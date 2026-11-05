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В Україні створили сайт із казками на ніч, де діти можуть вигадувати власних персонажів

Ірина Маймур 05 листопада 2026
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В Україні створили сайт із казками на ніч, де діти можуть вигадувати власних персонажів

Український розробник Костянтин Нізієнко запустив сайт «Казка» із 35 авторськими історіями на ніч, об’єднаними в інтерактивну мапу. Користувачі можуть створити персонажа, схожого на свою дитину, який з’являтиметься на ілюстраціях, а частину казок — прослухати замість читання. Про це повідомив розробник.

Історії розташовані на казковій карті з хатами, ставками та іншими вигаданими місцями. Щовечора відкривається нова локація з казкою, а після прочитання всіх історій одного краю стає доступною наступна частина мапи.

На сайті також можна створити героя, схожого на свою дитину. Для цього потрібно обрати хлопчика чи дівчинку, налаштувати колір шкіри, волосся, зачіску, вбрання та вираз обличчя. Доступні й додаткові аксесуари — від головних уборів до плащів і крил, а також звірята-супутники. Частина цих елементів відкривається поступово під час читання казок.

Кожна з 35 історій має власні ілюстрації. Читання однієї казки займає приблизно 10–15 хвилин. Деякі історії також можна слухати в аудіоформаті.

За словами розробника, кінцівки казок навмисно зробили спокійними й повільними, без повчальної моралі. За задумом авторів, це має допомогти дітям налаштуватися на сон.

Знайомить користувачів із сайтом лисичка-ліхтарниця Ясочка. Вона пояснює, як працює карта та де шукати нові історії.

Першу казку можна прочитати без реєстрації. Після входу в обліковий запис користувачі зможуть зберігати прочитані історії, нагороди та прогрес подорожі на різних пристроях.

Зображення: Костянтин Нізієнко; сайт «Казка»
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