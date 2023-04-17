У Києві демонтують незаконну рекламу на декількох вулицях: де саме

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Ірина Маймур
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У Києві приберуть незаконну рекламу в Печерському районі.

Демонтаж проводитимуть з 17 до 21 квітня, повідомили в Управлінні з питань реклами Київської міської державної адміністрації та КП «Київреклама».

Так, незаконну рекламу демонтуватимуть за такими адресами:

  • вулиця Саксаганського (на розі вулиць Гетьмана Павла Скоропадського і Велика Васильківська);
  • бульвар Лесі Українки (на розі вулиці Джона Маккейна).

Крім того, планують завершити роботи з демонтажу на вулиці Табірній (біля метро Берестейська) і на проспекті Степана Бандери (біля метро Почайна).

Раніше ми писали, що в Києві прибрали незаконно розміщену рекламу з історичних будівель у центрі.

Фото: Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації та КП «Київреклама»

Опубліковано: 17 квітня 2023
демонтаж рекламы
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