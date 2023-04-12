Німецький дизайнер показав, як виглядала б набережна Києва без автівок: відео

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Марія Іващук
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Графічний дизайнер з Гамбургу Ян Каменські на прохання міжнародної організації велосипедного руху BYCS створив анімаційний ролик Visual Utopia, де показав, як може виглядати набережна Києва без автівок та білбордів.

“Я вірю в силу образів. Важливо побачити, що станеться, якщо ми уявімо вулиці, де переважають автомобілі, як місця, зручні для людей. Мої утопічні анімації — це візуальні аргументи для змін. За допомогою своїх утопій я хочу робити можливості видимими”, — розповідає Ян Каменські.


Німецький графічний дизайнер Ян Каменські з 2020 року створює короткометражні анімаційні фільми про міста, зручні для людей. Він каже, що його головна мета — надихнути на зміни. Він робив візуальні утопії для Мадриду, Лісабону, Берліну, Брюсселю, Штутгарту, Токіо — загалом понад 20 міст.

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Опубліковано: 12 квітня 2023
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