У Києві створюють онлайн-мапу дерев. Оцифровано вже 23 тисячі насаджень

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Марія Іващук
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У Києві оцифрували майже 23 тисячі зелених насаджень для майбутньої онлайн-мапи дерев. Про це повідомляє начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

«Мета створення онлайн-мапи – не тільки провести інвентаризацію та зафіксувати кількість та стан дерев, які перебувають на балансі міста, але і надати громаді інструменти контролю», – йдеться у повідомленні.

Онлайн-мапу обіцяють викласти у відкритий доступ після завершення воєнного стану.

Вона міститиме фотографії кожного оцифрованого дерева, а також інформацію про місцезнаходження, вид, висоту, діаметр і стан.

Подібні карти створюються у багатьох мегаполісах світу, зокрема у Нью-Йорку, де міська онлайн-мапа дерев містить інформацію про понад 850 000 зелених насаджень.

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Опубліковано: 14 квітня 2023
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