У Київраді кажуть, що не блокують створення заповіднику на Галерному острові

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Марія Іващук
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У Київраді стверджують, що не блокують проєкт створення заповіднику «Ліс орхідей» на Галерному острові, про що повідомляли екоактивісти Київського еколого-культурного центру, пише «Твоє місто».

31 березня екоактивісти повідомили про ймовірні плани забудовника знищити Галерний острів, що може бути пов’язано із блокуванням проєкту створення заповіднику «Ліс орхідей».

Депутатка Київради Юлія Лимар відкидає звинувачення та зазначає, що земельною ділянкою зараз розпоряджається особа, яка користується нею на правах оренди, і тому створення такого об'єкта як природно-заповідний фонд має бути погоджено з землекористувачем на етапі створення задля уникнення правових колізій.

За словами Лимар, частою практикою у Києві є ситуація, коли рішення міськради про створення об’єктів природно-заповідних фондів оскаржуються в судах, і місто програє саме через процедурні порушення вимог законодавства. Тому в комісії вирішили дотриматися всіх вимог перед створенням заповіднику.

«Автор проекту рішення про створення «Лісу орхідей» Ксенія Семенова погодилася з пропозицією комісії комплексно вирішити питання заповідання», – каже депутатка.

Нагадаємо, 31 березня активісти Київського еколого-культурного центру повідомили, що забудовник ТОВ «Галерна затока» звернувся до Київради з проханням не приймати рішення про створення в цьому місці пам'ятника природи «Ліс орхідей», оскільки він планує тут будувати розважальний комплекс та будинки.

Галерний острів розташований в Голосіївському районі поряд із Корчуватим. Островом проходить єдина вулиця – Галерна.

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Фото: КЕКЦ

Опубліковано: 07 квітня 2023
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