EVA запустила власну кур’єрську службу в Києві: як вона працює

221
Ірина Маймур
share share

Мережа магазинів із продажу косметики й парфумерії EVA запустила власну кур’єрську службу доставки в Києві.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Наразі доставка працює в тестовому режимі тільки в столиці. У планах ритейлера — запустити її в інших великих українських містах, повідомила СЕО EVA Ольга Шевченко.

У штаті служби доставки — пʼять курʼєрів на правому й лівому берегах столиці. Вони розвозять замовлення на звичайних автівках і електромобілях.

Наразі доставка займає 2–3 дні. Для замовлень, що зроблені на 149 грн і більше, вона безоплатна. Для інших замовлень вартує 29 грн.

Зараз клієнти магазинів мережі можуть забрати інтернет-замовлення в точках видачі, розташованих майже у всіх магазинах EVA, а також у відділеннях «Нової пошти».

До кінця року компанія планує відкрити 50 нових магазинів, здебільшого в центральній та західній Україні. Станом на кінець березня ритейлер має 996 торгових точок. 16 % магазинів закриті через окупацію або близькість бойових дій.

Раніше ми писали, що в Києві та Львові можна замовити доставлення McDonald’s через сервіс Bolt Food.

Фото: пресслужба EVA

Опубліковано: 12 квітня 2023
share share
Паски та великодні кошики: 15 пропозицій від закладів Києва Паски та великодні кошики: 15 пропозицій від закладів Києва Київрада підтримала впровадження квитка, дійсного протягом 90 хвилин Київрада підтримала впровадження квитка, дійсного протягом 90 хвилин Школяр із Дніпра винайшов альтернативу поліетилену для біорозкладних пакетів Школяр із Дніпра винайшов альтернативу поліетилену для біорозкладних пакетів В Парижі покажуть колекцію одягу, створену українською ветеранкою на фронті В Парижі покажуть колекцію одягу, створену українською ветеранкою на фронті Замість МАФів: біля двох станцій метро облаштують громадські простори Замість МАФів: біля двох станцій метро облаштують громадські простори Прокуратура через суд вимагає повернути землю, де будують «Пуща Residence» Прокуратура через суд вимагає повернути землю, де будують «Пуща Residence» У Києві планують затвердити рекомендації з догляду за кронами дерев У Києві планують затвердити рекомендації з догляду за кронами дерев Дивіться концепцію оновлення Центрального парку в Чернівцях Дивіться концепцію оновлення Центрального парку в Чернівцях
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.