Німецький дизайнер показав, як виглядала б набережна Києва без автівок: відео

Графічний дизайнер з Гамбургу Ян Каменські на прохання міжнародної організації велосипедного руху BYCS створив анімаційний ролик Visual Utopia, де показав, як може виглядати набережна Києва без автівок та білбордів.

“Я вірю в силу образів. Важливо побачити, що станеться, якщо ми уявімо вулиці, де переважають автомобілі, як місця, зручні для людей. Мої утопічні анімації — це візуальні аргументи для змін. За допомогою своїх утопій я хочу робити можливості видимими”, — розповідає Ян Каменські.