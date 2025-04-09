Смачна паска на Великдень: 5 рецептів від шефів
Якщо ви маєте бажання приготувати паски на Великдень, ця стаття для вас. Немає значення, чи це буде перша паска у вашому житті, чи ви вже раніше пекли і зараз просто шукаєте якусь нову цікаву ідею.
У нашій добірці ми зібрали прості покрокові рецепти пасок, починаючи від класики за переписом знаної кулінарки Дарії Цвєк і закінчуючи трендовими крафінами від Ектора Хіменеса-Браво.
Класична паска
Класичні паски ми пропонуємо приготувати за рецептом відомої української кулінарки й авторки гастрономічного бестселера “Солодке печиво” Дарії Цвєк. Пані Дарія жила майже 100 років тому, але її рецепти досі актуальні, а інгредієнти в її стравах — завжди прості та зрозумілі.
Знадобиться:
- борошно — 1 кг;
- молоко — 400 мл;
- жовтки — 10 шт.;
- дріжджі пресовані — 100 г;
- вершкове масло — 200 г;
- цукор — 300 г;
- родзинки — 100 г;
- сіль — 0.5 ч.л.;
- цедра половинки лимона.
Як готувати
- Приготувати опару. Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 ст. л. цукру і 3 ст. л. борошна. Коли розчин почне бродити, влити його у посуд з борошном, додати розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити тісто.
- Місити тісто до появи пухирців, тоді влити розтоплене масло і знову добре перемісити, аби тісто його увібрало.
- Додати промиті родзинки й цедру, вимісити, накрити, залишити за кімнатної температури, щоб тісто підійшло. Коли збільшиться вдвоє, викласти у форми, змащені маслом, заповнивши їх на третину і знову поставити, щоб воно підросло.
- Коли паски виростуть у формах, змастити верхівки збитим яйцем і пекти в гарячій духовці упродовж 45 хвилин за температури 190-200°C.
- Готові паски остудити та задекорувати.
Сирна паска
Сирні, або як її ще називають, творожні паски, готують з кисломолочного сиру та у формі трапеції. Ця усічена пірамідка символізує Голгофу, де розіп'яли Христа. Такі паски не запікають у духовці, їх роблять або сирими або вареними. Ми пропонуємо приготувати сирну паску за рецептом українського шефа Володимира Ярославського.
Знадобиться:
- домашній сир 9% — 300 г;
- жовтки — 3 шт.;
- сметана 20% — 100 мл;
- цукор — 30 г;
- вершкове масло — 50 г;
- білий шоколад — 50 г;
- родзинки — 50 г;
- кокосова стружка — 1 ст. л.;
- горішки — 1 ст.
Для цього рецепту вам знадобиться марля, блендер, сотейник та лопатка до нього, а також спеціальна формочка для паски. Якщо немає спеціальної форми, Володимир Ярославський радить спробувати якусь форму-конус з отвором знизу, підійде навіть новий квітковий горщик, там є дірочка внизу.
Як готувати
- Сир дуже добре відтиснути, щоб позбавитися зайвої вологи. Родзинки замочити у теплій воді. Потім злити воду й добре відтиснути вологу з родзинок також.
- Сир, жовтки, вершкове масло, цукор і сметану покласти в сотейник, добре перебити блендером в кремову масу. Якщо немає блендера тоді попередньо сир треба протерти через сито, а потім змішати з іншими інгредієнтами.
- Поставити сотейник на плиту та, інтенсивно помішуючи, довести суміш до появи перших бульбашок. Кип'ятити не треба, відразу зняти з вогню. Якщо суміш стала рідкою, все в порядку, так і треба.
- Додати білий шоколад прямо в гарячу суміш і розмішати лопаткою до повного розчинення. Потім додати родзинки, кокосову стружку і горішки. Добре вимішати.
- Форму застелити марлею у два шари. Висипати туди всю теплу ще суміш, трошки утрамбувати ложкою. Згорнути краї і зверху покласти невеликий прес — наприклад, пачку крупи на тарілку. Це треба для того, щоб стікала зайва рідина.
- Поставити в холодильник мінімум на ніч, або краще на добу. Потім прикрасити білим шоколадом, цукатами, горіхами і взагалі чим ваша душа забажає. Зберігати сирну паску в холодильнику 3-4 дні, накривши плівкою.
Крафін
Крафін — це гібрид круасана та мафіна. Випічку готують зі здобного дріжджового тіста, яке гарненько просочене розм’якшеним вершковим маслом і добре розшаровується. Крафіни зазвичай прикрашають лише цукровою пудрою, проте ви можете задекорувати випічку, як вам заманеться: білковою глазурʼю, шоколадним чи фісташковим соусом, горішками, цукатами або свіжими ягодами. Пропонуємо вам приготувати крафіни за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.
Для опари:
- молоко — 200 мл;
- цукор — 1 ст. л.;
- дріжджі — 7 г сухих або 21 г свіжих;
- борошно — 1 ст. л.
