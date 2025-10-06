Air Canada вводить безкоштовне пиво та вино в економкласі на всіх рейсах

Air Canada стала першою великою авіакомпанією Північної Америки, яка з осені запроваджує безкоштовні пиво, вино та закуски для пасажирів економкласу на всіх своїх рейсах, а не лише на міжконтинентальних, пише Euronews.

Американські конкуренти, такі як Delta та United, подають безкоштовні напої лише на далеких рейсах, тоді як лоукостери стягують за них плату.

Нове меню також включає канадські продукти, зокрема вівсяні батончики MadeGood та оздоровчі імбирні шоти Greenhouse на рейсах із Торонто. Крім того, Air Canada стане єдиною північноамериканською авіакомпанією, що пропонує безалкогольне пиво.

Віцепрезидент Air Canada Скотт О'Лірі зазначив, що рішення відображає важливість зручностей на борту, оскільки «їжа та напої мають непропорційно великий вплив на задоволеність клієнтів».

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) фіксує значне зростання випадків недисциплінованої поведінки пасажирів, причому понад чверть таких інцидентів пов'язані з алкоголем. Air Canada розраховує, що безкоштовні напої призведуть до більшої лояльності клієнтів і зміцнення бренду.