марія Сердюк
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Що готувати з редискою? Перша думка: салат! Авжеж, але який саме? Ось цей, зі свіжим огірком і зеленню, заправлений сметаною? Можна, звичайно, проте хочемо нагадати, що цією стравою салати з редискою не обмежується. Існує безліч смачних рецептів, які варто скуштувати.

Саме це ми вам і пропонуємо зробити. Зібрали для вас цілу добірку смачних редискових салатів з яблуком, бобовими, морквою, авокадо, апельсинами та навіть битими огірками.

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Редиска + яблуко +фенхель

Фото: throughthefibrofog.com

Знадобиться:

  • редис — 5 шт.
  • яблуко — 1 шт.
  • фенхель — половинка
  • олія — 2 ст. л.
  • оцет або лимонний сік — 1 ст. л.
  • улюблені горішки — на смак
  • сіль, чорний перець — на смак

Як готувати:

  1. Редиску помити, обрізати хвостики з обох боків, тонко нарізати.
  2. Помити яблуко, порізати тоненькими скибочками. Фенхель нарізати тонкими півкільцями.
  3. Скласти редиску, яблуко та фенхель у миску, додати жменьку улюблених горішків, посолити, поперчити на смак. Заправити олією та оцтом (або лимонним соком) і добре перемішати.

Редиска + квасоля + песто

Фото: loveandlemons.com

Знадобиться:

  • консервована квасоля — 1 склянка
  • редиска — 10 шт.
  • каперси — 1 ст. л.
  • соус песто — 2 ст. л.
  • свіжа м’яти — 2-3 гілочки
  • тертий пармезан — 2 ст. л. (опційно)
  • олія, лимонний сік — для заправки
  • сіль, перець — на смак

Як готувати:

  1. З квасолі злити рідину. Редиску помити. Половину редиски розрізати навпіл або на чверті, другу половину порізати тонкими кружальцями.
  2. Вкласти редиску та квасолю у велику миску, додати каперси, песто, листочки м'яти.
  3. Полити олією та лимонним соком, посолити, поперчити та акуратно все перемішати.

Соус песто можна купити вже готовий, а можна приготувати власноруч — наприклад, із бадилля редиски. Покроковий рецепт шукайте за цим посиланням за цим посиланням.

Редиска + авокадо

apleasantlittlekitchen.com

Знадобиться:

  • редиска — 5-7 шт.
  • стигле авокадо — 1 шт.
  • великий огірок — 1 шт.
  • петрушка — 2-3 гілочки
  • цибуля — на бажання
  • сіль, перець — на смак
  • олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати:

  1. Овочі помити, витерти насухо. Редиску порізати кружальцями, огірок — півкільцями.
  2. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку, дістати м'якуш і порізати її шматочками. З петрушки обірвати листочки і дрібно нашаткувати. На бажання можна порізати в салат цибулю — білу, синю або зелену.
  3. Скласти все в миску, посолити, поперчити, збризнути олією та лимонним соком. Добре перемішати. Якщо у вас стигле, м'яке авокадо, воно має трошки розчавитися і створити салату трошки кремову консистенцію.

Редиска + нут

Фото: acouplecooks.com

Знадобиться:

  • консервований нут — 1 банка (приблизно 400 г)
  • редис — 8 маленьких або 5 великих
  • червоний болгарський перець — 1 шт.
  • огірок — 1 шт.
  • олія — 1 ст. л.
  • винний оцет — 1 ст. л.
  • сіль, перець — на смак
  • улюблена свіжа зелень
  • фета чи бринза — на бажання

Як готувати:

  1. Злити й промити нут. Зелень дрібно нашаткувати.
  2. Нарізати редис тонкими кружальцями. Огірок і перець порізати кубиками.
  3. Змішати нут, редис, перець і огірок у мисці. Додати олію, оцет, сіль, перець, та зелень. Добре перемішати.
  4. Скуштувати на смак і додати ще солі за потреби. Зберігати в холодильнику до 3 днів. Після охолодження можна додати ще дрібку солі, щоб оновити смак.

