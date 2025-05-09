Що скуштувати на Львівському ярмарку смаку: поради сирної експертки
17 травня у Львові пройде третій щорічний ярмарок смаку – одна з головних гастро-подій України. На ярмарку, що об’єднує найкращих українських крафтових виробників, можна спробувати сотні авторських сирів, дізнатися більше про культуру сироваріння на майстер-класах, позмагатися у вікторинах, а також відпочити всією родиною.
Сирна експертка, суддя міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards і засновниця ProCheese Академії Оксана Чернова розповідаємо про сири, які варто спробувати на ярмарку.
Сироварня "Джерсей"
Ця сироварня – про любов із першого шматка й сміливість розпочати все з нуля. У селі Селисько на Львівщині подружжя Книшів перетворило свою пристрасть до молока джерсейської породи корів на бренд, який сьогодні впізнають без слів, за смаком — виразним, молочним.
Раджу спробувати:
- "Массімо" з митою скоринкою — яскравий, глибокий смак, із нотками цитруса, вершковим смаком з горіховими нотами та ароматом свіжої опари.
- "Золоте руно" — твердий овечий сир з чітко вираженим смаком овечого молока та травʼянисто-землянистими нотками і з легко відчутною пряною гостротою на язику.
Обидва сири — срібні призери World Cheese Awards.
"Європейська сироварня"
У селі Шабо, на Одещині, де море зустрічається з виноградниками, народжуються сири з південним характером. "Європейська сироварня" — це повний цикл: від вирощування кормів до витримки сиру в латексному чи парафіновому покритті, що дозволяє продукту "дихати" під час дозрівання.
Раджу спробувати:
- "Витриману Гауду" — насичено-маслянистий смак з пряжено-мигдальними нотами та помірно-гоструватим і легким карамельним післясмаком.
- "Гауду з трюфелем" — сир для справжніх поціновувачів трюфелю у поєднанні з вершково-карамельними смаками сиру.
Бренд свіжих сирів Lel’
Цей бренд виріс із мрії команди Ardis Group створити українську інтерпретацію італійської сирної класики. Lel’ — це про легкість, свіжість і смак, який нагадує подорожі Середземномор’ям.
Раджу спробувати:
- Копчену моцарелу — з помірно-молочним смаком коровʼячого молока та ніжним ароматом диму у посмаку, відзначену бронзою на World Cheese Awards.
- Цитрусову рикоту — свіжа, солодкувата з легкою цитрусовою кислинкою, ідеальна для сніданків.
- Крем-сир — ніжний вершково-молочний смак з однорідною гладенькою текстурою як основа для канапок або пасти.
Ферма-агросадиба "Ясна"
Це новий учасник на цьогорічного Львівського ярмарку смаку. Сироварня спеціалізується на козячих сирах з молока англо-нубійських кіз. Молода, амбітна та креативна сироварня, як і їхній сир!
Раджу спробувати:
"Кротен" — створений за рецептурою однойменного французького сиру, але зі своїм українським характером — яскравий грибний смак з легким відчуттям різнотравʼя та польових квітів.
"Мамин сир"
Закарпатська сироварня зі села Золотарьово готує сири з молока власного господарства. Молода сироварня, що вже встигла підкорити світ своїм сиром.
Раджу спробувати:
- Сирну кульку "Лопта" — щільний помірно-крихкий сир, огорнутий меленим перцем, визнаний "Кращим українським сиром 2024" на World Cheese Awards. Яскравий смак, що пасує до пива та міцних алкогольних напоїв,
- "Попригаш" — пряний з нотками топленого масла та овочів, з помірно-гнучкою текстурою — для поціновувачів сирів, які хочуть відчути щось нове.
Сироварня "Гарбузовий рай"
У майстерні в селі Мильчиці на Львівщині створюють автентичні крафтові сири з козиного та коров’ячого молока. Тут вміло поєднують традиційні рецепти з майстерною завзятістю родини сироварів, додаючи кожному сиру порцію креативу.
Раджу спробувати:
"Говерлу" — сир із білою та блакитною пліснявою, злегка кислуватий, з нотками густої домашньої сметани та прянощів, срібний призер World Cheese Awards 2024.
Коли: 17 травня 2025, з 11:00 до 19:00
Де: Львівський Палац Мистецтв, вул. Коперника, 17
Вхід — вільний
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