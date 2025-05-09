Що скуштувати на Львівському ярмарку смаку: поради сирної експертки

17 травня у Львові пройде третій щорічний ярмарок смаку – одна з головних гастро-подій України. На ярмарку, що об’єднує найкращих українських крафтових виробників, можна спробувати сотні авторських сирів, дізнатися більше про культуру сироваріння на майстер-класах, позмагатися у вікторинах, а також відпочити всією родиною.

Сирна експертка, суддя міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards і засновниця ProCheese Академії Оксана Чернов а розповідаємо про сири, які варто спробувати на ярмарку.

Сироварня "Джерсей"

Ця сироварня – про любов із першого шматка й сміливість розпочати все з нуля. У селі Селисько на Львівщині подружжя Книшів перетворило свою пристрасть до молока джерсейської породи корів на бренд, який сьогодні впізнають без слів, за смаком — виразним, молочним.



Раджу спробувати:

"Массімо" з митою скоринкою — яскравий, глибокий смак, із нотками цитруса, вершковим смаком з горіховими нотами та ароматом свіжої опари.

"Золоте руно" — твердий овечий сир з чітко вираженим смаком овечого молока та травʼянисто-землянистими нотками і з легко відчутною пряною гостротою на язику.

Обидва сири — срібні призери World Cheese Awards.

"Європейська сироварня"

У селі Шабо, на Одещині, де море зустрічається з виноградниками, народжуються сири з південним характером. "Європейська сироварня" — це повний цикл: від вирощування кормів до витримки сиру в латексному чи парафіновому покритті, що дозволяє продукту "дихати" під час дозрівання.

Раджу спробувати:

"Витриману Гауду" — насичено-маслянистий смак з пряжено-мигдальними нотами та помірно-гоструватим і легким карамельним післясмаком.

"Гауду з трюфелем" — сир для справжніх поціновувачів трюфелю у поєднанні з вершково-карамельними смаками сиру.

Бренд свіжих сирів Lel’

Цей бренд виріс із мрії команди Ardis Group створити українську інтерпретацію італійської сирної класики. Lel’ — це про легкість, свіжість і смак, який нагадує подорожі Середземномор’ям.

Раджу спробувати:

Копчену моцарелу — з помірно-молочним смаком коровʼячого молока та ніжним ароматом диму у посмаку, відзначену бронзою на World Cheese Awards.

Цитрусову рикоту — свіжа, солодкувата з легкою цитрусовою кислинкою, ідеальна для сніданків.

Крем-сир — ніжний вершково-молочний смак з однорідною гладенькою текстурою як основа для канапок або пасти.

Ферма-агросадиба "Ясна"

Це новий учасник на цьогорічного Львівського ярмарку смаку. Сироварня спеціалізується на козячих сирах з молока англо-нубійських кіз. Молода, амбітна та креативна сироварня, як і їхній сир!



Раджу спробувати:



"Кротен" — створений за рецептурою однойменного французького сиру, але зі своїм українським характером — яскравий грибний смак з легким відчуттям різнотравʼя та польових квітів.

"Мамин сир"

Закарпатська сироварня зі села Золотарьово готує сири з молока власного господарства. Молода сироварня, що вже встигла підкорити світ своїм сиром.

Раджу спробувати:

Сирну кульку "Лопта" — щільний помірно-крихкий сир, огорнутий меленим перцем, визнаний "Кращим українським сиром 2024" на World Cheese Awards. Яскравий смак, що пасує до пива та міцних алкогольних напоїв,

"Попригаш" — пряний з нотками топленого масла та овочів, з помірно-гнучкою текстурою — для поціновувачів сирів, які хочуть відчути щось нове.

Сироварня "Гарбузовий рай"

У майстерні в селі Мильчиці на Львівщині створюють автентичні крафтові сири з козиного та коров’ячого молока. Тут вміло поєднують традиційні рецепти з майстерною завзятістю родини сироварів, додаючи кожному сиру порцію креативу.



Раджу спробувати:

"Говерлу" — сир із білою та блакитною пліснявою, злегка кислуватий, з нотками густої домашньої сметани та прянощів, срібний призер World Cheese Awards 2024.