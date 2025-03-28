Весняні салати: 7 простих рецептів з молодою зеленню
Весняні салати — чи не найідеальніший спосіб зарядитися енергією. Перша зелень, як от молодий шпинат, фрізе, латук, романо, крес-салат, радіккіо, кріп, зелена цибуля і навіть аспарагус — це справжня скарбничка вітамінів і корисних мікроелементів, яких нам так бракує після зими.
Розповідаємо вам 7 рецептів салатів з молодою зеленню: всі вони досить універсальні та можуть бути як самостійною стравою, так і чудовим гарніром до смаженого м'яса, запеченої риби або овочевих стейків.
Найпростіший салат із соусом вінегрет
Це найпростіший весняний салат у світі, для якого підійде будь-яка зелень: молодий шпинат, фрізе, латук, романо, крес-салат, радіккіо або ж мікс салату з упаковки. Головне — приготувати до нього соус вінегрет, який робиться на раз-два.
Знадобиться:
- мікс салату — на смак
- гірчиця — 1 ч. л.
- оцет — 2 ст. л.
- цибуля шалот — 1 шт. (на бажання)
- олія — 4 ст. л.
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Цибулю шалот чистимо й дрібненько шаткуємо.
- У невелику миску наливаємо дві столові ложки оцту, солимо і перемішуємо. Додаємо гірчицю, знову перемішуємо.
- Вливаємо в суміш чотири столові ложки олії, перчимо і потім добре перемішуємо, щоб соус став однорідним (тобто вийшла емульсія).
- Додаємо шалот і знову перемішуємо. Отриманою заправкою поливаємо салатне листя й добре перемішуємо. На бажання можна додати до салатного листя улюблене насіння, горішки або м'який сир.
Салат з арахісовою заправкою
Ще один дуже простий салат, фішка якого полягає в азійському соусі, який готується на основі арахісової пасти та азійських приправ. Салатне листя бажано брати з нейтральним смаком: рукола, приміром, гірчить і її смак перебиватиме делікатний смак заправки. На бажання можна додати якісь сезонні бобові: зелений горошок, боби фава тощо.
Знадобиться:
- мікс салату — на смак
- арахісова паста — 4 ст. л.
- вода — 2 ст. л.
- кунжутна олія — 2 ст. л.
- рисовий оцет — 2 ст. л.
- цибуля шалот — 2 шт. (дрібно порізати)
- свіжий тертий імбир — 1 ч. л.
- соус Шрирача — 2 ч. л.
- соєвий соус — 2 ч. л.
- цілий арахіс — 2 ст. л.
Як готувати
- У блендері або комбайні змішуємо арахісову пасту, воду, кунжутну олію та оцет. Збиваємо протягом 10-15 секунд, поки суміш не з’єднається.
- Додаємо цибулю, імбир, шрирачу та соєвий соус. Змішуємо протягом 20-30 секунд, поки цибуля та імбир добре не змішаються з соусом.
- Додаємо арахіс і натискаємо кнопку збити ще 4-5 разів, щоб горішки поламалися, але при цьому зберегли текстуру.
- Отриманим соусом поливаємо салат і добре перемішуємо.
Салат з яблуком і шпинатом
Ще один дуже простий салат — цього разу з молодим шпинатом. Яблуко можна брати будь-яке, залежить від того, який смак салату ви хочете отримати. Любите кислинку? Беріть Симиренко чи Грені Сміт. Якщо ж хочеться більш солодкої нотки, використовуйте сорти Голден, Макінтош, Гала тощо.
Знадобиться:
- яблуко — 1 шт.
- шпинат — 2-3 жмені
- синя цибуля — половинка
- м'який сир — 1 ст. л.
- улюблені горішки — 2 ст. л.
- темні родзинки або в’ялена журавлина — 1 ст. л.
- сіль, перець — на смак
- олія, лимонний сік — для заправки
Як готувати
- Яблуко миємо, ріжемо тоненькими скибочками. Цибулю шаткуємо тонкими півкільцями.
- Викладаємо у велику миску, додаємо сир, горішки, родзинки або в’ялену журавлину, листя шпинату.
- Солимо, перчимо, поливаємо олією та лимонним соком і все добре перемішуємо.
Салат із заправкою “Зелена богиня”
Заправка “Зелена богіня”, яка пару років тому залетіла в тренди в усіх соцмережах, насправді не є якоюсь новинкою. Цей соус вигадав ще 100 років тому шеф-кухар Palace Hotel у Сан-Франциско Філіп Ромер. Оригінальний рецепт містить майонез, сметану, кервель, шніт-цибулю, анчоуси, тархун, лимонний сік і чорний перець. Проте прихильники здорового способу життя заміняють майонез натуральним йогуртом або ж готують веганський варіант на основі кеш'ю. Обов'язковим інгредієнтом є зелень, яка надає заправці яскравого кольору.
Для салату
- листя салату — 2–3 жмені
- огірок — 1 шт.
- редиска — 3 шт.
- кріп — 5 гілочок
- петрушка — 5 гілочок
- яйця — 2 шт.
Для заправки “Зелена богіня”
- сире кеш'ю — 1 склянка чашка сирих кеш’ю
- кріп — 7 гілочок
- зелена цибуля — 5 шт.
