Найбільший виробник хумусу в Україні призупинив поставки після обстрілу

Компанія Yofi, яка є найбільшим виробником хумусу в Україні, була змушена тимчасово зупинити виробництво й поставки продукції після того, як її завод був атакований російськими військами. Про це компанія повідомила у соцмережах.

«На щастя, ніхто не постраждав – усі встигли евакуюватися за 20 хвилин до удару. Однак виробничі потужності зазнали значних пошкоджень, що змусило нас тимчасово зупинити поставки», – йдеться у повідомленні.

Компанія вже розпочала відновлення пошкоджених ліній і планує повернутися до поставок протягом місяця.