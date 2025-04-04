У міжнародних рейсах FlixBus тепер можна безкоштовно слухати аудіокниги українських класиків

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Ірина Маймур
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Пасажири міжнародних маршрутів перевізника Flix тепер зможуть безплатно слухати твори українських класиків у застосунку “Абук”.

Проєкт має назву “Українська література в дорозі”, повідомили у Flix.

Наразі в застосунку відкрили доступ до чотирьох творів українських класиків — Віктора Домонтовича, Юрія Яновського та Миколи Хвильового. Слухати аудіокниги зможуть пасажири на двох автобусних маршрутах:

  • N3204 Київ — Брюссель
  • N3270 Київ — Прага

Flix наразі обслуговує 32 прямі маршрути з України до восьми європейських країн. Компанія об'єднує дві дочірні компанії – залізничного перевізника FlixTrain та автобусну мережу FlixBus. А застосунок "Абук" пропонує понад 800 аудіокниг та понад 4000 електронних книг українською мовою.

Фото: FlixBus

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Опубліковано: 04 квітня 2025
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