Весняні салати: 7 простих рецептів з молодою зеленню

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Марія Сердюк
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Весняні салати — чи не найідеальніший спосіб зарядитися енергією. Перша зелень, як от молодий шпинат, фрізе, латук, романо, крес-салат, радіккіо, кріп, зелена цибуля і навіть аспарагус — це справжня скарбничка вітамінів і корисних мікроелементів, яких нам так бракує після зими.

Розповідаємо вам 7 рецептів салатів з молодою зеленню: всі вони досить універсальні та можуть бути як самостійною стравою, так і чудовим гарніром до смаженого м'яса, запеченої риби або овочевих стейків.

Найпростіший салат із соусом вінегрет

Фото: playswellwithbutter.com

Це найпростіший весняний салат у світі, для якого підійде будь-яка зелень: молодий шпинат, фрізе, латук, романо, крес-салат, радіккіо або ж мікс салату з упаковки. Головне — приготувати до нього соус вінегрет, який робиться на раз-два.

Знадобиться:

  • мікс салату — на смак
  • гірчиця — 1 ч. л.
  • оцет — 2 ст. л.
  • цибуля шалот — 1 шт. (на бажання)
  • олія — 4 ст. л.
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Цибулю шалот чистимо й дрібненько шаткуємо.
  2. У невелику миску наливаємо дві столові ложки оцту, солимо і перемішуємо. Додаємо гірчицю, знову перемішуємо.
  3. Вливаємо в суміш чотири столові ложки олії, перчимо і потім добре перемішуємо, щоб соус став однорідним (тобто вийшла емульсія).
  4. Додаємо шалот і знову перемішуємо. Отриманою заправкою поливаємо салатне листя й добре перемішуємо. На бажання можна додати до салатного листя улюблене насіння, горішки або м'який сир.

Салат з арахісовою заправкою

Фото: hungerthirstplay.com

Ще один дуже простий салат, фішка якого полягає в азійському соусі, який готується на основі арахісової пасти та азійських приправ. Салатне листя бажано брати з нейтральним смаком: рукола, приміром, гірчить і її смак перебиватиме делікатний смак заправки. На бажання можна додати якісь сезонні бобові: зелений горошок, боби фава тощо.

Знадобиться:

  • мікс салату — на смак
  • арахісова паста — 4 ст. л.
  • вода — 2 ст. л.
  • кунжутна олія — 2 ст. л.
  • рисовий оцет — 2 ст. л.
  • цибуля шалот — 2 шт. (дрібно порізати)
  • свіжий тертий імбир — 1 ч. л.
  • соус Шрирача — 2 ч. л.
  • соєвий соус — 2 ч. л.
  • цілий арахіс — 2 ст. л.

Як готувати

  1. У блендері або комбайні змішуємо арахісову пасту, воду, кунжутну олію та оцет. Збиваємо протягом 10-15 секунд, поки суміш не з’єднається.
  2. Додаємо цибулю, імбир, шрирачу та соєвий соус. Змішуємо протягом 20-30 секунд, поки цибуля та імбир добре не змішаються з соусом.
  3. Додаємо арахіс і натискаємо кнопку збити ще 4-5 разів, щоб горішки поламалися, але при цьому зберегли текстуру.
  4. Отриманим соусом поливаємо салат і добре перемішуємо.

Салат з яблуком і шпинатом

Фото: gimmesomeoven.com

Ще один дуже простий салат — цього разу з молодим шпинатом. Яблуко можна брати будь-яке, залежить від того, який смак салату ви хочете отримати. Любите кислинку? Беріть Симиренко чи Грені Сміт. Якщо ж хочеться більш солодкої нотки, використовуйте сорти Голден, Макінтош, Гала тощо.

Знадобиться:

  • яблуко — 1 шт.
  • шпинат — 2-3 жмені
  • синя цибуля — половинка
  • м'який сир — 1 ст. л.
  • улюблені горішки — 2 ст. л.
  • темні родзинки або в’ялена журавлина — 1 ст. л.
  • сіль, перець — на смак
  • олія, лимонний сік — для заправки

Як готувати

  1. Яблуко миємо, ріжемо тоненькими скибочками. Цибулю шаткуємо тонкими півкільцями.
  2. Викладаємо у велику миску, додаємо сир, горішки, родзинки або в’ялену журавлину, листя шпинату.
  3. Солимо, перчимо, поливаємо олією та лимонним соком і все добре перемішуємо.

Салат із заправкою “Зелена богиня”

Фото: nourishedbynutrition.com

Заправка “Зелена богіня”, яка пару років тому залетіла в тренди в усіх соцмережах, насправді не є якоюсь новинкою. Цей соус вигадав ще 100 років тому шеф-кухар Palace Hotel у Сан-Франциско Філіп Ромер. Оригінальний рецепт містить майонез, сметану, кервель, шніт-цибулю, анчоуси, тархун, лимонний сік і чорний перець. Проте прихильники здорового способу життя заміняють майонез натуральним йогуртом або ж готують веганський варіант на основі кеш'ю. Обов'язковим інгредієнтом є зелень, яка надає заправці яскравого кольору.

Для салату

  • листя салату — 2–3 жмені
  • огірок — 1 шт.
  • редиска — 3 шт.
  • кріп — 5 гілочок
  • петрушка — 5 гілочок
  • яйця — 2 шт.

