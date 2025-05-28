Солоні страви з полуницею: 7 рецептів із м'ясом, рибою та сиром

Сезон полуниці в розпалі — встигніть приготувати смачні страви з цією ароматною ягодою. Про солодкі страви з полуницею ми вже розповідали , а тепер поділимося рецептами солоних страв із нею.

Полуниця чудово смакує в солоних стравах: у поєднанні з м'ясом, рибою або солоним сиром вони надають стравам приємної кислинки та свіжості. Пропонуємо рецепти страв з полуницею та куркою, яловичиною, свининою, лососем і солоним сиром.

А тим, хто шукає оригінальні рецепти з полуницею від шефа, радимо звернути увагу на добірку страв від італійця Марко Черветті , який пропонує приготувати рожеве ризото, ягідну пасту або полуничне карпачо.

Авокадо з моцарелою і полуницею

Фото: cleanfoodcrush.com

Знадобиться:

стигле авокадо — 2 шт.

полуниця — 5 шт.

бебі-моцарела — 5 шт.

свіжий базилік — 2–3 гілочки

лимонний сік — 1 ст. л.

олія — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Розрізати авокадо навпіл і видалити кісточку. Акуратно вийняти трохи м’якоті ложкою, щоб утворити поглиблення для начинки. Вийнятий м'якуш нарізати маленькими кубиками. Так само дрібно нашаткувати полуниці, моцарелу та листочки базиліку. Скласти все в миску, додати олію та лимонний сік. Посолити, поперчити, перемішати. Наповнити половинки авокадо салатом із полуницею й одразу подавати.

Полуничний соус із чилі та цибулею

Фото: theflavorbender.com

Інгредієнти:

полуниця — 450 г

пластівці чилі — 1,5 ст. л. (або на смак)

цукор — 145 г

винний або бальзамічний оцет — 5 ст. л.

сіль — 0,5 ч. л.

вода — кілька ложок (для розбавлення за потреби)

Як готувати

Полуниці помити, видалити плодоніжки, порізати кубиками. Викласти полуницю в каструлю, додати всі інші інгредієнти (крім води), ретельно перемішати. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до слабкого і томити приблизно 40 хвилин, поки маса не загусне. Час від часу перемішувати, щоб соус не пригоряв. Для густого соусу можна залишити як є. Для більш рідкуватої консистенції додати 1–2 ст. л. води й перемішати. Перекласти в банку з щільною кришкою. Зберігати в холодильнику до одного тижня у звичайній банці або довше у стерилізованій.

Курячі крильця у полуничній глазурі

Фото: thedomesticlifestylist.com

Інгредієнти:

курячі крильця — 1 кг

сіль — 1 ст. л.

паприка — 1 ч. л.

приправа для курятини — 1 ч. л.

Для соусу:

полуниця — 500 г

цукор — 250 г

вода — 3 ст. л.

соус барбекю — 2 склянки

гострий соус — 2–4 ст. л. (на смак)

Як готувати

Розігріти духовку до 190°C. Крильця помити й ретельно обсушити паперовими рушниками. Розділити крильця навпіл. Приправити сіллю, паприкою та приправою для курятини. Збризнути олією і добре перемішати. Випікати 45 хвилин: спочатку 30 хвилин, потім перевернути й запікати ще 15 хвилин, поки не підрум’яняться. Додатково запекти під грилем (верхній вогонь) ще 5 хвилин, щоб шкірочка стала хрусткою. Поки крильця запікаються під грилем, приготувати соус. Полуницю висипати в каструлю, додати 3 ложки води та цукор. Перемішати й нагрівати на повільному вогні. Коли почне закипати, зняти піну, проварити 5 хвилин і перебити блендером. Полуничний джем змішати з соусом барбекю і гострим соусом, добре розмішати та прогріти на слабкому вогні ще 5 хвилин, поки соус не стане однорідним. Готові крильця дістати з духовки й щедро обваляти в полуничному соусі.

Свиняча вирізка з полуницею

Фото: zimmysnook.ca

Знадобиться:

свиняча вирізка — 2 шт. (по 340–450 г кожна)

бальзамічна глазур — 2 ч. л.

олія — 2 ч. л.

розмарин — 1 гілочка

сіль, перець — на смак

Для полуничного соусу:

полуниця (чищена і нарізана кубиками) — 1 склянка

перець халапеньйо — половинка (без насіння, дрібно нарізаний)

біле вино або сидр — 1/4 склянки

бальзамічний оцет — 1/2 склянки

мед — 2 ст. л.

сіль, перець — на смак

розмарин — 1 гілочка

лимонний сік — 1 ч. л.

