Найбільший виробник хумусу в Україні призупинив поставки після обстрілу

Компанія Yofi, яка є найбільшим виробником хумусу в Україні, була змушена тимчасово зупинити виробництво й поставки продукції після того, як її завод був атакований російськими військами. Про це компанія повідомила у соцмережах.

«На щастя, ніхто не постраждав – усі встигли евакуюватися за 20 хвилин до удару. Однак виробничі потужності зазнали значних пошкоджень, що змусило нас тимчасово зупинити поставки», – йдеться у повідомленні.

Компанія вже розпочала відновлення пошкоджених ліній і планує повернутися до поставок протягом місяця.

Виробничі потужності розташовані в Києві на площі 2000 м², зазначає Forbes. Щороку компанія виготовляє близько 1200 тонн продукції, включаючи різні види хумусу, фалафель і бабагануш. Продукція Yofi представлена у магазинах по всій Україні, зокрема у мережах «Сільпо», АТБ, Novus та «Ашан».

Опубліковано: 08 жовтня 2025
