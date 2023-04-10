Кияни просять не перекривати мости під час повітряних тривог — петиція

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Ірина Маймур
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Кияни закликають владу не перекривати Дарницький і Південний мости під час повітряних тривог.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради. Наразі вона набрала 1307 підписів із 6000 необхідних.

Як зазначає ініціаторка Юлія Коваленко, перекриття Дарницького й Південного мостів паралізує транспортне сполучення великого житлового масиву й ускладнює роботу екстрених служб.

Мости перекривають задля безпеки громадян, проте, на думку Коваленко, таке рішення має зворотний ефект.

«Виникає скупчення транспортних засобів і людей в них, що у разі влучення ракети в ці скупчення буде набагато більше», — йдеться в петиції.

Також Юлія Коваленко зауважує, що водночас не перекривають решту мостів. Через це ті піддаються додатковому навантаженню, хоча «і так знаходяться в не найкращому стані».

«Ще один важливий аргумент щодо скасування цього рішення — це економічні втрати для міста і країни в цілому через втрату часу на переміщення людей, товарів містом, зайву витрату палива, більше шкідливих викидів в атмосферу», — додає авторка петиції.

Раніше ми писали, що в Києві хочуть перейменувати станцію метро «Мінська» на «Варшавську».

Фото: Олег Тоцький

Опубліковано: 10 квітня 2023
мосты
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