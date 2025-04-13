Що готувати з редискою: 8 салатів, які ви ще не куштували

Що готувати з редискою? Перша думка: салат! Авжеж, але який саме? Ось цей, зі свіжим огірком і зеленню, заправлений сметаною? Можна, звичайно, проте хочемо нагадати, що цією стравою салати з редискою не обмежується. Існує безліч смачних рецептів, які варто скуштувати.

Саме це ми вам і пропонуємо зробити. Зібрали для вас цілу добірку смачних редискових салатів з яблуком, бобовими, морквою, авокадо, апельсинами та навіть битими огірками.

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Редиска + яблуко +фенхель

Фото: throughthefibrofog.com

Знадобиться:

редис — 5 шт.

яблуко — 1 шт.

фенхель — половинка

олія — 2 ст. л.

оцет або лимонний сік — 1 ст. л.

улюблені горішки — на смак

сіль, чорний перець — на смак

Як готувати:

Редиску помити, обрізати хвостики з обох боків, тонко нарізати. Помити яблуко, порізати тоненькими скибочками. Фенхель нарізати тонкими півкільцями. Скласти редиску, яблуко та фенхель у миску, додати жменьку улюблених горішків, посолити, поперчити на смак. Заправити олією та оцтом (або лимонним соком) і добре перемішати.

Редиска + квасоля + песто

Фото: loveandlemons.com

Знадобиться:

консервована квасоля — 1 склянка

редиска — 10 шт.

каперси — 1 ст. л.

соус песто — 2 ст. л.

свіжа м’яти — 2-3 гілочки

тертий пармезан — 2 ст. л. (опційно)

олія, лимонний сік — для заправки

сіль, перець — на смак

Як готувати:

З квасолі злити рідину. Редиску помити. Половину редиски розрізати навпіл або на чверті, другу половину порізати тонкими кружальцями. Вкласти редиску та квасолю у велику миску, додати каперси, песто, листочки м'яти. Полити олією та лимонним соком, посолити, поперчити та акуратно все перемішати.

Соус песто можна купити вже готовий, а можна приготувати власноруч — наприклад, із бадилля редиски. Покроковий рецепт шукайте за цим посиланням за цим посиланням .

Редиска + авокадо

apleasantlittlekitchen.com

Знадобиться:

редиска — 5-7 шт.

стигле авокадо — 1 шт.

великий огірок — 1 шт.

петрушка — 2-3 гілочки

цибуля — на бажання

сіль, перець — на смак

олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати:

Овочі помити, витерти насухо. Редиску порізати кружальцями, огірок — півкільцями. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку, дістати м'якуш і порізати її шматочками. З петрушки обірвати листочки і дрібно нашаткувати. На бажання можна порізати в салат цибулю — білу, синю або зелену. Скласти все в миску, посолити, поперчити, збризнути олією та лимонним соком. Добре перемішати. Якщо у вас стигле, м'яке авокадо, воно має трошки розчавитися і створити салату трошки кремову консистенцію.

Редиска + нут

Фото: acouplecooks.com

Знадобиться:

консервований нут — 1 банка (приблизно 400 г)

редис — 8 маленьких або 5 великих

червоний болгарський перець — 1 шт.

огірок — 1 шт.

олія — 1 ст. л.

винний оцет — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

улюблена свіжа зелень

фета чи бринза — на бажання

Як готувати:

Злити й промити нут. Зелень дрібно нашаткувати. Нарізати редис тонкими кружальцями. Огірок і перець порізати кубиками. Змішати нут, редис, перець і огірок у мисці. Додати олію, оцет, сіль, перець, та зелень. Добре перемішати. Скуштувати на смак і додати ще солі за потреби. Зберігати в холодильнику до 3 днів. Після охолодження можна додати ще дрібку солі, щоб оновити смак.

Редиска + биті огірки

Фото: Pinterest/Ottolenghi (ottolenghi.co.uk)

Знадобиться:

червона цибуля — 1 шт.,

приправа сумах — 1 ч. л. з гіркою

яблучний оцет — 2 ст. л.

олія — 2 ст. л.

сушена м’ята — 1 ч. л.

невеликі огірки — 5 шт.

лимон — 1 шт.,

насіння коріандру — 1 ч. л.

часник — 1 зубчик

редиска — 100 г

свіжа м’ята — 2 ст. л. (тільки листочки)

кріп — 3 гілочки

петрушка — 3 гілочки

густий йогурт — 100 г

сіль, перець — на смак

Як готувати:

Цибулю почистити і тонко нашаткувати. Скласти в миску, додати приправу сумах, оцет і дрібку солі. Залишити настоятися щонайменше на 30 хвилин, а краще на ніч. Розігріти 1 ст. л. олії в маленькій каструлі на сильному вогні до майже димного стану. Всипати в олію сушену м’яту та залишити охолонути. Зрізати хвостики огірків, потім кілька разів вдарити по них — можна пласкою стороною великого ножа, молотком для м'яса або качалкою для тіста. Бити поки огірки не тріснуть і не поламаються. Потім порвати руками або порізати ножем на шматочки приблизно. Перекласти огірки в миску, посолити та залишити на 20 хвилин, щоб вийшла зайва рідина. Злити рідину, потім додати 1 ч. л. лимонної цедри і сік 1.5 ст. л. соку, насіння коріандру, часник, тонко нашатковану редиску, зелень, мариновану цибулю, сіль, перець і 1 ст. л. солі. Намазати тонкий шар йогурту на тарілку для подачі. Викласти зверху салат і полити м’ятною олією.

Редиска + морква

Фото: cleanfoodcrush.com

Знадобиться:

редиска — 4 шт.

невелика морква — 2 шт.

улюблена зелень — на смак

сіль, перець — на смак

олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати:

Редиску й моркву помити, витерти насухо. Відрізати хвостики. Моркву почистити та порізати тонкими кружальцями. Так само порізати редиску. Скласти все в миску. Зелень дрібно нашаткувати, додати в миску з редискою та морквою. Посолити, поперчити, заправити олією та лимонним соком, добре перемішати.

Редиска + селера + апельсин

Фото: countryliving.com

Знадобиться:

редиска — 5 шт.

апельсин — 1 шт.

стебло селери — 2 шт.

бринза або фета — 2 ст. л.

сіль, перець — на смак

олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати:

Редиску порізати тонкими кружальцями. Селеру — тонкими півкільцями. Апельсин почистити від шкірки та білих плівок, залишивши лише м'якуш. Скласти все в миску, додати сир (попередньо розкришити). Посолити, поперчити, заправити олією та лимонним соком, добре перемішати.

Редиска + спаржа

Фото: vikalinka.com

Знадобиться:

редиска — 1 пучок

спаржа — 1 пучок

олія — 3 ст. л. + для запікання

зерниста гірчиця — 1 ст. л.

оцет або лимонний сік — 2 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати: