У Деснянському районі Києва облаштують ландшафтний заказник

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Ірина Маймур
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У Деснянському районі столиці природну територію лісових кварталів № 70, 71, 77, 78 Броварського лісництва КП «Дарницьке лісопаркове господарство» хочуть оголосити ландшафтним заказником місцевого значення «Броварський ліс».

Його орієнтовна площа — 125 га, повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Під час дослідження лісових кварталів екологи виявили низку представників флори й фауни, занесених до Червоної книги України та Резолюції 6 Бернської конвенції. Зокрема, серед рослин — лілію лісову, підсніжник білосніжний, сон розкритий, багатоніжку звичайну, спарасис кучерявий.

Серед тварин — чаплю велику білу, болотну черепаху європейську, кумку червоночереву, жовну сиву, жука-плоскотілку червоного, повідомила депутатка Київради Юлія Лимар.

У Київраді зазначили, що створення заказника забезпечить належні умови для збереження ландшафтного й ботанічного різноманіття цінного природного комплексу.

Адже наразі через приналежність території до категорії рекреаційно-оздоровчих лісів на ній можуть рубати дерева без огляду на природоохоронну цінність.

Раніше ми писали, що в Києві планують затвердити рекомендації з догляду за кронами дерев.

Фото: Ihor klishch / Вікіпедія

Опубліковано: 13 квітня 2023
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