Як готувати

Підготувати свинину. Видалити сріблясту плівку з вирізки, обсушити м’ясо. Приправити сіллю, перцем, збризнути бальзамічною глазур’ю та оливковою олією, ретельно втерти спеції. Загорнути м'ясо щільно у фольгу або рукав для запікання, щоб зберегти соки. Поставити в духовку на решітку або деко з невеликою кількістю води (щоб створити вологу атмосферу). Готувати при температурі 90–120°C протягом 60–90 хвилин (залежно від розміру вирізки) до внутрішньої температури 60–63°C. Приготувати соус. У середній каструлі змішати полуницю, халапеньйо, вино, оцет, мед, спеції та розмарин. Довести до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати 25–35 хвилин, поки суміш не загусне. Додати лимонний сік, зняти з вогню, дати трохи охолонути. Витягти м’ясо з духовки, дати відпочити 5 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися. Розігріти сковорідку або гриль на сильному вогні, обсмажити вирізку по 1–2 хвилини з кожного боку — до утворення золотистої скоринки. Залишити на 5 хвилин, потім нарізати медальйонами. Викласти скибочки свинини на тарілку, щедро полити полуничним соусом. Прикрасити свіжою полуницею, цедрою лимона, мікрозеленню, пластівцями солі та свіжим халапеньйо.

Салат зі стейком і полуницею

Фото: healthylittlepeach.com

Знадобиться:

листя салату (мікс) — 3–5 жмень

стейк (вирізка або сірлойн) — 300–400 г

полуниця — 1 склянка (нарізана скибочками)

сир фета — 1/2 склянки (подрібнений)

червона цибуля — половинка (нарізана півкільцями)

улюблені горіхи — 2–3 ст. л.

Для полуничної заправки:

бальзамічний оцет — 3 ст. л.

оливкова олія — 3 ст. л.

часник — 1–2 зубчики

полуниця — 1,5 склянки (без хвостиків)

цукор або мед — на смак

нежирний натуральний йогурт — 5 ст. л.

червона цибуля — 2 ст. л. (дрібно нарізана)

насіння маку — 1 ст. л.

Як готувати

Приготувати стейк. Посолити, поперчити стейк і залишити при кімнатній температурі на 10 хвилин. Розігріти сковорідку з 1 ст. л. олії. Покласти стейк і обсмажити по 6 хвилин з кожного боку до середнього ступеня готовності (внутрішня температура 60–65°C). Перекласти на тарілку, накрити фольгою і залишити на 5–7 хвилин. Підсмажити горішки. Розігріти суху сковорідку на середньому вогні. Покласти горіхи й обсмажувати 3–4 хвилини, періодично помішуючи, поки не стануть золотистими. Зняти з вогню. Зібрати салат. Викласти салатне листя у велику миску або на блюдо. Збризнути соком лимона, посолити. Додати фету, цибулю, полуницю та нарізаний смужками стейк. Приготувати заправку. Скласти у блендер полуницю, оцет, олію, часник, підсолоджувач, йогурт і подрібнену цибулю. Збити до однорідної маси. Додати насіння маку й перемішати ложкою. Полити салат заправкою й одразу подавати.

Смажений лосось із полуничною сальсою

Фото: reciperunner.com

Знадобиться:

філе лосося — 4 шт.

сіль, перець — на смак

Для полуничної сальси:

полуниця — 450 г

перець халапеньйо — 1 шт.

листя кінзи (свіже, подрібнене) — 0,5 склянки

червона цибуля — половинка

лайм — 1 шт.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Приготувати сальсу. Полуницю помити, підсушити рушниками, почистити від хвостиків, порізати дрібними кубиками. Халапеньйо почистити від насіння та жилок, дрібно нарізати. Листя кінзи дрібно посікти, цибулю нарізати дрібними кубиками. Скласти полуницю, халапеньйо, кінзу та цибулю в миску. Вичавити сік з одного лайма. Посолити, поперчити й добре перемішати. Відставити. Приготувати лосося. Посолити й поперчити філе рибе. Запекти в духовці або розігріти сковорідку, змащену олією. Викласти рибу й обсмажити з кожного боку по 5 хвилин на середньому вогні, або до бажаного ступеня готовності. Готове філе лосося викласти на тарілку й зверху покласти сальсу з полуниці та халапеньйо. Подавати одразу.

Шаурма з куркою та полуницею

Фото: life-in-the-lofthouse.com

Знадобиться:

куряче філе — 450 г

салат ромен — 2 качани

полуниця — 10–15 шт.

натуральний йогурт — 8 ст. л.

олія — 1 ст. л. + для смаження

рідкий мед — 2 ст. л.

гірчиця — 1 ч. л.

великі пшеничні тортильї — 4 шт.

сіль, перець — на смак

Як готувати