На Бесарабці відкрився новий чайний простір із пуерами, тостами та десертами

5 квітня в Pinchuk Art Centre розпочинає свою роботу чайний простір Monthang.

Про це пише The Village Україна.

Заклад відкрив засновник мережі One Love Coffee Володимир Задірака. Чайний простір розташований на шостому поверсі Pinchuk Art Centre, де працює кав'ярня One Love Coffee. Там можна знайти фермерські чаї й кераміку від українських майстрів, зокрема від майстерні Gudenky й Gorn Ceramics.

Володимир Задірака розповідає, шо цей простір створили для “свідомих людей, які тяжіють бути натхненними”. В основі закладу ідея про те, що необхідно уповільнюватися, щоби більш ефективно пізнати свій внутрішній світ й особливості навколишнього. Інструментом досягнення цієї цілі вважають чайну церемонію, також важливим є сам “процес пізнання”.

Серед чаїв – білий, червоний, зелений, шен пуер і шу пуер. Зі страв пропонують різні види тостів і брускет, сирники й вівсянку. Також є десерти: київське сухе варення, карамелізований мигдаль, горішки зі згущеним молоком, чизкейк, профітролі, круасани, медовик, різні види цукерок.

У закладі також можна буде взяти замовлення із собою.

Адреса: Велика Васильківська, Басейна 1/3–2.

Ціни: зелений час Monster Green – від 240 гривень, червоний чай King Kong – від 380 гривень, сирники класичні – від 190 гривень, тост із прошуто й грушею – від 290 гривень, брускета з гарбузом – від 240 гривень.

Раніше ми писали, що біля Володимирського ринку відкрили кав'ярню The New із сендвічами та десертами.

Фото: The Village Україна