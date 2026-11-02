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На Одещині планують створити «Пантеон пам'яті дельфінів», які загинули від російської агресії

Артем Черничко 02 листопада 2026
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У Міжнародний день Чорного моря, 31 жовтня, на Одещині почали втілювати ідею меморіального монумента — «Пантеону пам'яті дельфінів». Простір присвячений чорноморським китоподібним, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Про це повідомив еколог, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

За його словами, йдеться про меморіальний та просвітницький простір, який увічнитиме пам'ять про десятки тисяч загиблих чорноморських китоподібних. Меморіал покликаний нагадувати людям про вразливість дикої природи та невідворотні екологічні наслідки війни.

«Цей пантеон створюється не лише для того, щоб сумувати. Він буде зведений, щоб пам'ятати та застерігати», — зазначив Іван Русєв.

Чорне море здавна є домівкою для трьох видів китоподібних — афалін, білобочок та азовок. Проте бойові дії, потужні вибухи, робота військових сонарів та масштабне хімічне забруднення забрали життя тисяч тварин.

За задумом ініціаторів, майбутній пантеон виконуватиме кілька важливих місій. Він увічнітиме пам'ять дельфінів — символу волі та краси Чорного моря, чиї життя обірвалися через війну. Водночас меморіал стане голосом безголосих живих організмів, нагадуючи про ціну екологічних злочинів, а світло і природні матеріали простору символізуватимуть віру в загоєння природних ран і виховання свідомого ставлення до довкілля.

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