Для тіста:
- ціле яйце — 1 шт.;
- жовтки — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- сіль — дрібка;
- вершкове масло — 80 г;
- борошно — 450-500 г;
- ванільний ароматизатор.
Для начинки:
- родзинки — 100 г,
- вершкове масло — 60 г
Як готувати
- Готуємо опару. Змішайте тепле молоко, цукор, дріжджі та борошно. Накрийте плівкою та залиште на 15–20 хвилин у теплому місці.
- Замішуємо тісто. У великій мисці з’єднайте опару, яйце, жовтки, цукор, сіль, розтоплене вершкове масло, ваніль та борошно. Замісіть м’яке еластичне тісто.
- Даємо тісту підійти. Накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 1–1,5 години.
- Формуємо крафіни. Розділіть тісто на 3 частини, кожну розкачайте в тонкий пласт, змастіть маслом, посипте родзинками. Кожен шматок тіста скачати в рулет і розрізати його вздовж на 2 частини, але не до кінця — так, щоб утворилася літера Л. Згорнути цю “літеру” равликом: одну частину загорнути розрізом всередину, іншу — розрізом назовні. Хвостик тіста можна залишити ззовні, під час запікання він утворить шапочку.
- Випікаємо крафіни. Викладіть крафіни у форми, залиште ще на 30 хвилин у теплому місці, щоб тісто підійшло. Випікайте при температурі 180°C приблизно 35 хвилин.
Пряна паска
Любителі прянощів можуть приготувати паску за рецептом від шефа Алекса Якутова, який зараз керує мʼясним рестораном при готелі Emily Resort у Львові. Тісто готується класичним методом, на опарі, з додаванням пряних спецій: кориці, гвоздики, анісу, кардамону, тертого імбиру тощо. Ви можете зробити власний мікс — купити цілі спеції, подрібнити їх у ступці або кавомолці, а потім додавати їх у паски або іншу випічку.
Для опари:
- молоко — 100 мл;
- борошно — 120 г;
- свіжі дріжджі — 20 г.
Для тіста:
- цукор — 70 г;
- сіль — 5 г;
- яйця — 3 шт. (великі);
- борошно — 350 г;
- пряна суміш — 2 г;
- сухофрукти або цукати — 50 г;
- родзинки — 90 г;
- вершкове масло — 50 г.
Як готувати
- Спочатку готуємо опару. Для цього змішуємо молоко, борошно та дріжджі. Лишаємо на 2 години за кімнатної температури.
- Замішуємо туге тісто. Для цього змішуємо опару з іншими інгредієнтами, крім масла та цукатів з родзинками.
- Коли тісто стане однорідним, додаємо розтоплене вершкове масло. Замішуємо до еластичності.
- Після цього додаємо цукати та сухофрукти. Добре вимішуємо та залишаємо тісто на годину. Потім обминаємо та знову лишаємо ще на годину – тісто має вирости вдвічі.
- Розділяємо тісто на частини, кладемо у паперові форми. Даємо підійти.
- Випікаємо при 180 градусах до готовності. Готовність перевіряємо шпажкою – коли тісто не буде до неї прилипати, можна витягати пасочку.
Італійська коломба
Всупереч поширеній думці італійці панетоне на Великдень не готують (і, відповідно, не їдять). Панетоне — суто різдвяна випічка, а от на великодні свята в Італії печуть голубку-коломбу (colomba pasquale або colomba di Pasqua італійською) — святковий хліб, що формою нагадує хрест, на якому розіп'яли Ісуса. Пропонуємо вам класичний рецепт коломби від італійської шеф-кухарки Бенедетти Россі.
Знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- борошно типу 00 — 350 г;
- соняшникова олія — 90 г;
- молоко — 170 г;
- цукор — 170 г;
- лимон — 1 шт. (потерти цедру);
- апельсин — 1 шт. (потерти цедру);
- ароматизатор мигдаль — 1 ампула;
- розпушувач — 15 г;
- мигдаль, цукрова пудра — для прикрашання.
Як готувати:
- Відділити білки від жовтків. Білки збити міксером у густу, щільну масу.
- До жовтків додати цукор і також збити міксером, потім додати цедру апельсина й лимона, ароматизатор мигдалю. Продовжувати збивати, поступово додаючи олію та молоко.
- Після цього частинами додавати борошно, обережно перемішуючи тісто. Додати розпушувач і знову перемішати. На цьому етапі в тісто на бажання можна додати цукати, родзинки, шоколадні родзинки, горішки. Можна нічого не додавати, коломба і так вийде смачною.
- Додати збиті в міцну піну білки та обережно перемішати тісто знизу вгору. Тісто для коломби готове.
- Викласти тісто у форму для випікання. Прикрасити мигдалем — підійдуть як цілі горішки, так і мигдалеві пластівці. Зверху посипати цукровою пудрою.
- Поставити в нагріту до 180 °C духовку, випікати 40 хвилин. Перед подачею коломбу трошки остудити.