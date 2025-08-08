Шашлик із кавуна і місо баклажани: що готувати в серпні

Серпень — сезон кавунів, томатів, огірків, баклажанів і базиліку. БЖ розповідає, які незвичні страви можна приготувати з сезонними продуктами цього разу.

Шашлики з кавуна

Смаженими кавунами вже не здивуєш. А як щодо шашлику? Готуйте на відкритому вогні або сковороді-гриль.

Знадобиться:

кавун (мʼякоть) — 450 г

сир халумі — 250 г

базилік або мʼята — 2–3 гілочки

олія — для смаження

мед — для подачі

Як готувати

Кавун і халумі нарізати кубиками однакового розміру. Нанизати по черзі на шпажки. Викласти на змащену олію сковорідку-гриль або решітку на мангалі та смажити до засмаглих полосок з обох боків. Подавати з листочками мʼяти чи базиліку, скропивши медом.

Місо баклажани

Місо-глазур додають до всього: птиці, м'яса, риби, морепродуктів, овочів і навіть десертів. Завдяки поєднанню карамелізованого місо, легкого аромату кунжутної олії та оксамитової текстури, страви з нею набувають виразного смаку умамі.

Знадобиться:

баклажани — 3 шт.

кунжутна олія — 1 ст. л.

Для глазурі з місо:

світла місо паста — 3 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

мірін — 1 ст. л.

саке або вода — 0,5 ст. л.

Як готувати

У невеликій каструлі змішати місо, цукор, мірін та саке (або воду). Добре перемішати до однорідності. Нагріти суміш на слабкому вогні 1–2 хвилини, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Розігріти духовку до 200°C. Баклажани розрізати навпіл, зробити хрестоподібні надрізи на м’якоті (не прорізаючи шкірку). Це допоможе соусу просочитися й скоротить час приготування. Викласти баклажани зрізом догори на деко, змастити м’якоть кунжутною олією. Запікати 20–25 хвилин, доки краї підрум’яняться. Дістати баклажани з духовки, змастити місо-глазур’ю зрізану поверхню. Повернути в духовку, увімкнути гриль (або верхній нагрів) і запікати ще 5–7 хвилин, доки глазур не карамелізується й не стане блискучою. Подавати гарячими або теплими. Можна прикрасити кунжутом і дрібно нашаткованою зеленою цибулею.

Томатокефтедес

Томатокефтедес — традиційна грецька страва, що дослівно перекладається як "котлетки з помідорів". Зазвичай їх подають як закуску-мезе, часто з соусом цацикі або просто з оливковою олією й лимоном.

Знадобиться:

великі стиглі томати — 3 шт. (приблизно 500 г)

ріпчаста цибуля — половинка

зелена цибуля — 2–3 пера

свіжа м’ята (або орегано) — 2 ст. л.

сир фета — 50–70 г

борошно — 0,5 склянки

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

Як готувати

Помідори порізати невеликими шматочками. Злити зайвий сік, залишивши трішки для соковитості. Суміш має бути вологою, але не рідкою. Додати до помідорів цибулю, зелень, сіль, перець і фету. Перемішати. Додати частинами просіяне борошно, поки не утвориться густа, трохи липка маса. Розігріти олію у сковорідці на середньому вогні. Викладати суміш ложкою у вигляді невеликих оладок. Смажити по 2–3 хвилини з кожного боку до золотавої скоринки. Томатокефтедес викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати з грецьким йогуртом або соусом цацикі.

Кабачковий кекс

Кабачки, як не дивно, — чудовий інгредієнт для солодкої випічки. Особливо, коли йдеться про трохи вологу, пухку, просочену цукром текстуру, як у кексу.

Знадобиться:

невеликий кабачок — 2 шт. (приблизно 200 г)

яйця — 2 шт.

цукор — 0,5 склянки (або на смак)

ванільний цукор або ванільний екстракт — 1 ч. л.

олія без запаху — 0,5 склянки

борошно — 1,5 склянки

розпушувач — 1 ч. л.

мелена кориця — 1 ч. л.

сіль — щіпка

волоські горіхи (підсушені, подрібнені) — 0,5 склянки

Як готувати

Розігріти духовку до 175°C. Застелити форму для кексу пергаментом або змастити олією й присипати борошном. У глибокій мисці збити яйця з цукром і ваніллю до однорідності. Додати олію і добре перемішати. Кабачок натерти на тертушці, відтиснути рідину та додати в миску з яйцями. В окремій мисці змішати борошно, розпушувач, соду, корицю та сіль. Додати сухі інгредієнти до вологих і перемішати до однорідності. Потім додати подрібнені горіхи й акуратно перемішати. Вилити тісто у застелену пергаментом або змащену олією форму. Випікати 45–55 хвилин, поки дерев’яна шпажка, встромлена в центр, не виходитиме сухою.

Биті огірки

Биті огірки — класичний китайський салат, що підійде як гарнір до м'яса чи риби, або як самостійна страва.

Знадобиться:

огірки — 3 середні

часник — 2 зубчики

соєвий соус — 1,5 ст. л.

сіль — 0,5 ч. л.

рисовий оцет (або яблучний) — 1 ст. л.

кунжутна олія — 1 ч. л.

цукор — 0,5 ч. л.

перець чилі — на смак

насіння кунжуту — 1 ч. л.

зелена та синя цибуля — для подачі

Як готувати

Огірки помити та злегка побити боком ножа або качалкою, поки не з’являться тріщини. Потім розрізати навпіл уздовж і нарізати великими шматочками (2–3 см). Перекласти огірки в миску, додати сіль й залишити на 10–15 хвилин, аби вийшла зайва волога. Відкинути огірки на сито. У мисці змішати пропущений через прес часник, соєвий соус, оцет, кунжутну олію, цукор і дрібно різаний перець чилі. Перемішати до розчинення цукру. Залити огірки соусом і перемішати. Посипати обсмаженим кунжутом, дрібно різаною синьою та зеленою цибулею. Можна подавати одразу або охолодити в холодильнику 30 хвилин — буде ще смачніше.

Огірково-базиліковий лимонад

Плюс лимонаду в тому, що його давно перестали готувати лише з лимонів чи фруктів. Наприклад, цей — з огірку й базиліку.

Знадобиться:

великий огірок — 1 шт.

лимон — 2 шт.

цукор — 0,5 склянки

вода — 0,5 склянки

зелений базилік — 4 гілочки

газована мінералка — на смак

Як готувати