Паски та великодні кошики: де замовити в Києві з доставкою додому

Розповідаємо, де можна замовити в Києві паски та святкові набори до Великодня.

Якщо ви маєте бажання спекти паски власноруч, маємо кілька перевірених рецептів для вас: зібрали окрему добірку пасок від шефів , а також маємо старовинні рецепти українських пасок від проєкту “Авторська кухня українська”, що досліджує та видає кулінарні книги, які були популярними в Україні наприкінці ХІХ – на початку XX століття.

До речі, якщо ви любите їсти лише верхівки пасок , вкриті глазур'ю, мережа супермаркетів “Сільпо” цього року готує саме таку випічку до Великодня .

Де замовити паски в Києві

Якщо ж замішувати тісто немає бажання, нижче даємо список закладів, де можна замовити вже готові пасочки. Вибрали від кожного проєкту найцікавіші, на наш погляд, смаки. А також ділимося закладами, де можна замовити великодні кошики.

Благодійна паска від “Марчук Хліб”

Фото: Іnstagram/marchuk_khlib

Пекарня “Марчук Хліб” разом з PR-агенцією Public Kitchen цього року пропонують придбати благодійну паску: 100 грн з кожної проданої пасочки передаємо на підтримку мобільних груп військової частини А0959.

Паску готують грильяжну, з медом і фруктами, з ніжною текстурою та насиченим, виразним смаком. Основні смакові ноти: грильяж власного виробництва з міксу горіхів (фундук, волоський горіх, мигдаль), натуральний мед, фрукти (родзинки, журавлина, апельсин, персик, абрикос).

Ціна — 690 грн

Де замовити: Instagram

Київська паска від “Улюблений Дядя”

Фото: Іnstagram/ulyublenyi_dyadya

Команда ресторанів “Улюблений Дядя” та “Італійська Редакція” цього року знову готує паску з символічною назвою “Київ Вечірній”.

М'яке, пухке тісто, з начинкою із горіховим праліне, яке кондитери виготовляють власноруч з української ліщини, а зверху — шоколадний крем та золоті горішки.

Ціна — 1950 грн/1 кг

Де замовити: Instagram

Паска з яфиною і чорничним мармеладом від Honey

Фото: Іnstagram.com/honey_cafe

Подружжя Стаса та Ані Завертайлів продовжують досліджувати українські смаки та експериментувати з випічкою. Цього року вони знову печуть паску з яфиною і чорничним мармеладом.

“Минулорічний хіт продажів, що повертається, аби знову дивувати. П’янкі цукати яфини, білий шоколад і той самий аромат пасок Honey”, — кажуть Завертайли. Замість класичної глазурі паска вкрита декором-квіткою рожевого кольору.

Ціна — 1150 грн

Де замовити: сайт

Паска з гніченими сливами від Клопотенка

Фото: Іnstagram/poltava.kyiv

Ресторани Євгена Клопотенка “100 років тому вперед” і “Полтава” цього року печуть паски з пряженим молоком із печі, з додаванням чебрецю та гнічених слив. Прикрашають паску білою глазур'ю, гілочками ароматного чебрецю та цвітом бузини.

Є велика паска на 600 г і маленька пасочка 400 г. Також тут можна підвісити паску для військових: ви просто сплачуєте святковий смаколик, а команда ресторанів відправляє їх до Великодня на фронт.

Ціна — 650 грн/750 грн

Де замовити: сайт

Паска з CBD від Hram

Фото: Іnstagram.com/hramkyiv

Бар Hram, які минулого року наробили хайпу з пасками Porn Star (цього року, до речі, ці паски також доступні для замовлення: всередині мед, маракуя, апельсинові цукати, білий шоколад і крем-манго), цьогоріч пішли далі та пропонують пасочки з CBD — природним канабіноїдом, який міститься у медичних коноплях.

“Паски Mary Jane — це ванільна ніжність, просочена вершковим кремом, білим шоколадом і цитрусовими цукатами. Класична святість, але з легким гріховним післясмаком. CBD додає спокою, а смак — блаженства”, — кажуть у Hram.

