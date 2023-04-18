На Оболоні відремонтують стадіон спортивної школи «Зміна»: яким він буде

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Ірина Маймур
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В Оболонському районі презентували проєкт із завершення капітального ремонту стадіону спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з футболу «Зміна».

Про це повідомив голова Оболонської ОДА Кирило Фесик.

Ремонтні роботи розпочали 2021 року за кошт районного бюджету. Завершувати їх будуть вже за кошти бюджету столиці.

У 2023 році планують виконати такі роботи:

  • влаштування корит під футбольні поля;
  • облаштування основи полів та укладення штучного покриття;
  • встановлення металевої огорожі;
  • влаштування водовідведення з полів;
  • фундаменти під прожекторні щогли;
  • кабелі під освітлення;
  • благоустрій території;
  • влаштування бігових доріжок;
  • відновлення трибуни і трибунних комплексів.

До того ж стадіон обладнають мобільною системою відеоспостереження, завдяки якій поле матиме сертифікацію від УЄФА.

Наразі у спортшколі «Зміна» 1 080 вихованців. Із ними працюють 29 тренерів.

«Проєкт має дуже велике значення для спортивного життя району, усі тренера, вихованці школи та їх батьки в очікуванні завершення робіт та мріють, щоб їх діти займалися спортом в більш комфортних та сучасних умовах», — зауважив Кирило Фесик.

Раніше ми писали, що в Макарові відновили амбулаторію, зруйновану окупантами.

Фото: Кирило Фесик

Опубліковано: 18 квітня 2023
Оболонь
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