«Серіал «Пітт» звинувачують у копіюванні «Швидкої допомоги»: суд виявив численні подібності

Апеляційний суд Каліфорнії дозволив продовжити розгляд позову вдови творця «Швидкої допомоги» Майкла Крайтона проти Warner Bros. Television через схожість серіалу «Пітт» із відомою медичною драмою. Шеррі Крайтон вважає новий серіал несанкціонованим перезапуском «Швидкої допомоги». Справу можуть передати суду присяжних у 2027 році, пише The Guardian.

Колегія з трьох суддів виявила численні подібності між серіалами. В обох події розгортаються у відділеннях невідкладної допомоги, лікарі одночасно рятують кількох пацієнтів, використовують складну медичну термінологію та працюють в умовах постійного стресу. Також в обох історіях є молодий недосвідчений лікар.

Шеррі Крайтон подала позов у серпні 2024 року. Вона стверджує, що «Пітт» порушує умови контракту, який її чоловік уклав із Warner Bros. Television у 1994 році. Документ забороняв створювати продовження, спінофи та перезапуски «Швидкої допомоги» без згоди Крайтона. Письменник помер у 2008 році.

Warner Bros. заперечує звинувачення. Компанія наполягає, що згадані подібності притаманні будь-якій медичній драмі, та намагалася домогтися відхилення позову. Однак суд вирішив, що представлених доказів достатньо для подальшого розгляду справи.

Водночас апеляційний суд постановив виключити з переліку відповідачів актора Ноа Вайлі, продюсерів Джона Веллса та Р. Скотта Ґеммілла, а також інших відповідачів, окрім Warner Bros. Television.

Цікаво, що творці «Пітта» раніше планували перезапустити «Швидку допомогу», але цей задум не реалізували. Після цього вони розробили окрему медичну драму. Ноа Вайлі, який знімався в обох серіалах, пояснював, що відмова від перезапуску дозволила команді зосередитися на сучасних проблемах лікарів.

«Пітт» виходить на HBO Max і розповідає про роботу відділення невідкладної допомоги в Піттсбурзі. Серіал здобув 12 премій «Еммі», два «Золоті глобуси» та премію Пібоді. Третій сезон запланований на січень 2027 року.