Шашлик із кавуна і місо баклажани: що готувати в серпні

Марія Сердюк
Серпень — сезон кавунів, томатів, огірків, баклажанів і базиліку. БЖ розповідає, які незвичні страви можна приготувати з сезонними продуктами цього разу.

Шашлики з кавуна

Смаженими кавунами вже не здивуєш. А як щодо шашлику? Готуйте на відкритому вогні або сковороді-гриль.

Знадобиться:

  • кавун (мʼякоть) — 450 г
  • сир халумі — 250 г
  • базилік або мʼята — 2–3 гілочки
  • олія — для смаження
  • мед — для подачі

Як готувати

  1. Кавун і халумі нарізати кубиками однакового розміру.
  2. Нанизати по черзі на шпажки. Викласти на змащену олію сковорідку-гриль або решітку на мангалі та смажити до засмаглих полосок з обох боків.
  3. Подавати з листочками мʼяти чи базиліку, скропивши медом.

Місо баклажани

Місо-глазур додають до всього: птиці, м'яса, риби, морепродуктів, овочів і навіть десертів. Завдяки поєднанню карамелізованого місо, легкого аромату кунжутної олії та оксамитової текстури, страви з нею набувають виразного смаку умамі.

Знадобиться:

  • баклажани — 3 шт.
  • кунжутна олія — 1 ст. л.

Для глазурі з місо:

  • світла місо паста — 3 ст. л.
  • цукор — 1 ст. л.
  • мірін — 1 ст. л.
  • саке або вода — 0,5 ст. л.

Як готувати

  1. У невеликій каструлі змішати місо, цукор, мірін та саке (або воду). Добре перемішати до однорідності. Нагріти суміш на слабкому вогні 1–2 хвилини, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився.
  2. Розігріти духовку до 200°C.
  3. Баклажани розрізати навпіл, зробити хрестоподібні надрізи на м’якоті (не прорізаючи шкірку). Це допоможе соусу просочитися й скоротить час приготування.
  4. Викласти баклажани зрізом догори на деко, змастити м’якоть кунжутною олією. Запікати 20–25 хвилин, доки краї підрум’яняться.
  5. Дістати баклажани з духовки, змастити місо-глазур’ю зрізану поверхню.
  6. Повернути в духовку, увімкнути гриль (або верхній нагрів) і запікати ще 5–7 хвилин, доки глазур не карамелізується й не стане блискучою.
  7. Подавати гарячими або теплими. Можна прикрасити кунжутом і дрібно нашаткованою зеленою цибулею.

Томатокефтедес

Томатокефтедес — традиційна грецька страва, що дослівно перекладається як "котлетки з помідорів". Зазвичай їх подають як закуску-мезе, часто з соусом цацикі або просто з оливковою олією й лимоном.

Знадобиться:

  • великі стиглі томати — 3 шт. (приблизно 500 г)
  • ріпчаста цибуля — половинка
  • зелена цибуля — 2–3 пера
  • свіжа м’ята (або орегано) — 2 ст. л.
  • сир фета — 50–70 г
  • борошно — 0,5 склянки
  • сіль, перець — на смак
  • олія — для смаження

Як готувати

  1. Помідори порізати невеликими шматочками. Злити зайвий сік, залишивши трішки для соковитості. Суміш має бути вологою, але не рідкою.
  2. Додати до помідорів цибулю, зелень, сіль, перець і фету. Перемішати.
  3. Додати частинами просіяне борошно, поки не утвориться густа, трохи липка маса.
  4. Розігріти олію у сковорідці на середньому вогні. Викладати суміш ложкою у вигляді невеликих оладок. Смажити по 2–3 хвилини з кожного боку до золотавої скоринки.
  5. Томатокефтедес викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати з грецьким йогуртом або соусом цацикі.

Кабачковий кекс

Кабачки, як не дивно, — чудовий інгредієнт для солодкої випічки. Особливо, коли йдеться про трохи вологу, пухку, просочену цукром текстуру, як у кексу.

