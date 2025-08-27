Граніта, тартар, капрезе: 10 страв із кавуна, які ви не куштували
Кавун — консервативний інгредієнт. Його просто нарізають і їдять, забуваючи використовувати в більш комплексних блюдах. Аби це виправити, БЖ зібрав 10 рецептів, де кавун відіграє головну роль — починаючи тартаром і мексиканською закускою з чилі та закінчуючи італійською гранітою. Головний лайфхак приготування всіх страв — не вдягайте нічого білого, бо є великий ризик заляпатися.
Капрезе з кавуном
Як і в класичному салаті капрезе, тут поєднуються кольори італійського прапора: білий (сир), зелений (базилік) і червоний (кавун замість помідорів).
Знадобиться:
- бурата — 1 кулька
- кавун — 200 г
- зелений базилік — 2-3 гілочки
- сіль, перець — на смак
- олія
- бальзамічний оцет або лимонний сік
Як готувати
- Кавун почистити від шкірки та насіння, нарізати шматочками. Викласти на великий плаский таріль.
- Зверху викласти кульку бурати, зробивши надріз — так, аби вершковий сир витік на кавун.
- Додати листочки базиліку, посолити й поперчити.
- Збризнути оцтом або лимонним соком і полити олією.
Тартар із кавуна
Тартар із кавуна подають як веганську альтернативу тартару з яловичини або тунця.
Знадобиться:
- м’якоть кавуна — 250 г
- невеликий жовтий томат — 1 шт.
- соєвий соус — 1 ст. л.
- свіжий тертий імбир — 1/2 ч. л.
- часник — 1 зубчик
- мед — 1 ч. л.
- кунжутна олія — 1 ст. л.
- чилі або каєнський перець — 1/4 ч. л.
- лимонний сік — 1 ч. л.
- зелень — для подачі
Як готувати
- Кавун нарізати невеликими кубиками. Такими ж кубиками нарізати томат. На бажання можна додати авокадо.
- Викласти все в миску, додати соєвий соус, мед, тертий імбир, пропущений через прес часник, кунжутну олію, лимонний сік і чилі або каєнський перець. Перемішати та залишити на 10-15 хвилин маринуватися.
- Викласти суміш у кулінарне кільце, аби сформувати коло. Прикрасити листочками зелені та подавати.
Стейк із кавуна
Кавун на 90% складається з води — але навіть його можна уподібнити до м’яса, запікаючи великим шматком на кшталт буженини. Під час приготування кавун втрачає більшість води: м’якоть ущільнюється, змінює текстуру і стає більш “м’ясистою”.
Знадобиться:
- кавун — 1 шт.
- цукор — 1/4 склянки
- копчена паприка — 1 ст. л.
- каєнський перець — 1 ч. л.
- цибулевий порошок — 1 ст. л.
- сіль — 1 ст. л.
- гірчичний порошок — 1 ст. л.
- порошок чилі — 1 ст. л.
Як готувати
- Кавун розрізати на 3/4 так, аби він нагадував свинячу або яловичу вирізку. Зрізати шкірку, на м’якоті зробити надрізи хрест-навхрест.
- Змішати сухі інгредієнти й натерти сумішшю кавун з усіх боків.
- Поставити в нагріту до 150 градусів духовку та запікати 3-4 години.
Кавун із чилі та сиром
Кавун із чилі та кисломолочним сиром — страва, що грає на контрастах: солодкість і соковитість кавуна, пікантна гострота чилі та ніжна вершкова кислинка сиру. Такі комбінації часто використовують у кухнях Латинської Америки. Наприклад, у Мексиці люблять поєднувати фрукти з чилі, лаймом, сиром і сіллю.
Знадобиться:
- кавун — 200 г
- свіжий чилі — 1 шт. (або на смак)
- домашній сир — 2 ст. л.
- мʼята або базилік — 2-3 гілочки
- мед — 1 ч. л.
- лимонний сік — 2 ст. л.
- олія — 2 ст. л.
Як готувати
- Кавун нарізати кубиками. Чилі розрізати навпіл, почистити від насіння й дрібно нашаткувати. З мʼяти або базиліку обірвати листочки та дрібно посікти.
- Скласти кавун і чилі в миску, додати зелень і сир.
- В окремій мисці змішати мед, олію та лимонний сік — полити кавун та обережено перемішати.
Кавун із халумі
Грильовані кавун і халумі створюють яскравий контраст: кавун карамелізується, стає більш “м’ясистим” і солодкуватим, а халумі додає страві пружність і солонуватий смак.
Знадобиться:
- сир халумі — 300 г
- мʼякоть кавуна — 300 г
- олія — 2-3 ст. л.
- лимон — половинка
- пластівці чилі або чорний мелений перець — на смак
Як готувати
- Кавун і халумі нарізати однаковими шматочками. Нанизати на деревʼяні шпажки, чергуючи сир і ягоду.