Ціна — 1300 грн

Де замовити: Instagram

Веганська паска від Sereda

Фото: Іnstagram/seredaveganpoint

Прихильники веганської дієти можуть скуштувати 100% рослинні паски, які веганський заклад Sereda готує без яєць, вершкового масла, молока, сиру та будь-яких інших продуктів тваринного походження.

Тут можна замовити духмяну цитрусову паску, прикрашену глазур’ю зі збитого рослинного білка та мигдалевим печивом ручної роботи. Вона є абсолютно веганською без продуктів тваринництва. Пасочки можна замовити у двох розмірах: 180 і 480 грамів.

Ціна — 244 грн/688 грн

Де замовити: Instagram

Звичайна паска від “Спельти”

Фото: Іnstagram/spelta.store

У пекарні “Спельта” цього року пропонують паску під назвою “Великодня”, яку ми умовно назвали звичайною, оскільки вона виглядає ну дуже звичайно — зі звичайною білою глазур'ю та найзвичайнісінькою кольоровою посипкою, яку можна знайти чи не в кожному супермаркеті.

Паски тут готують з традиційного здобного тіста з додаванням закваски левіто мадре та великою кількістю родзинок.

Ціна — 1177 грн

Де замовити: сайт

Паска манго-юзу від NAM

Фото: nam.ua

Любителі екзотики можуть поласувати тропічною паскою манго-юзу з ресторану NAM шефа Ектора Хіменеса-Браво. Розмір паски єдиний, пропонують великі пасочки вагою 700 г. Тісто — класичне, але з додаванням мангових та імбирних цукатів, цитрусів юзу і щедрої начинки з мангового крему.

Ціна — 950 грн

Де замовити: сайт

Паска матча-малина від Leila Bakery

Фото: Іnstagram/leilia.bakery

Лейла Туваклієва цього року пропонує скуштувати паску матча-малина: класичне здобне тісто з додаванням натурального чаю матча. Всередині — матча-ганаш і малинове конфі, а зверху — збитий малиновий ганаш.

Великодній маркет Paska Club, де можна буде придбати цю паску (та безліч інших) називає це поєднання матчі з малиною “сміливим діалогом між сучасністю й культурною традицією”.

Ціна — 1150 грн

Де замовити: Instagram

Писана паска від ФRANKLY

Фото: Іnstagram/frankly.kyiv

Кафе ФRANKLY цього року пропонує скуштувати пасочки, народжені в колаборації з Національним музеєм гончарства в Опішні. Паски готують з творожно-макового тіста з додаванням чорниці, родзинок та італійських абрикосів. Зверху — біла глазур, розписана вручну в стилі опішнянськоі кераміки.

Ціна — 1200 грн

Де замовити: Instagram

Фісташковий панетон від Kitchen Polly

Фото: Іnstagram.com/kitchenpolli

Любителі італійських панетоне можуть поласувати ними на Великдень, замовивши доставку від Kitchen Polly. Взагалі-то панетоне — це італійська різдвяна випічка, на Великдень в Італії готують голубку-коломбу, але з тіста, що схожого на панетон. Тому якщо ви полюбляєте таку випічку, то немає різниці, якої форми буде ваш виріб.

Цього року Kitchen Polly знову пропонують різні види панетоне. Ми пропонуємо зупинити свій вибір на фісташковому: пухке здобне тісто з великою кількістю яєць і масла, а також багата начинка з фісташково-ванільного крему.

Ціна — 750 грн

Де замовити: Instagram

Де замовити великодній кошик

Якщо ви хочете замовити не лише пасочки, а й готовий набір продуктів до Великодня, ми зібрали для вас кілька пропозицій від київських закладів.