- петрушка — 6 гілочок
- тархун — 5-7 гілочок
- часник — 1 великий зубчик часнику
- каперси — 2 ч. л.
- лимонний сік — 2 ст. л.
- мінеральна вода — приблизно 1 склянка
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Кеш'ю заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин. Яйця варимо на м'яко. Огірок і редиску миємо та ріжемо тонкими кружальцями. Всю зелень для соусу подрібнюємо ножем.
- У блендері або кухонному комбайні змішуємо кеш’ю та пів склянки води. Збиваємо до повністю однорідної консистенції. Додаємо ще 1/4 склянки води та всі інші інгредієнти для соусу.
- Збиваємо до повного подрібнення зелені. За потреби додаємо ще води, щоб соус мав бажану консистенцію.
- Збираємо салат: у великій мисці змішуємо листя салату, зелень, огірки, редис. Додаємо кілька ложок соусу і перемішуємо. Зверху викладаємо порізані на 2 або 4 частини яйця та подаємо.
Салат з руколою і смаженою спаржею
Сезон органічної спаржі короткий: він стартує у квітні й триває до червня, тож радимо встигнути насолодитися цим чи то овочем, чи то зеленню. Пропонуємо приготувати простий салат зі спаржею, руколою і пармезаном. Спаржу в цьому рецепті ми смажимо, проте ви можете відварити її, запекти або ж приготувати на парі.
Знадобиться:
- спаржа — 1 пучок
- рукола — 1 пучок
- сіль, перець — на смак
- лимон — половинка
- вершкове масло — для смаження
- олія — для заправки
- пармезан — для подачі
- улюблені горішки — для подачі
Як готувати
- Спаржу розрізаємо на 2-3 частини, тверді кінцівки видаляємо. Викладаємо в нагріту сковорідку та обсмажуємо у вершковому маслі до золотавого кольору.
- Руколу миємо, сушимо, викладаємо в миску. Додаємо смажену спаржу, улюблені горішки та пармезан.
- Солимо й перчимо салат, збризкуємо лимонним соком і заправляємо олією.
Салат зі спаржею та авокадо
Ще один салат зі спаржею, цього разу сирою. Так, аспарагус можна їсти без термічної обробки — він має дуже свіжий смак і хрустку текстуру. До того ж для цієї страви ми пропонуємо порізати аспарагус тонкими стрічками — так він буде ще більше ніжнішим на смак.
Для заправки
- оливкова олія — 60 мл
- лимонний сік — 2 ст. л.
- винний оцет — 1 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
- часник — 1 зубчик
- сіль, перець — на смак
Для салату
- спаржа — 1 пучок (товсті кінці обрізані)
- улюблена салатна зелень — 2 жмені
- велике авокадо — 1 шт.
- пармезан, горішки — для подачі
- сіль, перець – на смак
Як готувати
- Готуємо салатну заправку. У невеликій мисці або банці змішуємо оливкову олію, лимонний сік, оцет, мед, сіль, перець і пропущений через прес часник.
- Спаржу ріжемо тонкими стрічками за допомогою овочечистки. Для цього кладемо стебло спаржі на дошку та з нижнього кінця зрізаємо довгі тонкі смужки. Перекладаємо смужки у велику миску й повторюємо так з усією спаржею.
- Авокадо чистимо від шкірки й кісточки, ріжемо шматочками. Додаємо в миску до спаржі, також додаємо листя салату, пармезан і горішки.
- Поливаємо салат заправкою та обережно перемішуємо. На бажання можна додати сіль і перець прямо в салат.
Салат з радічио, блакитним сиром і карамелізованими горіхами
Радічио або радіккіо хоч і має фіолетовий колір, але також належить до весняної зелені. Його сезон стартує в квітні, хоча інколи цю яскраву рослинку можна знайти й наприкінці березня. Ми пропонуємо дуже простий рецепт салату з радічио, який стане доволі вишуканою закускою під келих улюбленого вина.
Для заправки
- олія — 3 ст. л.
- винний оцет — 1 ст. л.
- мед — 1 ст. л.)
- діжонська гірчиця – 3 ч. л.
- сіль, перець — на смак
Для карамелізованих горіхів
- волоські горіхи — 1 склянка
- олія — 1 ч. л.
- мед — 1 ст. л.
- кориця — 1 ч. л.
Для салату:
- радічио – 1 шт.
- блакитний сир — 100-200 г
Як готувати
- Готуємо заправку. З'єднуємо всі інгредієнти в невеликій банці з кришкою. Добре закриваємо кришкою та гарно струшуємо пів хвилинки, поки все не змішаємо і заправка не стане емульгованою.
- Готуємо карамелізовані горіхи. Розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Додаємо олію, мед і корицю, потім всипаємо горіхи. Перемішуємо лопаткою, поки горіхи рівномірно покриються глазур'ю та рідина майже випарується — на це піде приблизно пару хвилин.
- Збираємо салат. Радічио ріжемо шматочками, викладаємо у велику миску. Заливаємо заправкою і добре перемішуємо. Додаємо половину горіхів (разом із залишками медово-коричної глазурі) та половину блакитного сиру. Перемішуємо.
- Перекладаємо салат на тарілку для подачі, зверху посипаємо рештою горіхів і сиру.