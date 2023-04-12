Прокуратура через суд вимагає повернути землю, де будують «Пуща Residence»

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Марія Іващук
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Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва земельну ділянку в Оболонському районі, де будують котеджне містечко “Пуща Residence”.

Ділянка була надана приватному підприємству ТОВ “Промбудальянс” в оренду на 10 років для реконструкції, експлуатації та обслуговування бази відпочинку на вулиці Квітки Цісик, та для благоустрою скверу на вулиці Селянській.

“Проте, з’ясувалося, що орендар свій обов’язок за договором оренди не виконав і замість реконструкції раніше придбаного дитячого оздоровчого табору, вів будівництво на рекреаційних землях клубного містечка із 34 окремими котеджами”, – йдеться в повідомленні.

Прокурори окружної прокуратури звернулися із позовом про розірвання договору оренди, повернення землі місту та знесення усіх 13 обʼєктів незавершеного будівництва.

Наразі судом відкрито провадження за цим позовом.

Земельну ділянку площею в 4 га оцінюють в майже 27 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у Пущі-Водиці 29 березня вдруге горіла старовинна дача архітектора Едуарда Брадтмана. Поряд з нею хочуть збудувати ЖК.

Опубліковано: 12 квітня 2023
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