Ресторан Odesa

Фото: Іnstagram/odesarest

Великодні кошики в ресторані пропонують трьох розмірів: набір продуктів для двох, для 4-5 осіб або для великої компанії чи родини на 6-8 осіб. У наборах домашні страви — домашня ковбаса, фарширований короп, олівʼє, паштет, млинці із сьомгою та багато інших святкових страв, залежно від розміру кошика. На бажання, можна замінити будь-яку страву в наборі або ж додати щось особливе на свій смак.

Ціна — від 3800 грн

Де замовити: сайт

Остання Барикада

Фото: Іnstagram/ostannya.barykada.kyiv

У великодньому кошику від Останньої Барикади зібрано все, що зробить ваш святковий стіл особливим: паска з апельсиновим курдом, крашанки, домашня копчена ковбаса, ніжний паштет з індички, курячий рулет, свинячі ребра у кисло-солодкому соусі та обліпиховий мармелад. У якості подарунка в кошик кладуть свічку з етнічним орнаментом і листівка із самчиківським розписом від Ольги Машевської.

Ціна кошика — 2450 грн

Де замовити: сайт

Любчик

Фото: Іnstagram/liubchyk.restaurant

У великодній кошик від ресторану “Любчик” для вас покладуть: паску з апельсиновим курдом та родзинками, домашню ковбаску, буженину від шефа, паштет із курячої печінки з карамелізованою цибулею, бринзу з базару, свіжі овочі та зелень, цукерки "шоколадні крашанки", великодню свічку-яйце, а також пляшку червоного сухого вина від Leleka Wines.

Ціна — 2698 грн

Де замовити: сайт

OxotaNaOvets

Фото: Іnstagram.com/oxotanaovets

Любителі азійської кухні можуть поласувати стравами з набору від ресторану OxotaNaOvets. Що в наборі: паска з мандариновим курдом, крашанки, свинячі ребра в ананасовому каррі, слабосолений тунець, паштет з курячої печінки, сіль Maldon, листівка з квітучого паперу, свічка ручної роботи у формі вівці, а також пляшка червоного сухого вина Malbec.

Ціна — 2698 грн

Де замовити: сайт

Товста качка

Фото: Іnstagram.com/tovstakachka.restaurant

У ресторані “Товста качка” у великодній кошик вам покладуть паску з білим шоколадом з креативним декором у формі качечки, яйця-крашанки, пляшку крафтового вина, качиний паштет, домашні ковбаски з качки та форшмак. На бажання склад кошика можна змінити на власний розсуд.

Ціна — 2500 грн

Де замовити:

Milk Bar

Фото: Іnstagram.com/milkbarkyiv

Milk Bar цього року об'єднався з брендом GUNIA, підготувавши спільний великодній дроп: пухка паска з цукатами та мигдалем, збите масло з медом, макова паста, набір з шести паперових серветок для сервірування, свічка з натурального воску, сірники та паперова підставка для свічки.

Ціна — 1650 грн

Де замовити: сайт

Гудфуд Вдома

Фото: gudfoodhome.com.ua

“Гудфуд Вдома” цього року пропонує щедрий великодній бокс, у якому команда проєкту зібрала страви, орієнтуючись на традиційні уявлення про український стіл до Великодня: сирна паска, два види буженини (з індички та свинини), макова бабка, млинці з маком та млинці з м’ясом, вареники з м’ясом, курча гхі та пиріг з лососем. Також у наборі є писачок та бджолиний віск з інструкцією, аби ви змогли поринути в українську традицію створення писанок. Бонусом дарують гарні листівки, які можна підписати найріднішим у це свято.

Ціна — 3900 грн

Де замовити: сайт

Сільпо

Фото: silpo.ua

Мережа супермаркетів “Сільпо” також пропонує великодні кошики, в які для вас покладуть: панетоне від власної пекарні, пляшку червоного вина, паличку ковбаси “Фует” і паличку салямі з чорним трюфелем, хамон, сири камамбер і данаблу, баночку в'ялених томатів, фаршировані мигдалем королівські оливки, мигдаль у карамелі, а також свічку у формі великоднього яйця.