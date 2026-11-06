Кіану Рівз повернеться до ролі Джона Уіка в анімаційному приквелі

Кіану Рівз офіційно уклав угоду про повернення до ролі Джона Уіка. Актор озвучить найманого вбивцю у повнометражному анімаційному приквелі від кіностудії Lionsgate, пише Variety.

Сюжет стрічки розповість про походження Уіка та деталі виконання ним так званого «Нездійсненного завдання» — ліквідації всіх своїх конкурентів за одну ніч. Саме ця операція дозволила йому звільнитися від зобов'язань перед кланами та здобути право на спокійне життя зі своєю коханою.

Режисером анімаційного фільму виступить Шеннон Тіндл, відомий роботою над проєктами «Ультрамен: Шлях до вершини» та «Кубо: Легенда про самурая». Сценарій написали Раян та Каз Фірпо. До продюсування долучаться продюсери франшизи Базіл Іваник, Еріка Лі, режисер оригінальних фільмів Чад Стахельскі, сам Кіану Рівз, а також компанія Point Grey.

Загальні збори кінофраншизи «Джон Уік», яка наразі налічує чотири основні частини та спіноф «Балерина» з Аною де Армас, уже перевищили $1 мільярд у світовому прокаті. Наразі Lionsgate продовжує розширювати всесвіт проєкту: у розробці перебувають п'ята ігрова частина франшизи та окремий фільм про сліпого кілера Кейна у виконанні Донні Єна.