На Оболоні відремонтують стадіон спортивної школи «Зміна»: яким він буде

В Оболонському районі презентували проєкт із завершення капітального ремонту стадіону спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з футболу «Зміна».

Про це повідомив голова Оболонської ОДА Кирило Фесик.

Ремонтні роботи розпочали 2021 року за кошт районного бюджету. Завершувати їх будуть вже за кошти бюджету столиці.

У 2023 році планують виконати такі роботи:

влаштування корит під футбольні поля;

облаштування основи полів та укладення штучного покриття;

встановлення металевої огорожі;

влаштування водовідведення з полів;

фундаменти під прожекторні щогли;

кабелі під освітлення;

благоустрій території;

влаштування бігових доріжок;

відновлення трибуни і трибунних комплексів.

До того ж стадіон обладнають мобільною системою відеоспостереження, завдяки якій поле матиме сертифікацію від УЄФА.

Наразі у спортшколі «Зміна» 1 080 вихованців. Із ними працюють 29 тренерів.

«Проєкт має дуже велике значення для спортивного життя району, усі тренера, вихованці школи та їх батьки в очікуванні завершення робіт та мріють, щоб їх діти займалися спортом в більш комфортних та сучасних умовах», — зауважив Кирило Фесик.

Раніше ми писали, що в Макарові відновили амбулаторію, зруйновану окупантами.

Фото: Кирило Фесик