- Змастити оливковою олією та збризнути соком половинки лимона. На бажання присипати чилі або свіжомеленим перцем.
- Розігріти гриль (або сковороду-гриль) до середнього вогню. Обсмажувати все 2-3 хвилини з кожного боку, доки халумі не підрум’яниться, а кавун не отримає засмаглі смужки від гриля.
Кавун у медовій глазурі з морозивом
Кавун, приготований на грилі в медовій глазурі та поданий з кулькою ванільного морозива, — яскравий десерт, що також грає на контрастах смаків і температур.
Знадобиться:
- кавун — 4 товсті скибки
- мед — 2 ст. л.
- лимонний сік — 1 ст. л.
- кориця або кардамон — дрібка (на бажання)
- олія — 1-2 ст. л.
- ванільне морозиво — для подачі
- шоколадна стружка, горішки, м’ята — для подачі
Як готувати
- Змішати мед із соком лимона та спеціями. Змастити сумішшю скибки кавуна.
- Розігріти гриль або сковороду-гриль до середнього вогню. Злегка змастити поверхню олією, викласти кавун і смажити по 2-3 хвилини з кожного боку, поки не з’являться засмаглі смужки на поверхні кавуна.
- Готовий кавун викласти на тарілку, полити залишками глазурі. Додати кульку морозива зверху, на бажання прикрасити шоколадною стружкою, горішками або свіжою м’ятою.
Сендвіч із кавуна
Якщо цього року гастрономічний сегмент Іnstagram і ТікТок говорить про кукурудзяні реберця, то минулого — про сендвічі з кавуном замість хліба. Цей тренд, до речі, досі не здає своїх позицій.
Знадобиться:
- кавун — половинка
- сир фета — 1 коробка
- рукола — 1 невеликий пучок
- м’ята — кілька гілочок
- бальзамічний крем — на смак
Як готувати
- Руколу та м’яту помити й підсушити паперовими рушниками. З м’яти обірвати листочки, руколу розрізати навпіл. Якщо листя руколи невеличке, можна лишити його цілим.
- З кавуна зрізати шкірку, нарізати великими плоскими квадратами, схожими на скибки тостового хліба. Фету нарізати великими пласкими шматочками.
- Викласти на шматочок “кавунового хліба” фету, руколу та пару листочків м’яти. Збризнути бальзамічною глазур’ю.
- Накрити другим шматочком кавуна. Сендвіч готовий.
Сорбет із кавуна
Сорбет із кавуна — це один із найпростіших десертів у світі. Готується буквально з пари інгредієнтів, має ніжну текстуру й яскравий колір.
Знадобиться:
- кавун — 1 шт. (або половина великого)
- лимон — 1 шт.
- мед — 2-3 ст. л. (або на смак)
- м’ята — 4-5 листочків
Як готувати
- Кавун почистити від шкірки та насіння. Порізати на невеликі шматочки. Покласти у пакет і заморозити до твердого стану (4-5 годин).
- Покласти заморожені шматочки у блендер чи кухонний комбайн.
- З лимона вичавити сік, додати мед і м’яту. Збити до однорідної, ніжної текстури разом із кавуном у блендері
- Перемішати й подавати.
Кавунова граніта
Граніта — італійський десерт із замороженого фруктового соку чи пюре. На відміну від сорбету, який збивають у блендері чи в морожениці, граніту роблять інакше: сік або пюре заморожують у широкій формі, а потім періодично шкребуть виделкою, утворюючи легкі кристалики льоду. В результаті вона виходить більш зерниста, крижана й хрустка, схожа на сніг чи подрібнений лід.
Знадобиться:
- м’якоть кавуна — 1 кг
- цукор або мед — 2-3 ст. л. (або на смак)
- лимон — 1 шт. (сік)
- м’ята — для подачі
Як готувати
- Збити кавун у пюре блендером разом із соком лимона та підсолоджувачем.
- Вилити масу в широку форму. Поставити у морозильник на 30-40 хвилин. Вийняти і пошкребти виделкою замерзлі краї, перемішати. Повторювати кожні 30 хвилин 3-4 рази, поки вся маса не стане кристалізованою та розсипчастою.
- Подати в склянках або чашках, прикрасивши листочками м’яти.
Маргарита з кавуном
Коктейль Маргарита з кавуном — освіжальний твіст на класичний коктейль з текілою. Солодкість кавуна в цьому напої гармонійно поєднується з кислинкою лайма і легкою солоною ноткою на обідку склянки.
Знадобиться (на 1 порцію):
- кавун — 100 г
- текіла — 50 мл
- лікер Triple Sec — 25 мл
- лаймовий сік — 25 мл
- лід у кубиках — жменя
- сіль і шматочок лайма — для обідка
Як готувати
- Збити в шейкері або блендері кавун, текілу, лікер і сік лайма з льодом.
- Зробити на склянці соляний обідок (провести шматочком лайма по краю та вмочити в сіль).
- Вилити коктейль у келих і прикрасити скибкою кавуна або лайма.