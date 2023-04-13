Київ отримав ще чотири автобуси Mercedes від Німеччини

Київ отримав від Німеччини ще чотири міських автобуси Mercedes. Найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути, повідомляють в КМДА.
Це автобуси з низькою підлогою, системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні. Їх передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє.
Загалом від початку повномасштабної війни Київ отримав від європейських партнерів вже 76 міських автобусів.
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Фото: КМДА