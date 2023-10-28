Пиріг з гарбузом і печивом: осінній рецепт

Святкувати Геловін та ласувати гарбузом — що ще робити наприкінця жовтня? Розповідаємо, як смачно використати залишки гарбуза після свята. Черговий рецепт від шеф-кухаря Марко Черветті саме для таких випадків.

Інгредієнти:

Гарбуз — 500 г

Печиво Амареті (мигдальне печиво) — 80 г

Борошно — 70-80 г

Мигдальне борошно — 100-150 г

Яйця — 6 шт.

Цукор — 180 г

Крохмаль — 30-40 г

Розпушувач тіста — 1 упаковка

Вершкове масло — 180 г + 30 г

Як готувати:

Крок 1. Почисть гарбуз, прибери з нього насіння, наріж дрібними кубиками або смужечкою. На розігріту пательню поклади столову ложку вершкового масла. Спершу обсмаж гарбуз, а потім, зменшивши вогонь та додавши трошки води, притушкуй. Гарбуз має стати настільки м’яким, щоб навіть ложкою його можна було розчавити. Зроби потім з нього пюре.

Крок 2. Розтопи та дай охолонути 180 грамам вершкового масла.

Крок 3. Відокрем жовтки від білків. До жовтків додай цукор та збий міксером, щоб цукор розчинився. А білки з щіпкою солі збий у міцну щільну піну. Додай до жовтків мигдальне борошно і вимішай.

Лайфхак від Марко: Якщо не знайдеш мигдальне борошно у магазині — не проблема, зроби його власноруч! Підсуши мигдаль у духовці, розігрітій до 150°С, протягом 20 хвилин, дай охолонути, а потім подрібни до стану борошна блендером або кавомолкою.

Крок 4. До жовтків засип борошно, вимішай. Туди ж додай крохмаль і розтоплене вершкове масло. Вимішай до однорідності.

Крок 5. Тепер помалу, ложкою, обережно вмішай у цю масу збиті білки, додай розпушувач.

Крок 6. Руками розкриши жменьку печива Амареті в ту пательню, де знаходиться гарбуз, після цього додай гарбуз з печивом до тіста.

Крок 7. Форму для випічки з боками, що знімаються, змаж вершковим маслом та посип борошном. Виклади тісто у форму і запікай 45-50 хвилин за температури 180°С.

Крок 8. Готовий пиріг прикрась цукровою пудрою — і подавай на стіл!