Біля будинку Саксаганського хочуть звести 16-поверховий ЖК: Київрада стала на бік забудовника

Господарський суд міста Києва просять скасувати договір оренди земельної ділянки для забудовника, який має звести 16-поверхівку біля історичного будинку, де жив Панас Саксаганський.

Відповідний позов подали представники департаменту культури КМДА, Міністерства культури та інформаційної політики, а також Офісу генпрокурора, повідомив у Facebook активіст Дмитро Перов.

Йдеться про будинок, розташований на вулиці Жилянській, 96-а. За його словами, землі історико-культурного призначення, які є складовою Музею видатних діячів української культури Київська міська рада вирішила передати під будівництво ЖК.

“Якщо багатоповерхівку зведуть, то вона фактично розріже Музей на дві частини. 16-поверховий монстр мають побудувати впритул до Будинку Панаса Саксаганського. Це фактично відділить його від решти будівель Музею – будинків Лисенка, Старицького, Косачів.

Попри це, Віталій Кличко відправив в суд захищати інтереси забудовника юристів Київради. Останні “не бачать” Музею, а передачу ділянки компаніям афілійованим з Вадимом Столаром вважають правомірним”, - запевнив Дмитро Перов.

Раніше ми писали , що історичному будинку в Києві, де жив Панас Саксаганський, загрожує небезпека, адже у його дворі планують звести 16-поверхівку.