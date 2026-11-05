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DC готує новий фільм про детектива-окультиста Джона Константина

Ірина Маймур 05 листопада 2026
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DC Studios розробляє новий фільм про Джона Константина — детектива, який займається магією та надприродними явищами у всесвіті коміксів DC. Сценарій напише американський режисер Френсіс Ґаллаппі, відомий за трилером «Остання зупинка в окрузі Юма» та майбутнім горором «Зловісні мерці: Гнів» (Evil Dead Wrath), повідомляє Deadline.

Проєкт перебуває на дуже ранній стадії розробки. Поки невідомо, хто стане режисером, зіграє головну роль, і коли стрічка вийде в кінотеатрах. Представники DC Studios відмовилися від коментарів.

Джон Константин уперше з'явився 1985 року в коміксі The Saga of the Swamp Thing № 37. Персонажа створили сценарист Алан Мур і художники Стів Біссетт та Джон Тотлебен. Це британський детектив, який знається на магії та окультизмі й часто використовує хитрощі й обман.

У 2005 році персонажа зіграв Кіану Рівз у фільмі «Константин: Володар темряви» режисера Френсіса Лоуренса. Продовження стрічки обговорюють уже багато років. У лютому 2025-го Рівз розповів, що команда запропонувала DC Studios ідею сиквелу й отримала згоду працювати над сценарієм.

Прев'ю відео

Поки невідомо, чи пов'язаний новий проєкт із цим продовженням. Також немає підтвердження, що фільм із Рівзом скасували.

На телебаченні Джона Константина зіграв Метт Раян. Він виконав головну роль в однойменному серіалі NBC, який вийшов у 2014 році та протримався один сезон.

Френсіс Ґаллаппі дебютував у повнометражному кіно з кримінальним трилером «Остання зупинка в окрузі Юма», прем'єра якого відбулася на фестивалі Fantastic Fest. Нині він працює над сьомим фільмом франшизи «Зловісні мерці» (Evil Dead Wrath), заснованим на його власній історії. Прем'єру запланували на 7 квітня 2028 року.

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