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У Києві продовжують руйнувати історичну кам’яницю Киселівського — активісти

Артем Черничко 02 листопада 2026
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Столичну пам'ятку національного значення — кам’яницю Киселівського на вулиці Григорія Сковороди, 9-Б — продовжують руйнувати попри попередні запевнення міської влади. Про це повідомила пам’яткоохоронна спільнота «Спадщина».

Місяць тому активісти вже повідомляли про руйнування кам’яниці Киселівського. Це одна з найстаріших садиб Подолу та рання пам’ятка класицизму 1798–1799 років, що пережила руйнівну пожежу 1811-го (через що відома як «Будинок-Останець»). Тоді цю ситуацію висвітлювала низка столичних медіа, зазначають активіти, проте цього виявилося недостатньо, аби прокуратура зупинила знищення історичної споруди.

«Нещодавно нам написали в дірект: пам’ятку національного значення продовжують руйнувати, а історичну цеглу — жбурляти на асфальт із другого поверху. Попри запевнення Департаменту охорони культспадщини КМДА, ці роботи не мають нічого спільного з дбайливою фаховою реставрацією», — йдеться в дописі.

Фото: «Спадщина»

Нагадаємо, 17 вересня на об'єкті почали розбирати частини кам’яниці. Будинок має статус пам’ятки архітектури національного значення, а 5 листопада 2025 року Кабмін вніс його до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Раніше міська влада запевняла, що будівлю реставрують: у травні 2026 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА звітував про початок робіт на Сковороди, 9-Б.

До 2021 року в будинку працювала Подільська постійно діюча археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Інститут користувався приміщенням із 1984 року, а наприкінці 2021-го втратив до нього доступ у зв’язку з «реставрацією». Відтоді будинок стояв закинутим.

Кам’яницю звели наприкінці XVIII століття на замовлення київського бургомістра (війта) Івана Киселівського. Споруда унікальна тим, що вистояла під час масштабної пожежі 1811 року, яка знищила більшість дерев’яної забудови Подолу.

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