Для заправки “Зелена богіня”

  • сире кеш'ю — 1 склянка чашка сирих кеш’ю
  • кріп — 7 гілочок
  • зелена цибуля — 5 шт.
  • петрушка — 6 гілочок
  • тархун — 5-7 гілочок
  • часник — 1 великий зубчик часнику
  • каперси — 2 ч. л.
  • лимонний сік — 2 ст. л.
  • мінеральна вода — приблизно 1 склянка
  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Кеш'ю заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин. Яйця варимо на м'яко. Огірок і редиску миємо та ріжемо тонкими кружальцями. Всю зелень для соусу подрібнюємо ножем.
  2. У блендері або кухонному комбайні змішуємо кеш’ю та пів склянки води. Збиваємо до повністю однорідної консистенції. Додаємо ще 1/4 склянки води та всі інші інгредієнти для соусу.
  3. Збиваємо до повного подрібнення зелені. За потреби додаємо ще води, щоб соус мав бажану консистенцію.
  4. Збираємо салат: у великій мисці змішуємо листя салату, зелень, огірки, редис. Додаємо кілька ложок соусу і перемішуємо. Зверху викладаємо порізані на 2 або 4 частини яйця та подаємо.

Салат з руколою і смаженою спаржею

Фото: sugarmaplefarmhouse.com

Сезон органічної спаржі короткий: він стартує у квітні й триває до червня, тож радимо встигнути насолодитися цим чи то овочем, чи то зеленню. Пропонуємо приготувати простий салат зі спаржею, руколою і пармезаном. Спаржу в цьому рецепті ми смажимо, проте ви можете відварити її, запекти або ж приготувати на парі.

Знадобиться:

  • спаржа — 1 пучок
  • рукола — 1 пучок
  • сіль, перець — на смак
  • лимон — половинка
  • вершкове масло — для смаження
  • олія — для заправки
  • пармезан — для подачі
  • улюблені горішки — для подачі

Як готувати

  1. Спаржу розрізаємо на 2-3 частини, тверді кінцівки видаляємо. Викладаємо в нагріту сковорідку та обсмажуємо у вершковому маслі до золотавого кольору.
  2. Руколу миємо, сушимо, викладаємо в миску. Додаємо смажену спаржу, улюблені горішки та пармезан.
  3. Солимо й перчимо салат, збризкуємо лимонним соком і заправляємо олією.

Салат зі спаржею та авокадо

Фото: twopeasandtheirpod.com

Ще один салат зі спаржею, цього разу сирою. Так, аспарагус можна їсти без термічної обробки — він має дуже свіжий смак і хрустку текстуру. До того ж для цієї страви ми пропонуємо порізати аспарагус тонкими стрічками — так він буде ще більше ніжнішим на смак.

Для заправки

  • оливкова олія — 60 мл
  • лимонний сік — 2 ст. л.
  • винний оцет — 1 ст. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • часник — 1 зубчик
  • сіль, перець — на смак

Для салату

  • спаржа — 1 пучок (товсті кінці обрізані)
  • улюблена салатна зелень — 2 жмені
  • велике авокадо — 1 шт.
  • пармезан, горішки — для подачі
  • сіль, перець – на смак

Як готувати

  1. Готуємо салатну заправку. У невеликій мисці або банці змішуємо оливкову олію, лимонний сік, оцет, мед, сіль, перець і пропущений через прес часник.
  2. Спаржу ріжемо тонкими стрічками за допомогою овочечистки. Для цього кладемо стебло спаржі на дошку та з нижнього кінця зрізаємо довгі тонкі смужки. Перекладаємо смужки у велику миску й повторюємо так з усією спаржею.
  3. Авокадо чистимо від шкірки й кісточки, ріжемо шматочками. Додаємо в миску до спаржі, також додаємо листя салату, пармезан і горішки.
  4. Поливаємо салат заправкою та обережно перемішуємо. На бажання можна додати сіль і перець прямо в салат.

Салат з радічио, блакитним сиром і карамелізованими горіхами

Фото: georgeats.com

Радічио або радіккіо хоч і має фіолетовий колір, але також належить до весняної зелені. Його сезон стартує в квітні, хоча інколи цю яскраву рослинку можна знайти й наприкінці березня. Ми пропонуємо дуже простий рецепт салату з радічио, який стане доволі вишуканою закускою під келих улюбленого вина.

Для заправки

  • олія — 3 ст. л.
  • винний оцет — 1 ст. л.
  • мед — 1 ст. л.)
  • діжонська гірчиця – 3 ч. л.
  • сіль, перець — на смак

Для карамелізованих горіхів

  • волоські горіхи — 1 склянка
  • олія — 1 ч. л.
  • мед — 1 ст. л.
  • кориця — 1 ч. л.

Для салату:

  • радічио – 1 шт.
  • блакитний сир — 100-200 г

Як готувати

  1. Готуємо заправку. З'єднуємо всі інгредієнти в невеликій банці з кришкою. Добре закриваємо кришкою та гарно струшуємо пів хвилинки, поки все не змішаємо і заправка не стане емульгованою.
  2. Готуємо карамелізовані горіхи. Розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Додаємо олію, мед і корицю, потім всипаємо горіхи. Перемішуємо лопаткою, поки горіхи рівномірно покриються глазур'ю та рідина майже випарується — на це піде приблизно пару хвилин.
  3. Збираємо салат. Радічио ріжемо шматочками, викладаємо у велику миску. Заливаємо заправкою і добре перемішуємо. Додаємо половину горіхів (разом із залишками медово-коричної глазурі) та половину блакитного сиру. Перемішуємо.
  4. Перекладаємо салат на тарілку для подачі, зверху посипаємо рештою горіхів і сиру.
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Опубліковано: 28 березня 2025
рецепт Їжа
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