Пиріг з гарбузом і печивом: осінній рецепт

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Марія Банько
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Святкувати Геловін та ласувати гарбузом — що ще робити наприкінця жовтня? Розповідаємо, як смачно використати залишки гарбуза після свята. Черговий рецепт від шеф-кухаря Марко Черветті саме для таких випадків.

Інгредієнти:

  • Гарбуз — 500 г
  • Печиво Амареті (мигдальне печиво) — 80 г
  • Борошно — 70-80 г
  • Мигдальне борошно — 100-150 г
  • Яйця — 6 шт.
  • Цукор — 180 г
  • Крохмаль — 30-40 г
  • Розпушувач тіста — 1 упаковка
  • Вершкове масло — 180 г + 30 г

Як готувати:

Крок 1. Почисть гарбуз, прибери з нього насіння, наріж дрібними кубиками або смужечкою. На розігріту пательню поклади столову ложку вершкового масла. Спершу обсмаж гарбуз, а потім, зменшивши вогонь та додавши трошки води, притушкуй. Гарбуз має стати настільки м’яким, щоб навіть ложкою його можна було розчавити. Зроби потім з нього пюре.

Крок 2. Розтопи та дай охолонути 180 грамам вершкового масла.

Крок 3. Відокрем жовтки від білків. До жовтків додай цукор та збий міксером, щоб цукор розчинився. А білки з щіпкою солі збий у міцну щільну піну. Додай до жовтків мигдальне борошно і вимішай.

Лайфхак від Марко: Якщо не знайдеш мигдальне борошно у магазині — не проблема, зроби його власноруч! Підсуши мигдаль у духовці, розігрітій до 150°С, протягом 20 хвилин, дай охолонути, а потім подрібни до стану борошна блендером або кавомолкою.

Крок 4. До жовтків засип борошно, вимішай. Туди ж додай крохмаль і розтоплене вершкове масло. Вимішай до однорідності.

Крок 5. Тепер помалу, ложкою, обережно вмішай у цю масу збиті білки, додай розпушувач.

Крок 6. Руками розкриши жменьку печива Амареті в ту пательню, де знаходиться гарбуз, після цього додай гарбуз з печивом до тіста.

Крок 7. Форму для випічки з боками, що знімаються, змаж вершковим маслом та посип борошном. Виклади тісто у форму і запікай 45-50 хвилин за температури 180°С.

Крок 8. Готовий пиріг прикрась цукровою пудрою — і подавай на стіл!

Опубліковано: 28 жовтня 2023
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