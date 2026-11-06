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Вийшов трейлер чорної комедії «Галеристка» з Наталі Портман і Дженною Ортегою

Артем Черничко 06 листопада 2026
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Кінодистриб'ютори Roadside Attractions та Vertical представили перший трейлер чорної комедії «Галеристка» (The Gallerist) режисерки Кеті Янь. Стрічка висміює сучасний артринок та світ мистецьких інфлюенсерів.

За сюжетом, амбітна власниця галереї (Наталі Портман) виснажливо готує експозицію для ярмарку Art Basel Miami Beach. Під час підготовки стається нещасний випадок: артінфлюенсер (Зак Галіфіанакіс) випадково натикається на скульптуру улюбленої мисткині галеристки і гине. Аби врятувати виставку та кар'єру, героїня Портман разом зі своєю помічницею (Дженна Ортега) вирішують видати тіло за головний експонат.

Прев'ю відео

Трейлер відкривається та завершується фразою «it slaps» від співачки Charli XCX, яка зіграла дівчину загиблого артінфлюенсера. Також у фільмі знялися Кетрін Зета-Джонс, Стерлінг К. Браун та Даніель Брюль.

Світова прем'єра стрічки відбулася на кінофестивалі «Санденс» у січні. У міжнародний кінотеатральний прокат «Галеристка» вийде 4 грудня.

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