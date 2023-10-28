Що приготувати з гарбуза після Гелоувіну? Італійську страву Zucca Caramellata! Марко Черветті розпоідає, як саме.
Інгредієнти:
Як готувати:
Крок 1. Цілий гарбуз ретельно вимий та запечи за температури 180°С протягом 1 години і 20 хвилин (час випікання залежить від розміру гарбуза). Коли гарбуз стає м’яким, а шкірка починає помалу відділятися — він готовий.
Крок 2. Залиш гарбуз на кілька годин охолонути.
Крок 3. Відріж скибку, очисть від від насіння та шкірки й виклади на тарілку. Щедро посип цукром та припали пальником, щоб карамелізувати гарбуз. Зверху розкриши печиво та посип корицею.
Смакуй із задоволенням!