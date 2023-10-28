Що приготувати з гарбуза після Гелоувіну? Італійську страву Zucca Caramellata! Марко Черветті розпоідає, як саме.

Інгредієнти:

Гарбуз — 1 шт (на 1 порцію 200-250 г)

Цукор — 15 г

Печиво Амареті (мигдалеве печиво) — 5 г

Кориця — 1 г (на смак)

Як готувати:

Крок 1. Цілий гарбуз ретельно вимий та запечи за температури 180°С протягом 1 години і 20 хвилин (час випікання залежить від розміру гарбуза). Коли гарбуз стає м’яким, а шкірка починає помалу відділятися — він готовий.

Крок 2. Залиш гарбуз на кілька годин охолонути.

Крок 3. Відріж скибку, очисть від від насіння та шкірки й виклади на тарілку. Щедро посип цукром та припали пальником, щоб карамелізувати гарбуз. Зверху розкриши печиво та посип корицею.

Смакуй із задоволенням!