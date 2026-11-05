Італія хоче створити комісію для повернення творів мистецтва, відібраних під час Голокосту

Італійський парламент розглядає законопроєкт про створення комісії, яка займатиметься поверненням творів мистецтва, відібраних у євреїв під час нацистських і фашистських переслідувань у 1933–1945 роках. Якщо закон ухвалять, у країні вперше з'явиться офіційний механізм повернення власникам або їхнім спадкоємцям творів, які були конфісковані, викрадені чи продані під примусом, пише The Art Newspaper.

Едуар Мане, «Портрет пана Арно верхи», 1875 рік. Фото: Wikimedia Commons

Законопроєкт у березні 2026 року подав Федеріко Молліконе — голова комітету з питань культури Палати депутатів від партії «Брати Італії». Наразі документ перебуває на розгляді парламентського комітету.

Ініціатива передбачає створення комісії з п'яти осіб, яка досліджуватиме походження творів, конфіскованих, викрадених або проданих під примусом. Вона розглядатиме заяви власників, їхніх спадкоємців та єврейських громад. На ухвалення рішення відводитиметься до 180 днів.

Механізм охоплюватиме державні музеї та приватні колекції. Зараз роботи в державних музеях Італії мають особливий правовий статус, який ускладнює їхнє повернення. Новий закон дозволить вилучати такі твори зі складу державної спадщини й передавати законним власникам, навіть якщо ті захочуть вивезти їх за кордон.

За часів фашистського режиму Беніто Муссоліні, особливо після запровадження расових законів 1938 року, євреїв позбавляли майна, зокрема мистецьких колекцій. Частина творів згодом опинилася в італійських музеях.

Один зі спірних прикладів — картина Едуара Мане «Портрет пана Арно верхи» 1875 року, яка зберігається в Галереї сучасного мистецтва Мілана. Її продала родина художника Макса Лібермана у 1935 році. Дослідниця Катаріна Гюльс-Валенті вважає продаж вимушеним, однак представники музею заявляють, що доказів примусу немає.

Італія підтримала міжнародні принципи повернення мистецтва, відібраного нацистами, ще 1998 року, але власної процедури досі не запровадила. Якщо закон ухвалять, уряд матиме шість місяців для створення системи реституції — повернення майна власникам або спадкоємцям.