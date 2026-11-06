Поетика повсякденності: Музей Метрополітен оголосив тему Met Gala 2027

Бал Інституту костюма Met Gala у 2027 році буде присвячений повсякденним речам і матеріалам — від деніму, футболок і пуховиків до паперу, металу й пластику. Про це оголосив нью-йоркський Музей мистецтва Метрополітен.

Майбутня весняна виставка отримала назву «extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday» («неОРДИНАРНЕ: Мода та поетика повсякденності»). Вона триватиме з 9 травня 2027 року до 9 січня 2028 року в будівлі The Met на П'ятій авеню.

Експозиція досліджуватиме, як дизайнери перетворюють звичний одяг, побутові предмети та базові матеріали через майстерність, конструкцію, концептуальний гумор і експерименти. Водночас первинне призначення та історія цих речей залишатимуться частиною їхнього нового контексту. В експозиції також розглянуть, як стилізація, носіння та догляд за одягом формують його значення з часом. Для проєкту залучать витвори з колекції Інституту костюма, а також нові надходження та експонати з інших зібрань.

Сам бал Met Gala відбудеться 3 травня 2027 року.

Ця тема стала вимушеною зміною напряму для музею. Спочатку Метрополітен планував присвятити виставку ретроспективі дизайнера Джона Гальяно. Втім, від цієї ідеї відмовилися через гостру критику з боку донорів та лідерів єврейської громади, нагадавши про антисемітські та расистські висловлювання дизайнера в минулому, за які той неодноразово перепрошував. За словами головного куратора Інституту костюма Ендрю Болтона, нову концепцію довелося розробляти з нуля.