На Оболоні відремонтують стадіон спортивної школи «Зміна»: яким він буде

В Оболонському районі презентували проєкт із завершення капітального ремонту стадіону спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з футболу «Зміна».
Про це повідомив голова Оболонської ОДА Кирило Фесик.
Ремонтні роботи розпочали 2021 року за кошт районного бюджету. Завершувати їх будуть вже за кошти бюджету столиці.
У 2023 році планують виконати такі роботи:
До того ж стадіон обладнають мобільною системою відеоспостереження, завдяки якій поле матиме сертифікацію від УЄФА.
Наразі у спортшколі «Зміна» 1 080 вихованців. Із ними працюють 29 тренерів.
«Проєкт має дуже велике значення для спортивного життя району, усі тренера, вихованці школи та їх батьки в очікуванні завершення робіт та мріють, щоб їх діти займалися спортом в більш комфортних та сучасних умовах», — зауважив Кирило Фесик.
Раніше ми писали, що в Макарові відновили амбулаторію, зруйновану окупантами.
Фото: Кирило Фесик