Граніта, тартар, капрезе: 10 страв із кавуна, які ви не куштували

Кавун — консервативний інгредієнт. Його просто нарізають і їдять, забуваючи використовувати в більш комплексних блюдах. Аби це виправити, БЖ зібрав 10 рецептів, де кавун відіграє головну роль — починаючи тартаром і мексиканською закускою з чилі та закінчуючи італійською гранітою. Головний лайфхак приготування всіх страв — не вдягайте нічого білого, бо є великий ризик заляпатися.

Капрезе з кавуном

Як і в класичному салаті капрезе, тут поєднуються кольори італійського прапора: білий (сир), зелений (базилік) і червоний (кавун замість помідорів).

Знадобиться:

бурата — 1 кулька

кавун — 200 г

зелений базилік — 2-3 гілочки

сіль, перець — на смак

олія

бальзамічний оцет або лимонний сік

Як готувати

Кавун почистити від шкірки та насіння, нарізати шматочками. Викласти на великий плаский таріль. Зверху викласти кульку бурати, зробивши надріз — так, аби вершковий сир витік на кавун. Додати листочки базиліку, посолити й поперчити. Збризнути оцтом або лимонним соком і полити олією.

Тартар із кавуна

Тартар із кавуна подають як веганську альтернативу тартару з яловичини або тунця.

Знадобиться:

м’якоть кавуна — 250 г

невеликий жовтий томат — 1 шт.

соєвий соус — 1 ст. л.

свіжий тертий імбир — 1/2 ч. л.

часник — 1 зубчик

мед — 1 ч. л.

кунжутна олія — 1 ст. л.

чилі або каєнський перець — 1/4 ч. л.

лимонний сік — 1 ч. л.

зелень — для подачі

Як готувати

Кавун нарізати невеликими кубиками. Такими ж кубиками нарізати томат. На бажання можна додати авокадо. Викласти все в миску, додати соєвий соус, мед, тертий імбир, пропущений через прес часник, кунжутну олію, лимонний сік і чилі або каєнський перець. Перемішати та залишити на 10-15 хвилин маринуватися. Викласти суміш у кулінарне кільце, аби сформувати коло. Прикрасити листочками зелені та подавати.

Стейк із кавуна

Кавун на 90% складається з води — але навіть його можна уподібнити до м’яса, запікаючи великим шматком на кшталт буженини. Під час приготування кавун втрачає більшість води: м’якоть ущільнюється, змінює текстуру і стає більш “м’ясистою”.

Знадобиться:

кавун — 1 шт.

цукор — 1/4 склянки

копчена паприка — 1 ст. л.

каєнський перець — 1 ч. л.

цибулевий порошок — 1 ст. л.

сіль — 1 ст. л.

гірчичний порошок — 1 ст. л.

порошок чилі — 1 ст. л.

Як готувати

Кавун розрізати на 3/4 так, аби він нагадував свинячу або яловичу вирізку. Зрізати шкірку, на м’якоті зробити надрізи хрест-навхрест. Змішати сухі інгредієнти й натерти сумішшю кавун з усіх боків. Поставити в нагріту до 150 градусів духовку та запікати 3-4 години.

Кавун із чилі та сиром

Кавун із чилі та кисломолочним сиром — страва, що грає на контрастах: солодкість і соковитість кавуна, пікантна гострота чилі та ніжна вершкова кислинка сиру. Такі комбінації часто використовують у кухнях Латинської Америки. Наприклад, у Мексиці люблять поєднувати фрукти з чилі, лаймом, сиром і сіллю.

Знадобиться:

кавун — 200 г

свіжий чилі — 1 шт. (або на смак)

домашній сир — 2 ст. л.

мʼята або базилік — 2-3 гілочки

мед — 1 ч. л.

лимонний сік — 2 ст. л.

олія — 2 ст. л.

Як готувати

Кавун нарізати кубиками. Чилі розрізати навпіл, почистити від насіння й дрібно нашаткувати. З мʼяти або базиліку обірвати листочки та дрібно посікти. Скласти кавун і чилі в миску, додати зелень і сир. В окремій мисці змішати мед, олію та лимонний сік — полити кавун та обережено перемішати.

Кавун із халумі

Грильовані кавун і халумі створюють яскравий контраст: кавун карамелізується, стає більш “м’ясистим” і солодкуватим, а халумі додає страві пружність і солонуватий смак.

Знадобиться:

сир халумі — 300 г

мʼякоть кавуна — 300 г

олія — 2-3 ст. л.