Редиска + биті огірки

Фото: Pinterest/Ottolenghi (ottolenghi.co.uk)

Знадобиться:

  • червона цибуля — 1 шт.,
  • приправа сумах — 1 ч. л. з гіркою
  • яблучний оцет — 2 ст. л.
  • олія — 2 ст. л.
  • сушена м’ята — 1 ч. л.
  • невеликі огірки — 5 шт.
  • лимон — 1 шт.,
  • насіння коріандру — 1 ч. л.
  • часник — 1 зубчик
  • редиска — 100 г
  • свіжа м’ята — 2 ст. л. (тільки листочки)
  • кріп — 3 гілочки
  • петрушка — 3 гілочки
  • густий йогурт — 100 г
  • сіль, перець — на смак

Як готувати:

  1. Цибулю почистити і тонко нашаткувати. Скласти в миску, додати приправу сумах, оцет і дрібку солі. Залишити настоятися щонайменше на 30 хвилин, а краще на ніч.
  2. Розігріти 1 ст. л. олії в маленькій каструлі на сильному вогні до майже димного стану. Всипати в олію сушену м’яту та залишити охолонути.
  3. Зрізати хвостики огірків, потім кілька разів вдарити по них — можна пласкою стороною великого ножа, молотком для м'яса або качалкою для тіста. Бити поки огірки не тріснуть і не поламаються. Потім порвати руками або порізати ножем на шматочки приблизно.
  4. Перекласти огірки в миску, посолити та залишити на 20 хвилин, щоб вийшла зайва рідина. Злити рідину, потім додати 1 ч. л. лимонної цедри і сік 1.5 ст. л. соку, насіння коріандру, часник, тонко нашатковану редиску, зелень, мариновану цибулю, сіль, перець і 1 ст. л. солі.
  5. Намазати тонкий шар йогурту на тарілку для подачі. Викласти зверху салат і полити м’ятною олією.

Редиска + морква

Фото: cleanfoodcrush.com

Знадобиться:

  • редиска — 4 шт.
  • невелика морква — 2 шт.
  • улюблена зелень — на смак
  • сіль, перець — на смак
  • олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати:

  1. Редиску й моркву помити, витерти насухо. Відрізати хвостики.
  2. Моркву почистити та порізати тонкими кружальцями. Так само порізати редиску. Скласти все в миску.
  3. Зелень дрібно нашаткувати, додати в миску з редискою та морквою. Посолити, поперчити, заправити олією та лимонним соком, добре перемішати.

Редиска + селера + апельсин

Фото: countryliving.com

Знадобиться:

  • редиска — 5 шт.
  • апельсин — 1 шт.
  • стебло селери — 2 шт.
  • бринза або фета — 2 ст. л.
  • сіль, перець — на смак
  • олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати:

  1. Редиску порізати тонкими кружальцями. Селеру — тонкими півкільцями.
  2. Апельсин почистити від шкірки та білих плівок, залишивши лише м'якуш.
  3. Скласти все в миску, додати сир (попередньо розкришити). Посолити, поперчити, заправити олією та лимонним соком, добре перемішати.

Редиска + спаржа

Фото: vikalinka.com

Знадобиться:

  • редиска — 1 пучок
  • спаржа — 1 пучок
  • олія — 3 ст. л. + для запікання
  • зерниста гірчиця — 1 ст. л.
  • оцет або лимонний сік — 2 ст. л.
  • сіль, перець — на смак

Як готувати:

  1. Редиску та спаржу помити, витерти насухо. Спаржу розрізати на 2-3 частини. Якщо редиска маленька, її можна залишити цілою. Якщо велика, теж розрізати на 2 або 4 частини.
  2. Викласти на деко, посолити, поперчити, збризнути олією. Добре перемішати, щоб спеції та олія огорнули овочі з усіх боків.
  3. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин. Потім дістати аспарагус, а редиску запікати ще 5-7 хвилин.
  4. Тим часом приготувати заправку: змішати гірчицю з оцтом у невеличкій мисці. Повільно вливати олію тонкою цівкою, постійно збиваючи, поки суміш не загусне й не стане однорідною.
  5. Гарчі овочі полити гірчичною заправкою та одразу подавати.
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Опубліковано: 13 квітня 2025
рецепт Їжа
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