Як приготувати ньокі з гарбуза

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Марія Банько
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Рецепт гарбузових ньокі від Марко Черветті тільки й чекає, щоб його приготували.

Інгредієнти:

  • Запечений гарбуз — 370 г
  • Борошно — 280 г
  • Яйце — 1 шт
  • Вершкове масло — 60 г
  • Листя шавлії — 2 г
  • Кедрові горішки — 20 г
  • Чорний перець — 1 г (на смак)
  • Мускатний горіх — на смак
  • Сіль — 1 г (на смак)
  • Пармезан — 25 г

Як готувати:

Крок 1. Почисть, поріж та запечи гарбуз — хвилин 20 за температури 180°С. Зваж запечений гарбуз: борошна знадобиться рівно половина цієї ваги.

Крок 2. Розімни гарбуз так, ніби робиш картопляне пюре. Додай яйце, перемішайте рукою і всип борошно. Замішуй до утворення однорідного тіста, загорни його у плівку і поклади в холодильник на півгодини.

Крок 3. Присип стіл борошном, десь з половини тіста сформуй “ковбаску” приблизно 30 см завдовжки і наріж майбутні ньокі.

Крок 4. Розтопи на пательні вершкове масло, додай шавлію і кедрові горішки. В окремій каструлі закип’яти воду, обережно занур туди ньокі і охайно підніми їх шумовкою з дна каструлі. Нехай варяться.

Крок 5. Додай до пательні з шавлією і горішками трохи води, тертий пармезан і швидко перемішай. Так ти приготуєш соус.

Крок 6. Ньокі дуже швидко зваряться та піднімуться на поверхню — дістань їх шумовкою і кинь до пательні з соусом, протушкуй декілька хвилин, поперчи. Якщо хочеш — можеш додати мускатний горіх. Готово!

Опубліковано: 28 жовтня 2023
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