лимон — половинка

пластівці чилі або чорний мелений перець — на смак

Як готувати

Кавун і халумі нарізати однаковими шматочками. Нанизати на деревʼяні шпажки, чергуючи сир і ягоду. Змастити оливковою олією та збризнути соком половинки лимона. На бажання присипати чилі або свіжомеленим перцем. Розігріти гриль (або сковороду-гриль) до середнього вогню. Обсмажувати все 2-3 хвилини з кожного боку, доки халумі не підрум’яниться, а кавун не отримає засмаглі смужки від гриля.

Кавун у медовій глазурі з морозивом

Кавун, приготований на грилі в медовій глазурі та поданий з кулькою ванільного морозива, — яскравий десерт, що також грає на контрастах смаків і температур.

Знадобиться:

кавун — 4 товсті скибки

мед — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

кориця або кардамон — дрібка (на бажання)

олія — 1-2 ст. л.

ванільне морозиво — для подачі

шоколадна стружка, горішки, м’ята — для подачі

Як готувати

Змішати мед із соком лимона та спеціями. Змастити сумішшю скибки кавуна. Розігріти гриль або сковороду-гриль до середнього вогню. Злегка змастити поверхню олією, викласти кавун і смажити по 2-3 хвилини з кожного боку, поки не з’являться засмаглі смужки на поверхні кавуна. Готовий кавун викласти на тарілку, полити залишками глазурі. Додати кульку морозива зверху, на бажання прикрасити шоколадною стружкою, горішками або свіжою м’ятою.

Сендвіч із кавуна

Якщо цього року гастрономічний сегмент Іnstagram і ТікТок говорить про кукурудзяні реберця, то минулого — про сендвічі з кавуном замість хліба. Цей тренд, до речі, досі не здає своїх позицій.

Знадобиться:

кавун — половинка

сир фета — 1 коробка

рукола — 1 невеликий пучок

м’ята — кілька гілочок

бальзамічний крем — на смак

Як готувати

Руколу та м’яту помити й підсушити паперовими рушниками. З м’яти обірвати листочки, руколу розрізати навпіл. Якщо листя руколи невеличке, можна лишити його цілим. З кавуна зрізати шкірку, нарізати великими плоскими квадратами, схожими на скибки тостового хліба. Фету нарізати великими пласкими шматочками. Викласти на шматочок “кавунового хліба” фету, руколу та пару листочків м’яти. Збризнути бальзамічною глазур’ю. Накрити другим шматочком кавуна. Сендвіч готовий.

Сорбет із кавуна

Сорбет із кавуна — це один із найпростіших десертів у світі. Готується буквально з пари інгредієнтів, має ніжну текстуру й яскравий колір.

Знадобиться:

кавун — 1 шт. (або половина великого) лимон — 1 шт. мед — 2-3 ст. л. (або на смак) м’ята — 4-5 листочків

Як готувати

Кавун почистити від шкірки та насіння. Порізати на невеликі шматочки. Покласти у пакет і заморозити до твердого стану (4-5 годин). Покласти заморожені шматочки у блендер чи кухонний комбайн. З лимона вичавити сік, додати мед і м’яту. Збити до однорідної, ніжної текстури разом із кавуном у блендері Перемішати й подавати.

Кавунова граніта

Граніта — італійський десерт із замороженого фруктового соку чи пюре. На відміну від сорбету, який збивають у блендері чи в морожениці, граніту роблять інакше: сік або пюре заморожують у широкій формі, а потім періодично шкребуть виделкою, утворюючи легкі кристалики льоду. В результаті вона виходить більш зерниста, крижана й хрустка, схожа на сніг чи подрібнений лід.

Знадобиться:

м’якоть кавуна — 1 кг

цукор або мед — 2-3 ст. л. (або на смак)

лимон — 1 шт. (сік)

м’ята — для подачі

Як готувати

Збити кавун у пюре блендером разом із соком лимона та підсолоджувачем. Вилити масу в широку форму. Поставити у морозильник на 30-40 хвилин. Вийняти і пошкребти виделкою замерзлі краї, перемішати. Повторювати кожні 30 хвилин 3-4 рази, поки вся маса не стане кристалізованою та розсипчастою. Подати в склянках або чашках, прикрасивши листочками м’яти.

Маргарита з кавуном

Коктейль Маргарита з кавуном — освіжальний твіст на класичний коктейль з текілою. Солодкість кавуна в цьому напої гармонійно поєднується з кислинкою лайма і легкою солоною ноткою на обідку склянки.

Знадобиться (на 1 порцію):

кавун — 100 г

текіла — 50 мл

лікер Triple Sec — 25 мл

лаймовий сік — 25 мл

лід у кубиках — жменя

сіль і шматочок лайма — для обідка

Як готувати