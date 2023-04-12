EVA запустила власну кур’єрську службу в Києві: як вона працює

Мережа магазинів із продажу косметики й парфумерії EVA запустила власну кур’єрську службу доставки в Києві.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Наразі доставка працює в тестовому режимі тільки в столиці. У планах ритейлера — запустити її в інших великих українських містах, повідомила СЕО EVA Ольга Шевченко.

У штаті служби доставки — пʼять курʼєрів на правому й лівому берегах столиці. Вони розвозять замовлення на звичайних автівках і електромобілях.

Наразі доставка займає 2–3 дні. Для замовлень, що зроблені на 149 грн і більше, вона безоплатна. Для інших замовлень вартує 29 грн.

Зараз клієнти магазинів мережі можуть забрати інтернет-замовлення в точках видачі, розташованих майже у всіх магазинах EVA, а також у відділеннях «Нової пошти».

До кінця року компанія планує відкрити 50 нових магазинів, здебільшого в центральній та західній Україні. Станом на кінець березня ритейлер має 996 торгових точок. 16 % магазинів закриті через окупацію або близькість бойових дій.

Раніше ми писали, що в Києві та Львові можна замовити доставлення McDonald’s через сервіс Bolt Food.

Фото: пресслужба EVA