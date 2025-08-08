Шашлик із кавуна і місо баклажани: що готувати в серпні
Серпень — сезон кавунів, томатів, огірків, баклажанів і базиліку. БЖ розповідає, які незвичні страви можна приготувати з сезонними продуктами цього разу.
Шашлики з кавуна
Смаженими кавунами вже не здивуєш. А як щодо шашлику? Готуйте на відкритому вогні або сковороді-гриль.
Знадобиться:
- кавун (мʼякоть) — 450 г
- сир халумі — 250 г
- базилік або мʼята — 2–3 гілочки
- олія — для смаження
- мед — для подачі
Як готувати
- Кавун і халумі нарізати кубиками однакового розміру.
- Нанизати по черзі на шпажки. Викласти на змащену олію сковорідку-гриль або решітку на мангалі та смажити до засмаглих полосок з обох боків.
- Подавати з листочками мʼяти чи базиліку, скропивши медом.
Місо баклажани
Місо-глазур додають до всього: птиці, м'яса, риби, морепродуктів, овочів і навіть десертів. Завдяки поєднанню карамелізованого місо, легкого аромату кунжутної олії та оксамитової текстури, страви з нею набувають виразного смаку умамі.
Знадобиться:
- баклажани — 3 шт.
- кунжутна олія — 1 ст. л.
Для глазурі з місо:
- світла місо паста — 3 ст. л.
- цукор — 1 ст. л.
- мірін — 1 ст. л.
- саке або вода — 0,5 ст. л.
Як готувати
- У невеликій каструлі змішати місо, цукор, мірін та саке (або воду). Добре перемішати до однорідності. Нагріти суміш на слабкому вогні 1–2 хвилини, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився.
- Розігріти духовку до 200°C.
- Баклажани розрізати навпіл, зробити хрестоподібні надрізи на м’якоті (не прорізаючи шкірку). Це допоможе соусу просочитися й скоротить час приготування.
- Викласти баклажани зрізом догори на деко, змастити м’якоть кунжутною олією. Запікати 20–25 хвилин, доки краї підрум’яняться.
- Дістати баклажани з духовки, змастити місо-глазур’ю зрізану поверхню.
- Повернути в духовку, увімкнути гриль (або верхній нагрів) і запікати ще 5–7 хвилин, доки глазур не карамелізується й не стане блискучою.
- Подавати гарячими або теплими. Можна прикрасити кунжутом і дрібно нашаткованою зеленою цибулею.
Томатокефтедес
Томатокефтедес — традиційна грецька страва, що дослівно перекладається як "котлетки з помідорів". Зазвичай їх подають як закуску-мезе, часто з соусом цацикі або просто з оливковою олією й лимоном.
Знадобиться:
- великі стиглі томати — 3 шт. (приблизно 500 г)
- ріпчаста цибуля — половинка
- зелена цибуля — 2–3 пера
- свіжа м’ята (або орегано) — 2 ст. л.
- сир фета — 50–70 г
- борошно — 0,5 склянки
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження
Як готувати
- Помідори порізати невеликими шматочками. Злити зайвий сік, залишивши трішки для соковитості. Суміш має бути вологою, але не рідкою.
- Додати до помідорів цибулю, зелень, сіль, перець і фету. Перемішати.
- Додати частинами просіяне борошно, поки не утвориться густа, трохи липка маса.
- Розігріти олію у сковорідці на середньому вогні. Викладати суміш ложкою у вигляді невеликих оладок. Смажити по 2–3 хвилини з кожного боку до золотавої скоринки.
- Томатокефтедес викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати з грецьким йогуртом або соусом цацикі.
Кабачковий кекс
Кабачки, як не дивно, — чудовий інгредієнт для солодкої випічки. Особливо, коли йдеться про трохи вологу, пухку, просочену цукром текстуру, як у кексу.
Знадобиться:
- невеликий кабачок — 2 шт. (приблизно 200 г)
- яйця — 2 шт.
- цукор — 0,5 склянки (або на смак)
- ванільний цукор або ванільний екстракт — 1 ч. л.
- олія без запаху — 0,5 склянки
- борошно — 1,5 склянки
- розпушувач — 1 ч. л.
- мелена кориця — 1 ч. л.
- сіль — щіпка
- волоські горіхи (підсушені, подрібнені) — 0,5 склянки
Як готувати
- Розігріти духовку до 175°C. Застелити форму для кексу пергаментом або змастити олією й присипати борошном.
- У глибокій мисці збити яйця з цукром і ваніллю до однорідності. Додати олію і добре перемішати.
- Кабачок натерти на тертушці, відтиснути рідину та додати в миску з яйцями.
- В окремій мисці змішати борошно, розпушувач, соду, корицю та сіль. Додати сухі інгредієнти до вологих і перемішати до однорідності. Потім додати подрібнені горіхи й акуратно перемішати.
- Вилити тісто у застелену пергаментом або змащену олією форму. Випікати 45–55 хвилин, поки дерев’яна шпажка, встромлена в центр, не виходитиме сухою.
Биті огірки
Биті огірки — класичний китайський салат, що підійде як гарнір до м'яса чи риби, або як самостійна страва.
Знадобиться:
- огірки — 3 середні
- часник — 2 зубчики
- соєвий соус — 1,5 ст. л.
- сіль — 0,5 ч. л.
- рисовий оцет (або яблучний) — 1 ст. л.
- кунжутна олія — 1 ч. л.
- цукор — 0,5 ч. л.
- перець чилі — на смак
- насіння кунжуту — 1 ч. л.
- зелена та синя цибуля — для подачі
Як готувати
- Огірки помити та злегка побити боком ножа або качалкою, поки не з’являться тріщини. Потім розрізати навпіл уздовж і нарізати великими шматочками (2–3 см).
- Перекласти огірки в миску, додати сіль й залишити на 10–15 хвилин, аби вийшла зайва волога.
- Відкинути огірки на сито.
- У мисці змішати пропущений через прес часник, соєвий соус, оцет, кунжутну олію, цукор і дрібно різаний перець чилі. Перемішати до розчинення цукру.
- Залити огірки соусом і перемішати. Посипати обсмаженим кунжутом, дрібно різаною синьою та зеленою цибулею. Можна подавати одразу або охолодити в холодильнику 30 хвилин — буде ще смачніше.
Огірково-базиліковий лимонад
Плюс лимонаду в тому, що його давно перестали готувати лише з лимонів чи фруктів. Наприклад, цей — з огірку й базиліку.
Знадобиться:
- великий огірок — 1 шт.
- лимон — 2 шт.
- цукор — 0,5 склянки
- вода — 0,5 склянки
- зелений базилік — 4 гілочки
- газована мінералка — на смак
Як готувати
- Приготувати сироп. Пів склянки води й цукру змішати у невеликій каструлі та нагрівати на повільному вогні, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Остудити.
- Лимони розрізати навпіл. Одну з половинок розрізати ще раз навпіл і нарізати півкільцями. З решти четвертинок вичавити сік.
- Половинку огірка нарізати слайсами за допомогою овочечистки. Іншу половинку покласти в блендер, додати листя двох гілок базиліку і лимонний сік. Добре збити до однорідної консистенції.
- Отриману суміш перелити в глечик або пляшку з широким горлом. Додати сироп, слайси огірка, дві гілочки базиліку та шматочки лимону. Залити доверху газованою мінералкою чи тоніком — кількість води залежить від рівня солодкості, яка потрібна.
- Перед подачею охолодити.