Знадобиться:

  • невеликий кабачок — 2 шт. (приблизно 200 г)
  • яйця — 2 шт.
  • цукор — 0,5 склянки (або на смак)
  • ванільний цукор або ванільний екстракт — 1 ч. л.
  • олія без запаху — 0,5 склянки
  • борошно — 1,5 склянки
  • розпушувач — 1 ч. л.
  • мелена кориця — 1 ч. л.
  • сіль — щіпка
  • волоські горіхи (підсушені, подрібнені) — 0,5 склянки

Як готувати

  1. Розігріти духовку до 175°C. Застелити форму для кексу пергаментом або змастити олією й присипати борошном.
  2. У глибокій мисці збити яйця з цукром і ваніллю до однорідності. Додати олію і добре перемішати.
  3. Кабачок натерти на тертушці, відтиснути рідину та додати в миску з яйцями.
  4. В окремій мисці змішати борошно, розпушувач, соду, корицю та сіль. Додати сухі інгредієнти до вологих і перемішати до однорідності. Потім додати подрібнені горіхи й акуратно перемішати.
  5. Вилити тісто у застелену пергаментом або змащену олією форму. Випікати 45–55 хвилин, поки дерев’яна шпажка, встромлена в центр, не виходитиме сухою.

Биті огірки

Биті огірки — класичний китайський салат, що підійде як гарнір до м'яса чи риби, або як самостійна страва.

Знадобиться:

  • огірки — 3 середні
  • часник — 2 зубчики
  • соєвий соус — 1,5 ст. л.
  • сіль — 0,5 ч. л.
  • рисовий оцет (або яблучний) — 1 ст. л.
  • кунжутна олія — 1 ч. л.
  • цукор — 0,5 ч. л.
  • перець чилі — на смак
  • насіння кунжуту — 1 ч. л.
  • зелена та синя цибуля — для подачі

Як готувати

  1. Огірки помити та злегка побити боком ножа або качалкою, поки не з’являться тріщини. Потім розрізати навпіл уздовж і нарізати великими шматочками (2–3 см).
  2. Перекласти огірки в миску, додати сіль й залишити на 10–15 хвилин, аби вийшла зайва волога.
  3. Відкинути огірки на сито.
  4. У мисці змішати пропущений через прес часник, соєвий соус, оцет, кунжутну олію, цукор і дрібно різаний перець чилі. Перемішати до розчинення цукру.
  5. Залити огірки соусом і перемішати. Посипати обсмаженим кунжутом, дрібно різаною синьою та зеленою цибулею. Можна подавати одразу або охолодити в холодильнику 30 хвилин — буде ще смачніше.

Огірково-базиліковий лимонад

Плюс лимонаду в тому, що його давно перестали готувати лише з лимонів чи фруктів. Наприклад, цей — з огірку й базиліку.

Знадобиться:

  • великий огірок — 1 шт.
  • лимон — 2 шт.
  • цукор — 0,5 склянки
  • вода — 0,5 склянки
  • зелений базилік — 4 гілочки
  • газована мінералка — на смак

Як готувати

  1. Приготувати сироп. Пів склянки води й цукру змішати у невеликій каструлі та нагрівати на повільному вогні, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Остудити.
  2. Лимони розрізати навпіл. Одну з половинок розрізати ще раз навпіл і нарізати півкільцями. З решти четвертинок вичавити сік.
  3. Половинку огірка нарізати слайсами за допомогою овочечистки. Іншу половинку покласти в блендер, додати листя двох гілок базиліку і лимонний сік. Добре збити до однорідної консистенції.
  4. Отриману суміш перелити в глечик або пляшку з широким горлом. Додати сироп, слайси огірка, дві гілочки базиліку та шматочки лимону. Залити доверху газованою мінералкою чи тоніком — кількість води залежить від рівня солодкості, яка потрібна.
  5. Перед подачею охолодити.
Опубліковано: 08 серпня 2025
рецепт Їжа
